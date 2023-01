LVMH réalise des bénéfices records et Bernard Arnault salue le retour “spectaculaire” des touristes chinois

Hong-Kong/Atlanta

LVMH a publié jeudi des résultats records et s’est dit confiant que le marché chinois du luxe rebondirait cette année alors que le pays continue de rouvrir.

Le plus grand groupe de luxe au monde a enregistré un chiffre d’affaires de 79,2 milliards d’euros (86,2 milliards de dollars) et un bénéfice de 21,1 milliards d’euros (22,9 milliards de dollars) pour 2022, tous deux en hausse de 23 %.

Dans une présentation, la société a déclaré qu’elle était portée par la reprise des voyages internationaux et la forte demande des clients locaux à travers l’Europe, les États-Unis et le Japon.

Et dans les mois à venir, « nous avons toutes les raisons de [be] confiant, voire optimiste, sur le marché chinois », a déclaré Bernard Arnault, PDG de LVMH (LVMHF), lors d’une conférence téléphonique.

“Il y a des pousses vertes en Chine”, a-t-il déclaré aux analystes. « À Macao, où les Chinois peuvent désormais se rendre, le changement est assez spectaculaire. Les magasins sont pleins. C’est vraiment revenu [at a] rythme très soutenu.

Le propriétaire de marques telles que Louis Vuitton et Sephora possède également plusieurs magasins en France qui sont prêts à accueillir les acheteurs chinois alors que de nouvelles restrictions de voyage sont levées, a déclaré Arnault. Il a cependant prédit que les touristes chinois ne reviendraient pas en grand nombre avant au moins le second semestre de l’année.

La Chine a levé certaines des restrictions frontalières Covid-19 les plus strictes au monde ce mois-ci après près de trois ans, supprimant une exigence de quarantaine pour les voyageurs internationaux.

Arnault a noté que si LVMH voyait des signes de reprise, c’était encore “les premiers jours”.

“Nous ne pouvons pas garantir que cela va continuer comme ça”, a-t-il déclaré. “[But] si ça continue comme ça, ce sera une excellente année.

Le directeur financier, Jean-Jacques Guiony, a également averti que le niveau actuel du trafic client en Chine était encore inférieur d’environ 40 % aux niveaux d’avant la pandémie et que les perspectives économiques étaient difficiles à prévoir.

Mais dans un autre signe d’optimisme, LVMH a proposé jeudi de relever son dividende 2022, de 10 euros à 12 euros par action. La proposition sera soumise à l’approbation de l’assemblée générale de la société en avril.

LVMH est le dernier géant du luxe à livrer des prévisions optimistes sur la réouverture de la Chine. La semaine dernière, Swatch Group (SWGAF), le propriétaire d’Omega et Harry Winston, a prédit “une année record en 2023”, sur la base d’une forte croissance des ventes qu’il avait déjà constatée ce mois-ci en Chine.

“Après la fin des mesures Covid, la consommation a rapidement repris, non seulement en Chine”, mais aussi dans les villes voisines de Hong Kong et Macao, a indiqué l’horloger suisse dans un communiqué.

La suppression des restrictions de voyage en Chine stimulera probablement également les ventes dans les destinations touristiques à l’étranger, a ajouté la société.

Burberry (BBRYF) a également signalé des signes de “bonne reprise” en Chine ce mois-ci, après un effondrement causé par les épidémies de Covid-19 et les blocages du pays au cours du dernier trimestre.

Les ventes en Chine continentale ont chuté de 23% au cours des trois mois clos en décembre, a déclaré la marque britannique lors de la publication de ses résultats la semaine dernière.

“Bien que le calendrier et le rythme de la reprise restent incertains pour le reste de cette année, nous sommes confiants dans l’opportunité et les perspectives à long terme du marché chinois”, a déclaré aux analystes Julie Brown, directrice des opérations et des finances de la société.