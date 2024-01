LVMH implante ses Métiers d’Art au cœur de Paris

Traduit par



Roberta HERRERA





24 janvier 2024

Alors que l’on attend avec impatience l’inauguration de la Maison des Métiers d’Excellence en 2025, il est désormais temps pour les Métiers d’Art de revendiquer leur prestige prestigieux à Paris. La division de LVMH, qui regroupe les fournisseurs du géant du luxe spécialisés dans les matières premières extraordinaires, devrait également ouvrir prochainement son propre établissement. Cet établissement abritera son siège social, son artisanat et ses showrooms.

Le lieu choisi pour la Maison Métiers d’Art de LVMH – ph FNW

Selon nos sources, cet espace est situé au 69 rue Réaumur, dans le deuxième arrondissement de Paris, où des rénovations sont en cours. L’emplacement choisi est un immeuble haussmannien datant de 1898, orné d’importantes pierres apparentes et couronné d’une grande verrière à charpente métallique. Il s’étend sur quatre niveaux et couvre plus de 500 mètres carrés.

Ce lieu servira à la fois de bureaux à la division et de vitrine pour toutes les entreprises qu’elle représente, complétée par des showrooms. Le concept est d’accueillir non seulement les clients mais aussi le grand public. Cette nouvelle adresse prestigieuse a été conçue comme un pont ouvert sur la ville et la communauté, dans le but de favoriser les échanges et les relations commerciales, en mettant l’accent sur la créativité qui rayonne à travers les différentes catégories et pays des Métiers d’Art au sein du groupe, en rassembler l’ensemble du processus de production en un seul endroit.

A ce titre, LVMH Métiers d’Art, qui a également adopté son propre logo, vient de lancer son nouveau site internet metiersdart.lvmh.com, facilement accessible au grand public et présentant ses différents domaines d’activité.

Axée sur le cuir, les peaux exotiques, le métal et le textile, cette division, présidée par Jean-Baptiste Voisin, directeur de la stratégie du groupe LVMH, et dirigée par Matteo De Rosa, a été créée par LVMH en 2015 pour créer un « corps d’expertise unique au monde » et aussi de créer un écosystème autour de métiers et de matériaux d’exception. Elle regroupe une quinzaine de fournisseurs spécialisés, qui représentent plus de 700 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Dans le secteur du cuir, elle a investi dans l’élevage via son partenaire Domaine des Massifs, ainsi que dans le tannage et le finissage avec les tanneries françaises Roux, les tanneries italiennes Nuti et Masoni et l’espagnol Riba Guixà. Cela s’étend même au prêt-à-porter en cuir avec Robans. Dans le secteur des peaux exotiques, il peut s’appuyer sur la tannerie Heng Long, basée à Singapour et en Italie, ainsi que sur l’espagnol Verdeveleno, dont il détient une participation majoritaire.

Elle contrôle par ailleurs entièrement le fabricant italien Renato Menegatti, référence dans l’usinage de pièces métalliques pour la maroquinerie et les maisons de couture, désormais connu sous le nom de M.ON.DE Metal-on-Demand. Dans le secteur du métal, LVMH Métiers d’Art participe également à la production de pièces métalliques à travers GBJM, centre d’innovation métallurgique taïwanais exceptionnel, et à travers le fabricant français de bijoux et accessoires en métal, Jade Groupe, doté d’ateliers en France et au Portugal, qui a rejoint le groupe en 2021.

Enfin, l’entité a noué deux partenariats avec des entreprises japonaises, d’abord avec le spécialiste du denim Kuroki et plus récemment avec Hosoo, fabricant historique de tissus en soie pour kimonos.

En octobre de l’année dernière, LVMH a annoncé la création d’une Maison des Métiers d’Excellence visant à préserver et transmettre les savoir-faire. Ce lieu, situé dans un bâtiment historique de la rue Bayard, non loin du siège du leader du luxe dans le huitième arrondissement, devrait ouvrir ses portes en 2025.