Lutter contre les effets de la sclérose en plaques sur la santé mentale

Parce que la sclérose en plaques (SEP) a changé une grande partie de ma vie en peu de temps, je lutte désormais contre des problèmes de santé mentale.

Les choses ont été particulièrement difficiles depuis le début de la nouvelle année. Habituellement, je passais le mois de janvier à travailler, à planifier mes vacances et à consulter mon calendrier pour organiser des événements familiaux. Mais cette année, pour la première fois, je ne travaille pas. En raison de mes problèmes croissants de mobilité MS, j’ai perdu mes 20 ans de carrière dans le secteur de la sécurité. Cela a été très difficile, mais je n’avais pas d’autre choix. Mon travail m’obligeait à rester debout pendant des quarts de travail de 12 heures, pendant lesquels je gérais des bâtiments, gérais des situations agressives et patrouillais sur le site.

Ce changement m’a durement frappé et m’a fait faire le point sur de nombreux aspects de ma vie.

Rechercher du soutien

Il est vite devenu évident que j’avais besoin de soutien pour faire face aux effets de ma SEP. J’ai donc contacté mon médecin généraliste et lui ai parlé de mes faibles sentiments. Malheureusement, expliqua-t-il, je devrais attendre plusieurs mois avant de voir un conseiller.

J’ai ensuite parlé à Lisa, ma femme, et nous avons discuté des moyens de lutter et d’accepter ce nouveau mode de vie. Elle m’a montré tous les points positifs que j’avais et m’a expliqué à quel point tout le monde était fier de moi. Notre conversation m’a aidé à retrouver la confiance que j’avais perdue.

Travailler à mon poste de sécurité n’est peut-être plus possible, mais cela ne veut pas dire que je ne fais rien. Après avoir reçu un diagnostic de SEP en août 2022, j’ai lancé un podcast et créé un site web et des comptes de réseaux sociaux pour faire connaître cette maladie. Ces mouvements m’ont donné beaucoup de choses sur lesquelles me concentrer.

De plus, j’ai toujours aimé jouer à des jeux informatiques pour me détendre et me changer les idées, c’est pourquoi j’y consacre désormais plus de temps. Et maintenant que le temps s’améliore légèrement ici au Royaume-Uni, je vais me consacrer davantage au jardinage, un autre de mes principaux passe-temps.

Au moment où j’écris ceci, j’écoute de la musique et je me sens ému, mais dans le bon sens. Prendre du recul et réfléchir à tout le bien de ma vie m’a vraiment aidé à mettre les choses en perspective. Je suis fier de moi-même, car je me suis battu au lieu de céder et j’ai refusé de permettre à la SP de me contrôler, moi et ma vie.

Parler ouvertement de ce que je ressentais m’a aussi énormément aidé. Permettre à mes sentiments de remonter à la surface, puis les gérer – plutôt que de les cacher et de laisser la négativité prendre le dessus – me remplit d’une véritable positivité.

Note: Actualités sur la sclérose en plaques aujourd’hui est strictement un site d’actualités et d’informations sur la maladie. Il n’apporte aucun conseil médical, diagnostic, ou un traitement. Ce contenu n’est pas destiné à remplacer un avis médical professionnel, un diagnostic ou un traitement. Demandez toujours l’avis de votre médecin ou d’un autre professionnel de la santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir concernant un problème de santé. Ne négligez jamais un avis médical professionnel et ne tardez jamais à le demander en raison de quelque chose que vous avez lu sur ce site Web. Les opinions exprimées dans cette chronique ne sont pas celles de Multiple Sclerosis News Today ou de sa société mère, BioNews, et visent à susciter des discussions sur les questions liées à la sclérose en plaques.