Lydia Dingle accusée d’une liaison avec son violeur à Emmerdale

VIOLÉE par son amour d’enfance Craig Reed, Lydia Dingle est encore sous le choc du choc traumatisant de son attaque.

Mais personne à Emmerdale n’est au courant de son calvaire et confond son comportement avec de la culpabilité puisqu’elle est accusée d’avoir une liaison.

Lydia Dingle a été violée par Craig Reed

Mais elle est incapable de parler de son calvaire

Kim Tate parvient enfin à la joindre

Les téléspectateurs d’ITV espéraient que Lydia Dingle (jouée par Karen Blick) trouve un allié à la suite de son horrible viol.

Malheureusement, Craig Reed (Ben Addis) s’est nourri de sa peur tout en gardant le silence sur son attaque.

Cependant, dans des scènes diffusées la semaine prochaine, un villageois décide de lui faire découvrir la vérité.

En revenant avec Craig (Ben Addis) dans ses bureaux, Samson Dingle (Sam Hall) pose des questions sur les raisons pour lesquelles il a été licencié de son expérience professionnelle.

Craig profite de cette opportunité pour manipuler l’histoire en fonction de sa version fabriquée des événements, ce qui amène bientôt le garçon à croire que quelque chose s’est passé entre le PDG et sa belle-mère Lydia.

L’entrepreneur est sombrement satisfait d’avoir manipulé Samson alors qu’il lui souhaite la bienvenue dans son expérience professionnelle.

Parlant trop fort et trop ouvertement au téléphone avec Cathy Hope (Gabrielle Dowling) à l’extérieur des Dingles, Samson est entendu par Mandy (Lisa Riley), et elle le confronte à propos de ce qui se passe avec Lydia et Craig.

Croyant de Samson que Lydia et Craig avaient peut-être une liaison, Mandy est déterminée à découvrir la vérité.

Le lendemain, Lydia est horrifiée lorsqu’une Mandy bouleversée la confronte et lui demande si elle a eu une liaison avec Craig.

En colère et bouleversée, Lydia se précipite hors de la maison en panique après avoir mis fin aux accusations inquiètes mais non convaincues de Mandy.

Plus tard, Kim Tate (Claire King) s’alarme de voir Lydia sangloter et, incapable de résister aux mensonges de Craig, la femme de ménage révèle enfin ce qui lui est arrivé.

Réalisant que sa vie a changé pour toujours, Lydia a le cœur brisé lorsque Kim lui dit finalement qu’elle devra parler du viol à Sam.

Mais les supplications de Kim parviendront-elles jusqu’à Lydia ?

Si elle est connue pour son caractère impitoyable et parfois impitoyable, la femme d’affaires a un faible pour son employé.

Elle est également connue pour conseiller ceux qui ont besoin de conseils, comme elle l’a fait dans le passé pour Mary Goskirk.

Les téléspectateurs du drame basé dans le Yorkshire étaient impatients de voir Kim se venger de Craig pour Lydia en l’assassinant.

Mais ira-t-elle vraiment jusque-là ?

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine à partir de 19h30 sur ITV.

Malheureusement pour Lydia, son comportement déroute les villageois.

Et elle est accusée d'avoir une liaison avec Craig