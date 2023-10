Lydia Bright révèle une superbe transformation de cuisine 7 mois après avoir emménagé dans une maison permanente de « conte de fées »

L’ANCIENNE star de Towie, Lydia Bright, a partagé un aperçu de sa superbe transformation de cuisine, sept mois après avoir emménagé dans sa maison de « conte de fées » pour toujours.

La mère d’un enfant, 32 ans, a passé plusieurs mois à vivre avec ses parents alors qu’elle cherchait la maison de ses rêves avec sa fille Loretta, trois ans.

Et depuis, elle l’a trouvé et l’a transformé en un bel espace – équipé d’une nouvelle cuisine très élégante.

Cet achat qui a changé la vie a duré deux ans et est intervenu après 50 visionnages et un achat raté.

Après avoir récupéré les clés, Lydia a déclaré : « Notre conte de fées pour toujours peut enfin commencer. Je suis tellement ému en ce moment.

Lydia a depuis ouvert son propre compte maison, où elle a révélé l’incroyable cuisine briller.

Les armoires à panneaux sont dans une teinte menthe et Lydia a ajouté de superbes lumières suspendues de classe dans tout l’espace.

Elle a aligné des casseroles et des poêles sur un cintre en laiton et peint les murs en blanc.

L’espace lumineux et aéré également caractéristiques parquet et appareils électroménagers ultramodernes en crème.

Lydia a déclaré à ses fans : « Sept mois après avoir emménagé dans notre maison de conte de fées pour toujours, la première chambre a enfin été rénovée.

« Lorsque nous avons emménagé, cette cuisine était grise, terne et austère (swipe pour avant.) Je voulais injecter un peu de couleur dans la pièce, tout en la rendant plus lumineuse et en ajoutant un caractère intérieur géorgien. »

Les photos précédentes montrent une cuisine totalement différente, principalement de couleur grise et blanche.

Les fans de Lydia ont été étonnés par le nouveau lookcomme l’un d’entre eux l’a écrit : « J’adore, c’est si frais « , et un autre écrit: « Absolument magnifique et j’adore les couleurs. »

Parlant à ses abonnés de ce qu’elle avait fait pour rafraîchir l’espace, la star de télé-réalité a écrit : « J’ai fait peindre tous les murs du gris à la teinte « Blanc Wimbourne ».

« J’ai remplacé les plans de travail en pierre grise par quelque chose de plus brillant, doté de propriétés réfléchissantes pour faire rebondir la lumière. J’ai également pris la pierre sur le mur pour créer un mur caractéristique et un dosseret. La pierre s’appelle « Vanilla Ice ».

« J’ai conservé la cuisine existante qui est dans un état incroyable. Cependant, j’ai abandonné le gris et je l’ai fait peindre à la bombe pour nuancer la « peinture Celestial Leyland ».

Lydia a également expliqué qu’elle avait remplacé les projecteurs modernes par des pendentifs fleuris festonnés et girly exposés.

Et elle a remplacé son four de style industriel par un nouveau four de collection patrimoniale.

La superbe propriété de trois étages dispose d’une longue allée menant à un garage simple et d’un immense arbre sur la pelouse avant.

À l’intérieur, la maison est parfaitement meublée, combinant un style moderne et plus traditionnel.

Le plus impressionnant est peut-être la salle de bain, avec une baignoire autoportante en cuivre, une douche cascade et une cheminée.

La chambre principale dispose d’une salle de bains privative et d’un mobilier somptueux tel que des rideaux épais et de gros radiateurs gris qui lui confèrent une atmosphère royale.

