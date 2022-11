Lydia Ko revient en tête du classement mondial de golf féminin Rolex | Nouvelles du golf

Lydia Ko est revenue à la première place du classement mondial de golf féminin

Lundi, Lydia Ko a gagné une place pour éclipser Nelly Korda en tant que joueuse n°1 du Rolex Women’s World Golf Rankings.

C’est la troisième fois que Ko, qui a décroché trois victoires sur le circuit de la LPGA et neuf autres classements parmi les cinq premiers en 2022, atteint la première place.

Ko a également occupé la position de n ° 1 du 2 février au 14 juin 2015 et d’octobre 2015 à juin 2017, et en est maintenant à sa 105e semaine au total en tant que joueuse la mieux classée au monde.

“Je suis très reconnaissant d’être à nouveau numéro 1 mondial”, a déclaré Ko. “Pour être honnête, je ne savais pas si je reviendrais un jour ici.”

La Néo-Zélandaise n’avait que 17 ans lorsqu’elle a accédé à la première place il y a sept ans et est devenue la plus jeune joueuse, homme ou femme, à atteindre la première place mondiale.

Elle est actuellement cinquième dans la plupart des semaines passées au sommet du classement, une de moins que les 106 semaines d’Inbee Park et quatre de moins que les 109 semaines de Yani Tseng.

Les 158 semaines de Lorena Ochoa à la première place mondiale sont les plus longues de l’histoire du classement mondial de golf féminin, suivies des 152 semaines de Jin Young Ko.

Parmi ses succès cette année, Ko a remporté le plus grand prix de première place de l’histoire du golf féminin de 2 millions de dollars pour avoir remporté le championnat CME Group Tour de fin de saison. Ses autres triomphes sont survenus dans le Gainbridge LPGA à Boca Rio et le BMW Ladies Championship.

Le joueur de 25 ans, qui a remporté 19 titres sur le circuit de la LPGA, a été nommé champion du Race to the CME Globe et joueur Rolex de l’année pour la deuxième fois, et a également remporté le trophée Vare, décerné au joueur avec le plus bas de la saison. moyenne, pour la deuxième année consécutive.

Ko n’est plus qu’à deux points d’être intronisé au Temple de la renommée de la LPGA, terminant l’année avec 25 points par rapport au total requis.