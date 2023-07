Alors que les demandes de fonds négociés en bourse bitcoin au comptant sont soumises à la SEC pour examen, les experts en crypto-monnaie restent prudents quant à savoir si les accords de partage de surveillance proposés seront la clé du processus d’approbation.

« Nous continuerons à donner plus d’informations à nos régulateurs », a déclaré lundi le PDG de Cboe, Ed Tilly, à Bob Pisani de CNBC sur « ETF Edge ». « Nous voulons qu’ils aient toutes les informations dont nous disposons à portée de main afin que la surveillance et la confiance de tous les investisseurs soient de premier ordre. »

Cboe a plusieurs demandes d’inscription d’ETF bitcoin sur sa bourse, y compris des fonds de WisdomTree, VanEck et Ark. Cette semaine, la Securities and Exchange Commission a reconnu les soumissions de plusieurs entreprises, dont VanEck et WisdomTree, ces propositions apparaissant mercredi sur le Federal Register.

« C’est peut-être un pas de plus, mais il est très difficile de handicaper ce qui va sortir d’un régulateur », a déclaré Tilly.

La semaine dernière, la communauté bitcoin a remporté une victoire partielle après qu’un juge du district sud de New York a statué que Ripple’s XRP pourrait être considéré comme une sécurité dans certains cas. La décision du tribunal a marqué la première perte de la SEC dans l’application de sa réglementation en matière de cryptographie

« Les investisseurs institutionnels qui avaient une divulgation et une sensibilisation complètes se sont vu proposer un contrat d’investissement », a déclaré Michael Green, stratège en chef chez Simplify, à Pisani dans la même interview. « Mais la même chose vendue sur le marché secondaire à des investisseurs particuliers n’a pas été considérée comme un titre. »

Green a expliqué que la décision distinguant la vente de XRP selon que les jetons ont été achetés directement ou via un échange était « absurde ».

« Je pense juste que c’est une mauvaise décision, mais nous verrons finalement comment cela se passera », a-t-il déclaré. « L’espace entier lutte pour la clarté. »