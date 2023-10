Luttes entrelacées : le paradoxe vert rencontre le paradoxe palestinien | Des avis

Les luttes pour la libération palestinienne et la justice climatique sont devenues étroitement liées, au propre comme au figuré, dans la philosophie ainsi que dans leurs conséquences tangibles. Les deux causes gagnent du terrain et bénéficient d’un large soutien international, mais elles sont confrontées à des réalités pressantes qui donnent à leurs défenseurs le sentiment de courir contre la montre.

Aujourd’hui, les Palestiniens sont non seulement soumis à une oppression croissante et à de graves violations des droits humains de la part du régime israélien de l’apartheid, mais ils sont également confrontés à une catastrophe climatique imminente. Les propres études météorologiques d’Israël révèlent que la Méditerranée orientale est l’un des endroits de la planète les plus vulnérables au climat. Alors que les températures mondiales ont augmenté en moyenne de 1,1°C depuis l’époque préindustrielle, en Israël/Palestine, les températures moyennes ont augmenté de 1,5°C (34,7°F) entre 1950 et 2017, avec une augmentation prévue de 4°C (39,2F). à la fin du siècle.

L’ensemble du Moyen-Orient est confronté à une situation difficile similaire, avec une hausse des températures presque deux fois plus rapide que le reste du monde, avec des conséquences considérables sur la santé et le bien-être des quelque 400 millions de personnes vivant dans la région. Bien que la majorité des pays du Moyen-Orient soient signataires des Accords de Paris sur le climat, leurs dirigeants n’ont jusqu’à présent pas respecté les engagements pris dans l’accord. De plus, à mesure que la demande internationale augmente, les pays riches en pétrole de la région continuent d’augmenter leur production de combustibles fossiles. Que les Émirats arabes unis aient choisi de nommer le chef de leur compagnie pétrolière publique comme président de la conférence sur le climat de Dubaï (COP28) cette année serait comique si ce n’était tragique.

Cependant, aussi lacunaires et préoccupantes que puissent être les actions des dirigeants du Moyen-Orient en matière de changement climatique, elles ne sont rien en comparaison de l’hypocrisie affichée par leurs homologues occidentaux.

Un récent article d’opinion de David Wallace-Wells publié dans le New York Times a exposé succinctement l’hypocrisie de l’attitude plus sainte que toi de l’administration américaine actuelle à l’égard du changement climatique, en soulignant le fait que les États-Unis seront responsables de plus d’un tiers du réchauffement climatique. tous prévoyaient une expansion des combustibles fossiles jusqu’en 2050. « Alors que le président Biden a catégoriquement qualifié le changement climatique de « menace existentielle » et a annoncé la création d’un corps de conservation du climat », a expliqué Wallace-Wells, « les États-Unis ont battu un record de production pétrolière ».

Cette hypocrisie reflète parfaitement la réponse de longue date des nations occidentales riches et puissantes à la tragédie palestinienne. Les mêmes nations qui prêchent la paix mais subventionnent l’apartheid en Palestine déclarent également leur engagement à atténuer le changement climatique, mais (aux côtés de pays comme la Chine, la Russie et l’Inde) aident les émissions mondiales de CO2 à atteindre des sommets historiques.

En effet, les nobles promesses de « justice climatique » des pays occidentaux se sont malheureusement révélées aussi creuses que celles concernant la « justice palestinienne ». Dans les deux cas, ces États ont parlé mais ont refusé de passer à l’acte, laissant les communautés pauvres et vulnérables supporter le poids de leurs excès et de leur hypocrisie.

De plus, dans les deux cas, ils ont conçu et mis en œuvre des mécanismes inadéquats et contre-productifs pour apparaître comme « aidants ». Concernant le changement climatique, ils ont inventé des concepts trompeurs comme la « compensation carbone » et le « crédit carbone » pour éluder une action significative et une transition juste et rapide vers les énergies renouvelables. Sur la Palestine, ils ont conçu des « plans de paix » irréalisables qui ne font qu’aggraver l’oppression palestinienne, tandis qu’Israël tentait soi-disant d’« améliorer » la vie des Palestiniens sous occupation au lieu de s’attaquer à la question fondamentale de l’occupation elle-même, comme il se doit.

Tout aussi cyniques sont les tentatives systématiques d’Israël de confisquer les terres palestiniennes sous prétexte de « conservation de l’environnement ». Cette tactique, connue sous le nom de « colonialisme vert », révèle l’appropriation par Israël de l’environnementalisme pour déplacer la population autochtone de Palestine et exploiter ses ressources. Les zones vertes israéliennes sont principalement établies pour légitimer les saisies de terres et empêcher le retour des Palestiniens déplacés, renforçant ainsi le système d’apartheid.

Au fil des années, le mouvement visant à lutter contre la crise climatique a transcendé ses origines scientifiques, élargi ses objectifs et est devenu une lutte pour la justice. Comme le souligne le quotidien israélien Haaretz expliqué dans un article de 2021, c’est pourquoi d’innombrables organisations environnementales dans le monde entier ont publiquement déclaré leur soutien à la cause palestinienne. Aujourd’hui, le mouvement pour la justice climatique appelle non seulement à des mesures pour atténuer le changement climatique, mais aussi à des changements fondamentaux dans les structures sociales qui perpétuent la crise, en abordant les questions d’égalité sociale, de justice distributive et de contrôle des ressources naturelles, comme en Palestine.

En effet, Israël exacerbe les risques climatiques auxquels sont confrontés les Palestiniens en leur refusant le droit de gérer leurs terres et leurs ressources, les rendant ainsi plus vulnérables aux événements liés au climat. En Cisjordanie occupée, où Israël contrôle plus de 60 pour cent des terres, il vole et détruit systématiquement les terres et l’eau palestiniennes, permettant à ses 600 000 colons de consommer six fois plus d’accès à l’eau que les 2,9 millions d’habitants palestiniens de Cisjordanie.

La quintessence des efforts d’écoblanchiment d’Israël est représentée par le Fonds national juif, qui contrôle environ 11 % du territoire et joue un rôle central dans la judaïsation de la Palestine. Comme le rapporte Haaretz« La tentative du FNJ de se présenter comme un combattant dans la lutte contre le changement climatique est une farce. Ses contributions à l’environnement sont entachées de racisme et de transactions douteuses. Le déracinement par Israël de centaines de milliers d’oliviers palestiniens afin que le FNJ puisse planter des arbres importés pour effacer toute trace de l’existence palestinienne n’est pas respectueux de l’environnement, c’est un écocide et totalement criminel.

À bien des égards, l’apartheid israélien est le microcosme d’un monde maudit par le racisme, la peur, la violence et les inégalités. Et en fin de compte, ou à la fin des jours, le réchauffement climatique, tout comme l’apartheid israélien, fera tomber tout le monde, sans distinction de race ou de statut. Soit nous survivrons ensemble, en harmonie, soit nous finirons en enfer.