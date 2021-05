Lydall teste un système de filtre à air sur Mars avec un rover de la NASA, déclare le PDG

Une entreprise de matériaux de filtration qui a vu son stock augmenter au milieu du besoin d’équipement de protection pour se prémunir contre Covid-19 teste des moyens de rendre la respiration possible sur une autre planète.

Lydall, que le gouvernement fédéral a engagé pour aider à reconstituer le stock américain d’équipements de protection individuelle, a fourni à la National Aeronautics and Space Administration des médias de filtration de qualité HEPA qui sont utilisés pour produire de l’oxygène sur Mars, selon la PDG Sara Greenstein.

« Nous ne protégeons pas seulement les personnes et l’environnement sur Terre, nous commençons également à le faire sur Mars », a déclaré Greenstein à Jim Cramer de CNBC lundi.

En février, la NASA a fait la une des journaux nationaux après avoir atterri sur Mars, le rover à six roues Perseverance. Le rover est équipé d’un média filtrant fabriqué par Lydall, qui est étudier les moyens de convertir le dioxyde de carbone en oxygène cela peut être utile pour les voyages humains vers la planète rouge.

Greenstein a déclaré sur « Mad Money » que le média de filtration de qualité HEPA de Lydall, appelé module MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment), est installé sur le rover et montre des signes de succès.

« Ce que fait le module MOXIE … [is] marcher autour de la surface de Mars en filtrant tout le CO2 de l’air martien et en essayant de le transformer en oxygène afin que pour les futurs atterrissages habités, nous n’ayons pas à apporter de l’oxygène stocké. Et ça marche « , a-t-elle dit. » Ils ont pu capturer suffisamment d’oxygène pour qu’un astronaute soit déjà là-haut depuis 10 minutes. «

La NASA a annoncé le mois dernier qu’elle avait effectué le premier de plusieurs tests utilisant MOXIE, qui était conçu pour générer environ 20 minutes d’oxygène respirable par heure pour les astronautes, selon le communiqué de presse.

Les actions de la société ont augmenté lundi à 37,11 $, ce qui a fait grimper le titre de plus de 23% jusqu’à présent cette année.