Luxe calme et pas si calme à la Fashion Week de Paris

Les défilés masculins de la Fashion Week de Paris se terminent dimanche. Voici quelques-uns des moments forts parmi la quarantaine de défilés de ces derniers jours.

L’année dernière, le mot d’ordre de la mode haut de gamme était le luxe discret, en grande partie grâce au succès de l’émission télévisée “Succession”.

Que ce soit par culpabilité face à l’aggravation des inégalités sociales ou par amour du tailleur classique, la tendance n’a montré aucun signe de ralentissement à Paris cette semaine.

Le site de mode Culted a déclaré qu’AMI était un exemple marquant, soulignant “l’intemporalité d’un vêtement et rejetant complètement le cycle des tendances”, avec ses costumes savamment coupés et ses trenchs dans des tons automnaux.

La société de mode en ligne Hypebeast a affirmé que c’était Hermès qui devait être considéré comme « l’incarnation du luxe tranquille », avec ses longs manteaux de cuir et ses gros tricots dans une sombre palette de noirs, de gris et de marrons.

Dior était également une affaire de classe, puisque le créateur Kim Jones a profité d’un défilé dédié à Rudolf Noureev pour présenter des versions haute couture de caftans, turbans et costumes de scène adorés de la légende du ballet.

Il y avait beaucoup de roses, de lèvres rouges et de pois parmi les remaniements scintillants de smokings et de costumes classiques lors du premier défilé de mode masculine de Balmain depuis plusieurs années.

“C’est du luxe, mais ce n’est certainement pas calme”, ​​a déclaré le créateur Olivier Rousteing au site de mode WWD.

Le défilé, qu’il a décrit comme une célébration du style africain, était plein de couleurs vives, de formes innovantes, de luxueux bijoux pour le visage et de sacs dorés – de bon goût mais très bling-bling, et s’est terminé par une apparition de la reine des divas, Naomi Campbell.

Le créateur préféré de tous les gothiques, Rick Owens, est toujours un point fort pour les experts de la mode. Son dernier défilé était plus discret que d’habitude dans son cadre – dans son atelier parisien – mais il y avait le facteur de choc habituel.

Aux côtés des échasses familières, les épaules en forme de pagode et les pupilles noires dilatées étaient un nouveau point fort : d’énormes bottes en caoutchouc – quelque chose entre un préservatif et une ogive de missile – que le concepteur lui-même a qualifié de “grotesques et inhumaines” dans leurs proportions.

La présence des célébrités a toujours joué un rôle important dans le jeu de la mode, les associations sportives jouant un rôle de plus en plus important.

La marque new-yorkaise KidSuper a marqué gros en convainquant le footballeur brésilien Ronaldinho de défiler sur le podium.

Loewe est toujours un haut lieu des célébrités, et l’émission de samedi a vu les acteurs Jamie Dornan et Nicholas Hoult ainsi que la popstar Zayn Malik au premier rang.

Louis Vuitton est allé plus loin en nommant l’année dernière une célébrité extérieure au monde de la mode comme directeur créatif, la star du hip-hop Pharrell Williams.

Son spectacle sur le thème de l’Ouest américain, plein de chapeaux de cowboy et de strass, a attiré Bradley Cooper et le rappeur Playboi Carti, tandis que les rockers traditionnels britanniques Mumford and Sons ont présenté leur nouvelle chanson “Good People” lors de l’after-party.

Les stars les plus cool étaient peut-être réservées au designer japonais de 80 ans Yohji Yamamoto, qui mettait en vedette le réalisateur allemand culte Wim Wenders et la star de “Walking Dead” Norman Reedus sur le podium, tandis que la légende du football Zinedine Zidane regardait depuis le premier rang.