LVMH, propriétaire de Louis Vuitton, sur l’avenir du commerce de détail

LONDRES — Il y a des questions sur l’avenir du commerce de détail, mais le géant français du luxe LVMH n’a aucun doute à quoi il ressemblera.

« Nous voyons l’avenir dans deux choses : être principalement des magasins de détail, car l’expérience client dans un magasin de détail ne peut pas être facilement comparée en ligne. À ce jour, je veux dire, personne n’a trouvé le genre de formule miracle qui permettrait aux clients de profiter autant en ligne », a déclaré lundi à CNBC Jean Jacques Guiony, directeur financier de LVMH.

« Le deuxième point est aussi d’enrichir cette expérience avec du contenu en ligne », a-t-il ajouté.

La pandémie de coronavirus et les commandes à domicile qui ont suivi ont entraîné une augmentation significative des achats en ligne et contraint de nombreux détaillants à développer leurs offres en ligne à un rythme beaucoup plus rapide. Cette dynamique a à son tour remis en cause le besoin de magasins physiques.

Cependant, pour LVMH, l’une des plus grandes marques de luxe au monde, l’offre en ligne n’est qu’un « complément à l’expérience physique ».

Guiony a déclaré que la plupart des clients qui se rendaient en magasin avaient déjà consulté le site Web et auraient pu y acheter les articles qu’ils voulaient.

« Ils reçoivent beaucoup d’informations, mais ils viennent au magasin parce que l’expérience du magasin est quelque chose qui ne peut pas être égalé sur Internet », a-t-il déclaré à Charlotte Reed de CNBC.