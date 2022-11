Lutter contre le sans-abrisme est l’objectif principal du démocrate de l’Oregon Kotek

SALEM, Oregon (AP) – La candidate démocrate au poste de gouverneur de l’Oregon, Tina Kotek, a déclaré jeudi qu’elle se concentrerait sur la résolution de la crise des sans-abrisme de l’État et qu’elle serait un leader pour tous les résidents, bien que la course soit restée trop tôt pour appeler.

La rivale républicaine Christine Drazan surveille les retours et s’attend à ce que l’avance de Kotek se rétrécisse.

Si elle gagne, Kotek rejoindra Maura Healey du Massachusetts en tant que premiers gouverneurs élus ouvertement lesbiens aux États-Unis.

“C’est un honneur absolu”, a déclaré Kotek. “Je peux vous dire qu’être qui je suis est important pour les habitants de l’Oregon à travers l’État. Beaucoup de jeunes sont venus vers moi et m’ont dit merci d’avoir couru et merci d’être qui tu es.

Kotek s’est tenue devant une fontaine à Portland à quelques pas de la rivière Willamette et a dit à une foule de journalistes et de partisans sur invitation seulement affichant ses pancartes de campagne qu’elle était prête à se mettre au travail.

Elle a déclaré qu’elle prévoyait de voyager dans l’Oregon à partir de janvier pour parler aux dirigeants communautaires des problèmes auxquels l’État est confronté, en particulier la pénurie de logements abordables et la toxicomanie. Elle a déclaré que ses priorités étaient de lutter contre l’itinérance, d’élargir l’accès aux traitements de santé mentale et de toxicomanie et de combler les divisions dans l’État.

Kotek a déclaré aux journalistes qu’elle avait parlé avec Drazan et Johnson, un ancien sénateur de l’État qui s’est présenté comme candidat non affilié et qui a concédé mardi soir.

Le porte-parole de la campagne de Drazan, invité à réagir, a répété une déclaration de mercredi disant : “Nous continuons à surveiller les retours dans l’espoir que cette course se resserrera.”

Le mardi est le dernier jour pour que les fonctionnaires électoraux reçoivent par la poste des bulletins de vote valides portant le cachet de la poste. Il pourrait y avoir des dizaines de milliers de bulletins de vote non comptés encore dans le courrier dans un État comptant 3 millions d’électeurs inscrits.

L’Oregon a été le premier État à instituer le vote par correspondance, mais l’élection de 2022 est différente car une loi de 2021 adoptée par l’Assemblée législative autorise le décompte des bulletins de vote s’ils portent le cachet de la poste avant 20 heures le jour du scrutin. Auparavant, les votes devaient être reçus le jour du scrutin.

En 2018, un total de 1 749 486 votes ont été exprimés pour les candidats démocrates et GOP au poste de gouverneur. Jeudi à midi, quelque 180 000 votes de moins avaient été comptés pour Kotek, Drazan et Johnson réunis.

Comme d’autres législateurs du GOP, Drazan s’est opposé au projet de loi sur le cachet de la poste de 2021 lors de son passage à l’Assemblée législative.

“Les délais sont des délais”, a-t-elle déclaré devant un comité de la Chambre à l’époque. “Je pense que cela va créer des défis, et je pense que cela va créer une certaine complexité juridique en ce qui concerne certaines de ces élections avec une participation serrée.”

La présence wild-card de Johnson dans la course avait nourri l’espoir du GOP qu’ils pourraient gagner la course d’un gouverneur de l’Oregon pour la première fois en 40 ans et briser la domination des démocrates sur les courses à l’échelle de l’État de l’Oregon, de la Californie et de l’État de Washington.

Kotek, Drazan et Johnson, tous anciens législateurs, étaient les meilleurs candidats dans la course pour devenir le prochain gouverneur de l’État.

Kotek était le conférencier le plus ancien de l’Oregon House. Drazan est un ancien chef de la minorité républicaine à la Chambre. Les démocrates étaient tellement inquiets de perdre le poste de gouverneur que le président Joe Biden est venu à Portland pour augmenter les chances de Kotek.

La secrétaire d’État Shemia Fagan a déclaré que la vérification des résultats prend du temps, chaque signature sur chaque enveloppe de vote devant être vérifiée.

Les démocrates ont averti qu’une victoire de Drazan pourrait menacer le droit à l’avortement, la protection de l’environnement et la tenue démocratique d’élections dans l’État.

Drazan blâme les démocrates pour le sans-abrisme, le crime et l’inflation, affirmant que choisir Kotek reviendrait à réélire la gouverneure Kate Brown, qui s’est vu interdire de se représenter à nouveau par la limite des mandats.

Rush signalé à Portland, Oregon.

Andrew Selsky et Claire Rush, Associated Press