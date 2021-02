Lutter contre la «désinformation» ou l’attaque effrayante contre la liberté d’expression? Les démocrates demandent aux câblo-opérateurs pourquoi ils ne censurent pas Fox News, OAN & Newsmax

Dans une démarche condamnée par les républicains comme une attaque «troublante» contre la presse libre, les démocrates ont demandé aux opérateurs du câble et du numérique de justifier la diffusion de Fox News, OAN et Newsmax avant une audition sur la «désinformation et l’extrémisme des médias».

«Envisagez-vous de continuer à diffuser Fox News, OANN et Newsmax sur votre plate-forme maintenant et au-delà de la date de renouvellement?» une lettre envoyée lundi par les démocrates californiens Anna Eshoo et Jerry McNerney a demandé aux principaux fournisseurs de télévision par câble et numérique aux États-Unis.

Si oui, pourquoi?

La lettre était adressée aux fournisseurs de câble et de satellite Comcast, AT&T, Spectrum, Dish, Verizon, Cox et Altice, ainsi qu’aux opérateurs numériques Amazon, Apple, Google, Hulu et Roku.

Deux membres démocrates du Congrès font pression sur les PDG des principaux fournisseurs de télévision du pays pour qu’ils purgent essentiellement les réseaux d’information que ces députés n’aiment pas, sur la base du danger présumé posé par "théories de la désinformation et du complot" https://t.co/QyNyy0dPdX pic.twitter.com/DcxX68sLNt – Michael Tracey (@mtracey) 22 février 2021

Eshoo et McNerney ont également demandé quelles mesures les fournisseurs avaient prises avant et après les élections du 3 novembre 2020 et l’émeute du 6 janvier au Capitole. « Pour surveiller, répondre et réduire la propagation de la désinformation, y compris l’encouragement ou l’incitation à la violence par les canaux que votre entreprise diffuse à des millions d’Américains? »

Il s’agissait d’une référence aux trois réseaux donnant la possibilité au président Donald Trump et à ses partisans de porter des accusations d’irrégularités lors de l’élection de 2020, que les démocrates ont blâmés pour ce qu’ils prétendent être un « insurrection » au Capitole.

McNerney et Eshoo siègent au comité de l’énergie et du commerce de la Chambre, dont le sous-comité des communications et de la technologie doit tenir une audition sur «Le rôle des médias traditionnels dans la promotion de la désinformation et de l’extrémisme» mercredi. Bien que le sous-comité n’ait donné aucun nom, il a déclaré que « Recours croissant aux théories du complot et aux informations trompeuses ou manifestement fausses » sur certains réseaux «Soulève des questions sur leur attachement à l’intégrité journalistique.»

Aussi sur rt.com Comme Biden interdisant Fox: le président ukrainien assiégé Zelensky réprime les chaînes de télévision d’opposition, déclenchant une bataille pour la destitution

La lettre a attiré l’attention de Brendan Carr, le seul républicain de la Federal Communications Commission (FCC), qui l’a condamnée comme « Une transgression effrayante » des droits de la liberté d’expression aux États-Unis.

Les démocrates sont « Envoyer un message aussi clair que troublant – ces entités réglementées paieront un prix si les rédactions ciblées ne se conforment pas aux discours politiques préférés des démocrates », Ajouta Carr.

La décision d’une salle de rédaction sur les articles à couvrir et comment « Devrait être hors de la portée de tout fonctionnaire du gouvernement et non visé par eux », Carr a fait valoir, demandant à ses collègues de la FCC de «Rejoignez-moi pour dénoncer publiquement cette tentative d’étouffer le discours politique et le jugement indépendant de la presse.» Lundi après-midi, ils ne l’ont pas fait.

Les démocrates sont « Le dire explicitement » qu’ils veulent « Police et censure à la fois les médias sociaux et les informations par câble » journaliste Glenn Greenwald tweeté lundi, alors que la question a été soulevée lors des auditions de confirmation du Sénat de Merrick Garland, nommé procureur général de l’administration Biden.

Bien que la lettre menaçante aux câblo-opérateurs ne l’ait peut-être pas dit explicitement, les législateurs semblent opposer leur inaction supposée aux restrictions radicales que les entreprises de médias sociaux telles que Twitter, Facebook et YouTube ont imposées à leurs utilisateurs avant et après l’élection, y compris l’interdiction sur le président Trump et pré-étiqueter toute affirmation sur les résultats des élections ou l’intégrité comme fausse.

SCOOP: les démocrates du Congrès ont envoyé une lettre à Comcast, Amazon, Google, ATT et autres, exigeant de savoir ce qu’ils prévoient de faire "la propagation de fausses informations dangereuses" de Fox News, OAN et Newsmax – y compris s’ils continueront à les diffuser https://t.co/wrWSPXjtAt – Rachel C. Abrams (@RachelAbramsNY) 22 février 2021

Faisant rapport sur la lettre d’Eshoo-McNerney, le New York Times a noté avec approbation que si «Les poursuites en diffamation déposées par des entreprises privées ont pris les devants dans la lutte contre la désinformation promue sur certaines chaînes câblées», pointant du doigt Dominion Voting Systems poursuivant les avocats de Trump qui sont apparus sur les trois réseaux, ainsi que le fabricant d’oreillers Mike Lindell.

Le premier amendement de la Constitution américaine interdit explicitement au Congrès de restreindre la liberté de religion, d’expression et de presse. Bien qu’il s’agisse vraisemblablement d’une valeur américaine fondamentale, du type que le président Joe Biden a déclaré guiderait sa politique, l’ambassade des États-Unis en Ukraine a applaudi plus tôt ce mois-ci lorsque le gouvernement de Kiev a interdit plusieurs chaînes de télévision locales, affirmant qu’il «Contrer l’influence maligne de la Russie.»

Aussi sur rt.com Washington rejoint la croisade contre la liberté d’expression et soutient la répression ukrainienne contre les médias d’opposition alors que l’UE et le père de Zelensky s’inquiètent

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!