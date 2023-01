LVMH voit revenir les acheteurs de luxe chinois, dopant ses ventes en 2023

Géant du luxe LVMH a déclaré que les riches consommateurs chinois ont commencé à retourner dans les magasins après la réouverture du pays et qu’il reste optimiste quant à l’année à venir.

“Nous avons toutes les raisons d’être confiants, voire optimistes sur la Chine”, a déclaré Bernard Arnault, PDG de LVMH, lors de la présentation des résultats de la société. “A Macao, où les Chinois peuvent désormais voyager, le changement est assez spectaculaire. Les magasins sont pleins et ça revient vraiment très fort.”

Arnault a ajouté que si les “pousses vertes” que l’entreprise voit en Chine continuent de croître, “ce sera une excellente année”.

LVMH a annoncé sa deuxième année consécutive de ventes et de bénéfices record, avec un chiffre d’affaires 2022 en hausse de 23% à 79,2 euros, soit environ 86,2 milliards de dollars. Les bénéfices ont augmenté de 17% à 14 milliards d’euros, soit environ 15,2 milliards de dollars.

Le retour du consommateur de luxe chinois est la question clé pour l’industrie mondiale du luxe en 2023, alors que les économies américaine et européenne ralentissent. Les actions de LVMH, Richemont, Kering et d’autres grands noms du luxe ont grimpé en flèche ce mois-ci dans l’espoir d’un rebond rapide des dépenses de luxe en Chine, qui représentaient un tiers de toutes les ventes de luxe avant que la pandémie ne modifie les habitudes de consommation des consommateurs.

Le directeur financier de LVMH, Jean Jacques Guiony, a averti que même si le rebond a été fort en janvier, “nous ne sommes pas revenus aux niveaux de 2019. Nous en sommes loin”.

Pourtant, l’optimisme prudent de LVMH fait écho aux commentaires positifs de Burberry et Swatch plus tôt ce mois-ci.

Burberry a cité “des signes très prometteurs en Chine” après un mois de décembre difficile, tandis que Swatch a déclaré que sa “croissance des ventes en janvier en Chine renforce l’attente du Groupe de viser une année record en 2023”.

Certains analystes affirment que la réouverture de la Chine pourrait marquer un moment de “big bang” pour le luxe – stimulant les ventes dans le pays ainsi qu’en Europe, alors que les touristes chinois reviennent à Paris, Milan et Londres cet été et achètent des produits de luxe.

“S’ils reprennent leurs voyages et qu’ils se dirigent vers les pays qui les attirent, ils viendront probablement en France, et nous sommes prêts à les recevoir”, a déclaré Arnault.

Bain & Co estime que les ventes mondiales de produits de luxe ont augmenté de 22 % en 2022, pour atteindre plus de 380 milliards de dollars, les États-Unis remplaçant la Chine en tant que premier marché. Même si la Chine rebondit, la croissance des ventes de luxe devrait être plus lente cette année. Bain estime que les ventes mondiales pourraient augmenter entre 3% et 8% en 2023, en fonction de la réouverture de la Chine et des États-Unis

Il y a déjà des signes que le marché américain ralentit. LVMH a déclaré que les revenus avaient augmenté de 7% aux États-Unis au cours du quatrième trimestre, une forte décélération par rapport à une croissance de 26% et 22% au cours des deux premiers trimestres de l’année.

Guiony, cependant, a déclaré que les baisses sont en grande partie dues à des comparaisons favorables au cours des deux premiers trimestres et à la forte augmentation du nombre d’Américains profitant d’un dollar fort pour acheter des produits de luxe en Europe au cours de l’été. Il a déclaré que les ventes de Sephora – le détaillant de produits de beauté appartenant à LVMH – ne montraient aucun signe de faiblesse des consommateurs aux États-Unis et avaient “une forte croissance au quatrième trimestre”.

“Nous ne sommes pas inquiets”, a déclaré Guiony.