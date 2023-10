LVMH tombe au plus bas de 2023 alors que la croissance ralentit, entraînant le secteur du luxe à la baisse

La plupart des segments d’activité ont affiché une croissance, même s’il y a eu une baisse notable de 10 % dans les vins et spiritueux au cours des neuf mois précédant octobre, que l’entreprise a attribuée à une normalisation post-Covid-19, à des stocks élevés chez les détaillants et à un ralentissement des ventes de cognac Hennessy en les Etats Unis

La plus grande entreprise de luxe au monde, considérée comme un indicateur de l’industrie, a publié ses résultats pour les neuf mois et le troisième trimestre résultats après la clôture du marché mardi.

Le titre était en baisse de 6% à 11h58, heure de Londres, à 689,4 euros (730,96 dollars). Plus tôt dans la séance, il est tombé à 683,2 euros, son plus bas niveau depuis le 29 décembre 2022, selon les données du LSEG.

« Après trois années folles et des années exceptionnelles, la croissance converge vers des chiffres plus conformes à la moyenne historique », a déclaré Jean-Jacques Guiony, directeur financier de LVMH, aux analystes, selon un rapport de Reuters.

Les ventes de LVMH ont grimpé en flèche pendant la pandémie, permettant à l’entreprise d’enregistrer des résultats records et de propulser le cours de son action à des niveaux records cette année. Cependant, la réouverture décevante de la Chine et le recul des ventes aux États-Unis ont ébranlé la confiance.

Le titan du luxe a perdu son statut d’entreprise la plus valorisée d’Europe en termes de capitalisation boursière le mois dernier au profit de la société pharmaceutique danoise Novo Nordisk, qui a grimpé en flèche grâce à ses médicaments amaigrissants Ozempic et Wegovy. .

« Dans un environnement économique et géopolitique incertain, le Groupe est confiant dans la poursuite de sa croissance et maintiendra une stratégie axée sur l’amélioration continue de l’attractivité de ses marques, en s’appuyant sur l’authenticité et la qualité de ses produits, l’excellence de la distribution et l’agilité de son organisation. « , a déclaré LVMH dans un communiqué accompagnant les résultats.