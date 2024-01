Lycée à Herrischried / Spiecker Sautter Lauer Architekten

© Yohan Zerdoun

Description textuelle fournie par les architectes. Les deux communes de Rickenbach et Herrischried, dans la région de la Forêt-Noire, qui comptent au total 6 600 habitants, ont uni leurs forces pour réorganiser leur paysage scolaire. Après avoir remporté les deux concours de design en 2016, le bureau d’architectes Spiecker Sautter Lauer de Fribourg a été chargé d’agrandir le bâtiment scolaire existant de Rickenbach en une école primaire à temps plein pour les deux communautés et d’agrandir le bâtiment scolaire existant de Herrischried en une école secondaire pour les classes. 5 à 10. L’augmentation générale des coûts de construction et les problèmes d’approvisionnement en produits de construction spécifiques ont conduit à un allongement des périodes de planification et de construction. Le bâtiment de Herrischried a été achevé en 2022.

Plan – Rez-de-chaussée

Sept salles de matières avec salles communicantes, des salles de trois cours ou de groupe, des espaces d’apprentissage modulables, un espace administration et professeurs et une cantine (72 places) avec un coin cuisine entièrement équipé pour servir un maximum de 300 repas fraîchement préparés par jour ont été réalisé. Le nouveau bâtiment de trois étages est situé du côté nord-ouest du bâtiment existant, en face de l’entrée principale. L’empreinte compacte du bâtiment minimise l’impact sur le paysage.

Ce n’est qu’au rez-de-chaussée que le bâtiment existant et le nouveau sont reliés par un bâtiment d’entrée transparent d’un seul étage, qui sert également de zone protégée contre les intempéries pendant les vacances scolaires. La salle de réunion et la cantine situées au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment constituent le cœur du complexe scolaire. Le music-hall adjacent peut être utilisé comme coulisses pour des événements. D’autres salles de classe sont situées aux premier et deuxième étages et disposées autour du centre du bâtiment, éclairées par des lucarnes. Des espaces d’apprentissage flexibles sont situés le long de la façade sud des étages supérieurs.

Le bâtiment a été conçu comme une construction hybride rentable avec une structure porteuse en béton et une façade à ossature bois non porteuse. Le bardage vertical en bois de la façade est constitué de bois de sapin de Douglas régional non traité.