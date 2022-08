“Lutter contre la haine avec amour” : les célèbres tables de pique-nique de TikTok vandalisées et réparées deux fois

Dans une histoire vue sur TikTok plus d’un million de fois, une table de pique-nique arc-en-ciel qui avait été brûlée et vandalisée est réparée et repeinte avec un message poignant : “l’amour gagne”.

Cela s’est passé dans un parc à Dresden, en Ontario, une communauté d’environ 2 400 habitants à Chatham-Kent.

Le tableau était l’un des nombreux, sur divers thèmes, que des artistes bénévoles se sont réunis et ont peints par l’intermédiaire de l’organisation communautaire Dresden Shines plus tôt cet été.

Morena McDonald, qui a créé le design original de la table et travaillé sur les mises à jour avec l’artiste Sarah Steele, a déclaré que la vidéo avait été partagée sur le marché nocturne de Dresde TikTok pour répondre à l’incident de manière positive.

“Je voulais juste nous montrer en train de changer la conversation ou de changer le message qui s’est passé sur la table”, a déclaré McDonald.

L’histoire, cependant, ne s’est pas terminée avec ce qui est montré sur la vidéo.

“Le service de police de Chatham-Kent enquête sur ce méfait en tant qu’incident motivé par la haine en raison de la nature des messages”, a déclaré le service de police. (Sarah Steele)

Cette semaine, certaines des tables de pique-nique ont été vandalisées une seconde fois. Les images partagées avec CBC News montrent des messages anti-LGBTQ, y compris des menaces, gribouillés sur les tables. Dans une vidéo de suivi publiée sur TikTok, l’une des tables a été montrée avec de grandes taches de dommages à sa surface.

Le groupe a depuis réparé les derniers dégâts dans le but de “combattre le laid avec le joli, combattre la haine avec l’amour”, a déclaré Steele.

“Au lieu de vraiment ruminer sur les mots laids qui ont été laissés derrière nous, nous nous en tenons à l’idée que c’est une petite, petite, petite population de personnes qui existe malheureusement, et nous devons juste continuer à leur prouver que nous n’allons pas répondre avec colère », a déclaré Steele.

“Nous allons juste répondre avec plus d’amour et j’espère que, tant que cela prendra, c’est ce qui finira par gagner.”

Une table de pique-nique dans le parc qui a été fortement endommagée a été peinte en noir, et l’espoir est d’amener la communauté à contribuer à l’art et à partager ses propres messages.

La police cherche des images de surveillance

La police de Chatham-Kent enquête sur le vandalisme.

Dans un communiqué de presse mardi, le service de police a déclaré qu’entre 15 h et 19 h lundi, plusieurs tables de pique-nique du parc Stranak ont ​​été dégradées avec un marqueur permanent rouge.

“Le service de police de Chatham-Kent enquête sur ce méfait en tant qu’incident motivé par la haine en raison de la nature des messages”, a déclaré le service de police.

Ils demandent au public de vérifier leurs caméras de surveillance pour des images qui pourraient être des preuves de l’incident.

McDonald et Steele ont déclaré qu’ils prévoyaient de publier prochainement une autre mise à jour sur la page TikTok.