Lutter contre la désinformation avec Minecraft : comment ces étudiants de la Colombie-Britannique apprennent à séparer les faits de la fiction

Les élèves d’une école intermédiaire de Coquitlam découvrent les dangers de la désinformation en ligne à l’aide d’outils permettant de faire la différence entre la réalité et la fiction.

Mason Foulkes, enseignant de 6e et 7e année à la Maple Creek Middle School, affirme que les enfants sont quotidiennement inondés de désinformation et de désinformation en ligne.

« Toutes vos informations proviennent désormais de flux de médias sociaux. Des sources non vérifiées. La désinformation se répand comme une traînée de poudre. C’est la nouvelle façon dont nous devons préparer nos enfants pour l’avenir. »

Le plan de leçon de Foulkes adopte une approche non traditionnelle de l’enseignement.

Au lieu que les élèves remplissent simplement une feuille de travail, ils explorent un nouveau monde dans le jeu vidéo populaire Minecraft.

CBC Kids News a développé et publié la carte, Reporting 101: Misinformation, par le biais du programme Minecraft Education, une plateforme qui permet aux enseignants d’offrir des leçons interactives et éducatives sur Minecraft, pour aider les élèves à développer des compétences en littératie médiatique.

Minecraft est un jeu vidéo bac à sable qui permet aux joueurs de créer et d’explorer leurs propres mondes uniques.

« L’éducation aux médias est une partie si importante de ce que nous faisons à CBC Kids News, et nous devons continuellement trouver des moyens de créer du contenu là où notre auditoire passe du temps », a déclaré Lisa Fender, productrice principale de CBC Kids News.

« Nous avons été en mesure de créer un monde qui non seulement attire les intérêts des élèves en matière de jeu, mais offre également aux enseignants un moyen créatif d’explorer ce sujet en classe. »

Dans le jeu, les étudiants sont des journalistes chargés d’enquêter sur la rumeur selon laquelle l’été a été annulé. (Ben Nelms/CBC)

Comment ça marche?

Dans Reporting 101 : Désinformation, les élèves jouent le rôle d’un reporter junior. Une rumeur s’est répandue dans l’école que l’été est annulé.

C’est au journaliste d’explorer le monde de Minecraft, de parler aux habitants, de recueillir des preuves et de déterminer si la rumeur est vraie. Et, en tant que journaliste, ils se précipitent pour respecter le délai. Les étudiants doivent publier un article sur le scandale d’ici la fin de la journée.

Gavin Hannah, enseignant de soutien STEAM (sciences, technologie, ingénierie, art et mathématiques) pour le district scolaire de Coquitlam, explique qu’il s’agit de créer un environnement d’apprentissage stimulant.

« Les enfants sont immergés dans un monde, et ils peuvent être à l’écoute et apprendre de nouvelles choses et acquérir des connaissances tout en explorant le monde, d’une manière très spéciale. »

Mais si vous demandez aux étudiants, c’est juste amusant.

« Quand tu es [working] sur un papier, vous ne pouvez rien faire. Mais avec cela, vous faites l’expérience de ce que fait un journaliste », a déclaré Sierra Byrom, élève de 6e année.

Jack Park, élève de 7e année, qui n’est pas un grand fan de jeux vidéo, dit que c’est mieux que l’alternative.

« C’est bien plus amusant que de simplement s’asseoir et regarder un morceau de papier. »

Repérer la désinformation

Dans le cadre du programme d’alphabétisation numérique, Foulkes dit que les élèves apprennent à penser de manière critique et à appliquer ces compétences à la fois socialement et dans un paysage numérique, qu’il s’agisse d’une rumeur scolaire ou d’une fausse nouvelle partagée sur Tik Tok ou Instagram.

« Non seulement cela va les aider à faire face aux nouvelles et à gérer les interactions sociales, mais cela va aussi les aider sur le plan académique. [To] étayer leurs positions avec des sources, des preuves et des découvertes. »

Mason Foulkes, enseignant au Maple Creek Middle School, anime une discussion en classe sur la mésinformation et la désinformation en ligne. (Ben Nelms/CBC)

Dans les deux semaines suivant le début de son unité d’éducation aux médias, il dit qu’il voit déjà des étudiants appliquer les compétences qu’ils acquièrent, comme se demander des preuves et des preuves lorsqu’ils discutent de différents sujets.

Lirael Anderson, élève de 7e année, dit que c’est une leçon importante.

« Si vous sortez quelque chose de son contexte, vous pouvez vous assurer que c’était bien ce que vous pensiez que c’était ou non sans que cela devienne incontrôlable », a déclaré Anderson.

Son camarade de classe Cole Moffatt se souvient avoir lu un article sur les pieuvres qui vivent dans les arbres. C’était un canular internet de 1998 qui semble toujours faire le tour.

Moffatt dit qu’il a pu le repérer comme de la désinformation d’une manière qu’il espère appliquer aux futurs faux pour éviter d’être dupé.

« Les gens pouvaient l’entendre [misinformation] et pensent que c’est réel, et ils pourraient sortir et faire des choses qu’ils ne devraient pas parce qu’ils pensent qu’ils font la bonne chose », a déclaré Moffatt.

Reporting 101: Misinformation est gratuit pour les étudiants et les enseignants avec un compte Minecraft Education.