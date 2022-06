LVMH rachète le géant californien du vin Joseph Phelps alors que le marché des boissons haut de gamme s’envole

La division Moët Hennessy de LVMH a annoncé mercredi avoir acquis le viticulteur californien Joseph Phelps Vineyards, alors que le géant français du luxe continue d’élargir son portefeuille de boissons.

L’accord fait de Moet l’un des viticulteurs californiens les plus connus, célèbre pour ses vins de table rouges et son étiquette haut de gamme Insignia, et renforce sa présence aux États-Unis, son plus grand marché. Les termes du contrat ne sont pas divulgués.

Le président-directeur général de Moet Hennessy, Philippe Schaus, a déclaré à CNBC que la société recherchait dans le monde entier de plus grands viticulteurs qui avaient le même dévouement à la qualité, au savoir-faire et à l’esprit d’entreprise que LVMH. Phelps, fondée en 1973 par le viticulteur pionnier Joseph Phelps, produit environ 750 000 bouteilles par an et avait le bon mélange d’échelle, de marque, d’offres de produits et de qualité à ajouter au portefeuille Moet Hennessy, a déclaré Schaus.

“C’est un nom emblématique et une cave emblématique”, a-t-il déclaré. “Il est important pour nous d’acquérir une entreprise familiale avec un héritage et un héritage. Il est très important que nous conservions cet héritage.”

Phelps est devenu un incontournable des caves à vin privées et des steakhouses. Insignia, un mélange de style bordelais, se vend généralement au moins 250 $ la bouteille, selon le millésime.

L’accord intervient alors que Moet Hennessy – dont les dizaines de marques incluent Dom Perignon, Moet & Chandon, Hennessy, Cloudy Bay et Belvedere – continue de surfer sur la flambée des champagnes, vins et spiritueux haut de gamme malgré les craintes de récession et d’inflation.

Schaus a déclaré que Moët Hennessy vise à servir “tous les différents moments de consommation” – des apéritifs, du champagne et des vins gastronomiques aux bars, clubs et cocktails. La marque Cloudy Bay de la société couvre les vins blancs et sa gamme Whispering Angel propose des vins rosés, mais Schaus a déclaré : “il nous manquait un vin rouge fort”.

Moët Hennessy a enregistré un chiffre d’affaires de 1,64 milliard d’euros pour le premier trimestre, en hausse de 8% par rapport à 2021. Schaus a déclaré que la demande en Europe était “en feu” grâce en partie au retour du tourisme européen.

“Nous constatons une énorme demande en Europe”, a-t-il déclaré, “en particulier dans les stations balnéaires et la vie nocturne”.

Aux États-Unis, Schaus a déclaré que la société avait constaté une légère baisse de la demande dans les segments à bas prix. Mais les consommateurs haut de gamme – à la recherche de produits haut de gamme – continuent d’acheter pour le moment. “L’été va être fort, les gens voyagent et consomment”, a-t-il dit. “Après l’été, nous pourrions voir une situation différente. Il est difficile de prévoir l’inflation et les prix.”

Alors que Moet Hennessy a été limité par des problèmes de chaîne d’approvisionnement au premier trimestre, Schaus a déclaré que la société était en mesure de “rattraper” bon nombre de ces problèmes.

“Nous pensons que ce trimestre sera très fort”, a-t-il déclaré.

La pénurie de champagne haut de gamme, cependant, ne devrait pas se terminer de sitôt, a déclaré Schaus.

Dom Pérignon, Krug et d’autres marques chères sont de plus en plus difficiles à trouver chez certains détaillants et restaurants car l’offre reste limitée. Dom Pérignon, par exemple, vieillit pendant 10 ans avant d’être vendu au public, ce qui rend difficile la flexibilité de l’offre pour répondre à l’explosion de la demande, a déclaré Schaus.

“Chaque bouteille que je vendrai au cours des 10 prochaines années est déjà en cave”, a-t-il déclaré. “Et Dom Pérignon n’utilise que le plus haut niveau de raisins, nous avons donc simplement plus de demande que la nature ne peut en fournir.”

Schaus a également mis en avant Armand de Brignac, la marque de champagne co-détenue par Jay-Z dont les bouteilles en or sont devenues incontournables dans les soirées et les clubs flashy. La marque. dit-il, se répand rapidement dans les boîtes de nuit au Japon et sur la Côte d’Azur et a “clairement dépassé nos attentes”.

“Avec Armand de Brignac aussi, il n’y a qu’une offre limitée”, a-t-il déclaré.