Lydia Jacoby dorée en brasse féminine

La quatrième journée des Jeux olympiques de Tokyo sera marquée par l’un des événements les plus attendus de 2021 – la finale par équipe de gymnastique féminine.

Cependant, une victoire bouleversée pour l’adolescente de l’Alaska Lydia Jacoby au 100 mètres brasse féminin a constitué un des premiers moments forts de l’action de mardi. Jacoby a devancé sa coéquipière américaine Lilly King, championne en titre de l’épreuve des Jeux de 2016 à Rio. King a fini par obtenir le bronze, l’un des trois de la journée pour les nageurs américains.

Après un tour de qualification pas si impressionnant, l’équipe américaine de gymnastique féminine dirigée par Simone Biles cherchera à récupérer son statut de grande favorite et à remporter une troisième médaille d’or consécutive par équipe tôt mardi aux États-Unis (6 h 45 HE).

L’équipe des États-Unis peut également remporter une autre médaille d’or en softball après une victoire contre le Japon lundi – la même équipe qu’elle affrontera dans le match pour la médaille d’or à 7 h HE. Le softball américain cherchera également à venger une perte de médaille d’or aux Jeux olympiques de 2008 contre le Japon, la dernière fois que le sport faisait partie des Jeux d’été.

Pendant ce temps, les événements en plein air pourraient tous faire face à des implications météorologiques, car la tempête tropicale Nepartak devrait frapper le Japon mardi.

TOKYO – L’adolescente de l’Alaska Lydia Jacoby a réussi la surprise au 100 mètres brasse féminin, devenant la première Américaine à remporter l’or en natation à ces Jeux olympiques.

Elle a battu sa coéquipière américaine Lilly King, qui cherchait sa deuxième médaille d’or olympique consécutive au sein.

Jacoby a gagné en 1:04,95 suivi de Tatjana Schoenmaker d’Afrique du Sud et King, qui a remporté le bronze.

King, 24 ans, a prédit effrontément lors des essais olympiques américains du mois dernier que les femmes américaines pourraient gagner chaque course individuelle à ces Jeux olympiques.

Elle a également appelé la Russe Yulia Efimova, suspendue à deux reprises, en giflant l’eau en signe de célébration après l’avoir battue à Rio en 2016.

— Christine Brennan

L’équipe masculine de rugby des États-Unis est tombée face à l’Afrique du Sud 17-12 pour terminer deuxième de la poule C après avoir enregistré une fiche de 2-1 dans le tournoi à la ronde.

Les États-Unis affronteront la Grande-Bretagne en quarts de finale mardi à 5 h HE. La Grande-Bretagne a remporté la médaille d’argent aux Jeux olympiques de 2016, ce qui a marqué le retour du rugby à sept au rôle olympique après 92 ans.

Les autres matchs des quarts de finale sont Nouvelle-Zélande-Canada (4h30 HE), Afrique du Sud-Argentine (5h30 HE) et Fidji-Australie (6h HE).

Les Fidji sont les médaillés d’or en titre. Les États-Unis ne se sont pas qualifiés pour les quarts de finale en 2016.

–Jim Reineking

TOKYO – Ryan Murphy n’a pas atteint son objectif de répéter le titre de champion olympique du 100 mètres dos masculin alors que les nageurs du Comité olympique russe Evgeny Rylov (51,98 secondes) et Kliment Koleskinov (52,00) ont remporté l’or et l’argent devant lui mardi.

Murphy a nagé un temps de 52,19 pour remporter le bronze, malgré son entrée en finale avec le meilleur temps de 52,24, cinq centièmes de seconde d’avance sur Koleskinov.

Le diplômé de l’Université de Californie-Berkeley a également remporté l’or au 200 mètres dos et au relais 4×100 quatre nages à Rio, ses premiers Jeux olympiques. Il peut encore répéter au 200 mètres dos alors que les manches qualificatives débuteront mercredi.

–Chris Bumbaca

TOKYO – L’Américain Regan Smith, ancien détenteur du record du monde du 100 m dos féminin, a remporté la médaille de bronze mardi matin au Tokyo Aquatics Center

La détentrice actuelle du record du monde Kaylee McKeown, d’Australie, a remporté l’or en 57,47 secondes, suivie de la Canadienne Kylie Masse en 57,72. Le temps de McKeown était un record olympique.

Smith a terminé troisième en 58,05.

Smith, 19 ans, l’un des 11 adolescents de l’équipe olympique américaine de natation, le plus grand nombre depuis 1996, a établi le record olympique lors des qualifications lundi en 57,86 secondes. Elle était la troisième nageuse à le faire ici, après Masse et McKeown. Ils sont les trois seuls nageurs de l’histoire à briser 58 secondes.

— Christine Brennan

TOKYO – Le duo américain de beach-volley, deuxième tête de série, composé d’April Ross et d’Alix Klineman, reste invaincu (2-0) en poules aux Jeux olympiques de Tokyo.

La paire a facilement battu Liliana Fernandez Steiner et Elsa Baquerizo McMillan d’Espagne en deux sets dans des conditions pluvieuses et venteuses à Shiokaze Park.

« Quand il y a du vent, vous devez jouer un peu plus bas, il y a juste des détails que vous devez changer. Vous ne pouvez pas jouer de la même manière que vous jouez toujours, mais cela fait partie du beach-volley. Nous y sommes habitués. » a déclaré Baquerizo McMillan.

Mais la préparation des Espagnols au mauvais temps n’a pas été à la hauteur.

Les Américains ont remporté le premier set 21-13 sur un as de Ross, juste au moment où la pluie commençait à tomber. La bruine a continué tout au long du deuxième set, mais la paire américaine a terminé le match avec un set de 21-16.

Ensuite, Ross et Klineman affronteront les Néerlandaises Sanne Keizer et Madeleine Meppelink vendredi.

– Alex Ptachick

TOKYO – L’entraîneur d’athlétisme Alberto Salazar a été définitivement banni par le US Center for SafeSport pour inconduite sexuelle et émotionnelle.

Salazar a 10 jours pour faire appel de la décision, qui a été rendue lundi. Le centre SafeSport ne révèle pas les détails des enquêtes.

En 2019, une poignée de coureurs, dont Mary Cain, Kara Goucher et Amy Yoder Begley, ont révélé qu’ils avaient été maltraités émotionnellement et physiquement alors qu’ils travaillaient avec Salazar dans le cadre de l’équipe Nike Oregon Project.

En janvier 2020, SafeSport a temporairement interdit Salazar. La décision de lundi en fait une interdiction définitive, dans l’attente de tout recours.

— Presse Associée

À l’âge de 13 ans, Momiji Nishiya est entrée dans l’histoire lundi en tant que plus jeune championne olympique du Japon en remportant la médaille d’or dans la compétition féminine de skateboard de rue.

Nishiya a devancé une autre Brésilienne de 13 ans, Rayssa Leal, au parc sportif urbain d’Ariake. USA TODAY Sports revient sur cette performance historique avec sept photos mémorables de la quête réussie de Nishiya pour l’or.

Les Bermudes sont le plus petit pays à avoir remporté l’or après une victoire en triathlon

Flora Duffy est entrée dans l’histoire en remportant l’or au triathlon féminin mardi alors qu’elle a fait des Bermudes la nation la moins peuplée à avoir jamais remporté une médaille d’or olympique.

La victoire a également fait de Duffy la première personne des Bermudes à remporter une médaille de quelque nature que ce soit aux Jeux olympiques depuis Clarence Hill en 1976. Les Bermudes ont une population estimée à 63 903 habitants, selon la Banque mondiale. Pour référence, toute la population pourrait s’intégrer dans le stade Allegiant de 65 000 places à Las Vegas.

Duffy a battu le record détenu par le Liechtenstein, qui a remporté l’or aux Jeux olympiques d’hiver de 1980 en ski alpin.

Duffy a conservé la victoire avec un temps de 1:55:36. Elle a battu la médaillée d’argent Georgia Taylor-Brown, de Grande-Bretagne, qui a terminé en 1:56:50. Katie Zaferes, des É.-U., a remporté le bronze avec un temps de 1:57:03.

Grace McCallum remplace Jordan Chiles dans l’équipe de gymnastique féminine américaine

Ce sont les Jeux olympiques de l’inattendu, et cela inclut la formation de gymnastique féminine américaine pour la finale par équipe de mardi.

Grace McCallum concourra aux barres asymétriques et à la poutre plutôt que Jordan Chiles, bien que les Chiliens aient marqué plus haut sur les deux événements toute l’année. Cette décision surprise fait suite aux difficultés de Chiles lors des qualifications, alors que les Américains ont terminé deuxièmes pour la première fois depuis les championnats du monde de 2010.

McCallum et Simone Biles participeront aux quatre épreuves tandis que Chiles fera des exercices au saut et au sol et Suni Lee aux barres asymétriques et à la poutre. Les équipes doivent compter les trois scores sur chaque événement, ce qui signifie que le choix de McCallum sur Chiles n’est pas anodin.

Chiles avait été la plus fiable des femmes américaines cette année, sans compter une seule chute lors de ses quatre premières compétitions. Cela fait 32 événements, pour ceux qui gardent une trace. Elle a devancé McCallum aux barres et à la poutre au US Classic en mai, le premier jour du championnat américain et les deux jours des essais olympiques.

Mais Chiles a connu une journée difficile en qualifications, tombant deux fois à la poutre et traînant les pieds sur le tapis aux barres asymétriques. Les Américains ont laissé tomber son score sur chacun de ces événements.

La décision de la composition mettra un examen plus approfondi sur le coordinateur de l’équipe nationale Tom Forster, qui a initialement déclaré que le comité de sélection utiliserait le potentiel de notation pour choisir l’équipe de Tokyo. Mais à la place, il est allé par ordre de classement, sélectionnant McCallum plutôt que Skinner malgré le fait que Skinner ait donné aux États-Unis une équipe ayant le meilleur score.

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer son raisonnement, Forster a déclaré que la médaille d’or n’allait pas être décidée par des dixièmes de point.

« Nos athlètes sont si forts que je ne pense pas que cela va se réduire à des dixièmes de point », a-t-il déclaré le mois dernier. « Nous ne pensions pas que cela valait la peine de changer l’intégrité du processus simplement pour quelques dixièmes. »

— Armure de Nancy

Finales de surf condensées grâce aux prévisions de typhon

La toute première compétition olympique de surf a été confrontée aux défis de Mère Nature tout au long des tours de qualification, et les finales sont maintenant condensées en raison des conditions météorologiques et de surf instables.

Les organisateurs de Tokyo ont pris la décision d’organiser les finales hommes et femmes dos à dos mardi matin plutôt que d’organiser une finale mardi et un mercredi,

Jusqu’à présent, les vagues ont été rares pour les Olympiens en compétition à Tsurigasaki, au Japon, mais un typhon imminent devrait offrir de meilleures conditions de surf mardi.

Selon Kurt Korte, le prévisionniste officiel de la compétition olympique de surf, la tempête devrait soulever des vagues jusqu’à sept pieds de haut, mais des vents forts pourraient conduire à des eaux trop agitées. Le surf devrait s’éteindre d’ici mercredi au Japon, la compétition de surf profite donc de la fenêtre petite mais prometteuse pour offrir aux athlètes une finale compétitive.

–Emily Adams