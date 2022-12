Luuk Dusek et la défense de Glenbard West étouffent Burlington Central – Shaw Local

GLEN ELLYN – Glenbard West ne ressemble peut-être pas à la même équipe qu’il y a un an.

C’étaient des attentes élevées à la hauteur.

Les Hilltoppers avaient Braden Huff, Bobby Durkin et Paxton Warden d’une équipe de championnat d’État à une défaite il y a un an présents mercredi soir – pendant les vacances d’hiver de leurs saisons universitaires – alors que les Hilltoppers affrontaient Burlington Central.

Bien que les joueurs puissent sembler différents, l’identité de Glenbard West n’a pas changé. Les Hilltoppers ont mis sur pied une clinique défensive, forçant 21 revirements dans une victoire décisive 59-45 sur Burlington Central en hors-conférence.

Cette zone 1-3-1 qui était une force si écrasante pour Glenbard West il y a un an n’a peut-être pas la même taille et la même longueur cette saison, mais l’objectif est toujours le même.

“C’est notre identité et c’est ce dont nous sommes fiers”, a déclaré l’entraîneur de Glenbard West, Jason Opoka. «Nous voulons des conseils, des déviations et des vols parce que cela rend le jeu beaucoup plus facile. Ensuite, cela vous aide du côté offensif, car vous n’avez pas à vous attaquer. Vous pouvez simplement sortir et attaquer la jante en transition.

Les Hilltoppers (6-2) ont forcé 13 de ces 21 revirements avant la mi-temps à se propulser vers une avance qui a atteint 10 juste avant la mi-temps.

Luuk Dusek a bénéficié de la beauté de ces opportunités de transition pour ouvrir la voie avec un sommet d’équipe de 24 points.

“Tant de gars ont reçu des conseils et des déviations ce soir qui nous ont aidés à sortir et à courir”, a déclaré Dusek, qui a terminé 7 pour 10 du terrain dans la victoire. “Dans l’ensemble, je pense qu’il y a eu beaucoup d’agitation et de bons efforts de la part de tout le monde pour se combiner pour une grande victoire d’équipe.”

Il ne faisait aucun doute que le centre du plan de match défensif de Glenbard West était de toujours savoir où se trouvait le centre des Rockets Drew Scharnowski à tout moment. L’engagement de Belmont de 6 pieds 8 pouces a terminé avec un sommet de 26 points, mais n’a eu que sept points en première mi-temps.

Scharnowski a senti que son équipe avait du mal à trouver un rythme offensif dans un match qui présentait une grande opportunité pour son programme.

“Nous n’arrivons pas toujours à venir ici et à jouer contre des équipes comme celle-ci”, a déclaré Scharnowski. “Nous voulons venir ici et prouver que nous sommes l’une de ces meilleures équipes qui peuvent rivaliser. C’est décevant ce soir, mais il y a toujours une opportunité de rebondir.

Burlington Central (7-3) a réussi à réduire l’avance à huit au début du quatrième quart sur un seau de Scharnowski, mais Dusek a immédiatement répondu avec un 3 points pour alimenter une course de 7-1 à Glenbard West.

Opoka a déclaré que même si la tête se sentait à l’aise, il estimait que la principale raison de la victoire était de nettoyer les revirements de son équipe et de faire intervenir des joueurs comme Dusek au moment le plus important.

“Je pense que nous avons fait un si bon travail pour attaquer leur pression en seconde période”, a déclaré Opoka. «Nous sommes arrivés à la ligne des lancers francs, avons attaqué leur pression, puis nos grands joueurs ont frappé de gros coups.

“[Luuk] est si efficace. Il a travaillé si dur dans son métier. C’est un excellent tireur et s’il a des regards ouverts, tout le monde semble entrer.

Logan Brown et Dominic Seaney ont chacun ajouté 11 points dans la victoire des Hilltoppers.