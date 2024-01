Lutter contre l’isolement peut réduire le risque de mortalité liée à l’obésité, selon une étude

CNN

—



Traiter la solitude et l’isolement social pourrait exposer les personnes classées comme obèses à un risque moindre de complications de santé, selon une nouvelle étude.

La solitude est endémique partout dans le monde, mais cette découverte est importante car les personnes souffrant d’obésité en souffrent beaucoup plus, indique le rapport.

“À ce jour, les facteurs liés à l’alimentation et au mode de vie constituent la priorité majeure dans la prévention des maladies liées à l’obésité”, a déclaré le Dr Lu Qi, auteur principal de l’étude publiée lundi dans Réseau JAMA ouvertdans un e-mail.

“Notre étude met en évidence l’importance de prendre en compte la santé sociale et mentale pour améliorer la santé des personnes obèses”, a déclaré Qi, professeur et directeur par intérim du département d’épidémiologie de l’école de santé publique et de médecine tropicale de l’université Tulane de la Nouvelle-Orléans.

L’étude a examiné les données de près de 400 000 personnes de la UK BioBank, une vaste base de données biomédicale et une ressource de recherche qui suit les personnes à long terme.

Les personnes incluses dans la recherche ne souffraient pas de maladie cardiovasculaire au début de la collecte de données. Les chercheurs ont ensuite effectué un suivi entre mars 2006 et novembre 2021, selon l’étude.

Au cours de cette période, toutes les causes de décès chez les personnes classées comme obèses étaient 36 % plus faibles chez les personnes qui se sentaient moins seules et socialement isolées, selon les données.

“Il est temps d’intégrer les facteurs sociaux et psychologiques à d’autres facteurs alimentaires et de style de vie dans le développement de stratégies d’intervention visant à prévenir les complications liées à l’obésité”, a déclaré Qi.

L’isolement social s’est avéré être un facteur de risque plus important pour toutes les causes de mortalité, y compris le cancer et les maladies cardiovasculaires, que les facteurs de risque de dépression, d’anxiété et de style de vie, qui comprenaient l’alcool, l’exercice et l’alimentation, selon l’étude.

Les résultats ne sont pas surprenants, a déclaré le Dr Philipp Scherer, professeur de médecine interne à la faculté de médecine du sud-ouest de l’Université du Texas et Gifford O. Touchstone Jr. et Randolph G. Touchstone, titulaire de la chaire distinguée de recherche sur le diabète au Touchstone Diabetes Center de Dallas. Scherer n’a pas été impliqué dans l’étude.

Mais les résultats suggèrent effectivement d’améliorer « l’isolement social comme remède potentiel à la réduction de la mortalité », a-t-il déclaré.

Bien qu’on en parle parfois moins que le régime alimentaire ou l’exercice physique, la solitude est de plus en plus reconnue comme un facteur de risque majeur de mauvais état de santé.

Les personnes qui se sentaient socialement isolées étaient 32 % plus susceptibles de mourir prématurément que celles qui ne se sentaient pas socialement isolées, selon une étude. Etude de juin 2023.

« Nous pouvons tous nous sentir seuls de temps en temps, mais lorsque ce sentiment est permanent, il peut agir comme une forme de sentiment de solitude. stress chroniquece qui est malsain », a déclaré Turhan Canli, professeur de neurosciences intégratives au département de psychologie de l’Université Stony Brook de New York. un article précédent de CNN.

“Cela peut se produire notamment par le biais d’hormones de stress qui affectent négativement le corps”, a déclaré Canli, qui n’a pas participé à la dernière recherche.

Le lien entre la solitude et de mauvais résultats en matière de santé pourrait également résider dans une probabilité réduite que les personnes socialement isolées reçoivent des soins médicaux ou dans une corrélation avec d’autres habitudes malsaines, telles que le tabagisme et la consommation d’alcool, a ajouté Canli.

“Pensez à entretenir un réseau social comme toute autre activité bénéfique pour la santé : faire de l’exercice régulièrement, bien manger, prendre soin de vous”, a déclaré Canli.

Avoir autant d’options pour se connecter à un vaste réseau en ligne ne signifie pas toujours que nous serons moins seuls, a déclaré Rachael Benjamin, une assistante sociale clinique agréée basée à New York.

“En tant qu’êtres humains, nous avons besoin de nous sentir connus des autres pour nous sentir vus, pour avoir l’impression d’exister dans le monde”, a-t-elle déclaré.

Et même si quelqu’un a beaucoup d’interactions avec les autres, il est facile de se sentir seul et isolé si cette personne ne se sent pas intégrée à sa communauté, a ajouté Benjamin. Et la fatphobie peut conduire les communautés à faire en sorte qu’il soit plus difficile pour les personnes obèses de se sentir comprises et acceptées, a-t-elle déclaré.

Démanteler les préjugés à leur encontre n’est pas quelque chose qu’un seul individu peut changer. Mais il existe des mesures que vous pouvez prendre pour tenter d’établir des relations de meilleure qualité, a déclaré Benjamin.

Qu’est-ce qu’une relation de qualité ? C’est celui où vous pouvez être vous-même sans pression pour prétendre être quelqu’un que vous n’êtes pas, a-t-elle ajouté.

“Deux personnes peuvent avoir le sentiment d’être toutes les deux entendues, vues et accueillies et peuvent en quelque sorte jouer un peu”, a déclaré Benjamin. “Et aussi, sentez-vous respecté par les deux personnes et soyez honnête sur ce qu’ils ressentent.”

Pour y arriver, elle recommande d’abord de commencer par regarder à l’intérieur. Existe-t-il des moyens par lesquels vous vous isolez en tant que source de protection ou d’habitude ? Ensuite, il est temps de commencer à prendre une nouvelle habitude : se rendre disponible pour communiquer régulièrement avec les gens.

“C’est peut-être inconfortable, mais peut-être que je suis prêt à être plus courageux, prêt à prendre une chance”, a déclaré Benjamin.

Enfin, ne vous inquiétez pas s’il faut du temps pour nouer des relations solides. Des connexions de qualité prennent du temps, a-t-elle ajouté.

«Cela demande juste du temps, du travail et des efforts», a-t-elle déclaré.