Lutter contre la chute des cheveux peut « transformer votre vie » | Nouvelles

Le docteur Jennifer Mamby Alexander cherche à assurer aux Jamaïcains que le problème négligé de la perte de cheveux, qui touche de nombreuses personnes à travers le pays, peut souvent être résolu par des changements de traitement et de mode de vie.

Mamby Alexander, cytopathologiste, s’exprimait lors de la première journée du séminaire de formation continue de deux jours de l’Association caribéenne des pharmaciens (CAP/MDS Limited), mercredi dernier.

« La perte de cheveux est un problème pour de nombreuses personnes et, malheureusement, à cause de la peur, elle a été négligée », a-t-elle déclaré. « L’alopécie androgénique est très progressive et touche aussi bien les hommes que les femmes. En règle générale, les hommes deviennent chauves au niveau de la couronne et des tempes, tandis que les femmes souffrent d’un amincissement de la couronne, du devant et des côtés. Le principal contributeur à la chute des cheveux, le lichen plan, détruit les follicules pileux, les remplaçant par des cicatrices provoquant une chute permanente des cheveux.

Les statistiques publiées en Jamaïque en 2023 par Histopathology sur 338 biopsies indiquent que le linus plan (40%), l’alopécie cicatricielle (21), la folliculite (10), le lupus liscoïde (6,2), la pelade (5) et l’alopécie fibrosante frontale (5) sont les causes les plus répandues de perte de cheveux dans le pays.

Mamby Alexander a cité la République tchèque, l’Espagne, l’Allemagne et la France comme les principaux pays en matière de perte de cheveux, et a déclaré que cela pouvait être attribué au mode de vie de ces pays. Le tabagisme constant, la dépendance aux fast-foods, le fait de ne pas manger suffisamment de fruits et de légumes, la consommation de moins de vitamines et de gènes sont quelques-unes des causes qu’elle a énumérées.

« Alors que les habitants des pays européens peuvent attribuer la cause de la perte de cheveux à leur mode de vie et à leurs habitudes alimentaires, les femmes des Caraïbes sont sujettes à la perte de cheveux par alopécie de traction. Il s’agit du tressage et du tissage prolongés des cheveux, des extensions collées et des dentelles frontales, ainsi que du port constant de chignons et de queues de cheval serrés. De plus, en fonction de sa force, l’utilisation de défrisants chimiques sur les cheveux peut également entraîner leur chute. Les défrisants avec ou sans soude causent tous deux les mêmes dommages aux cheveux. Donc, essentiellement, aucun n’est plus sûr que l’autre », a déclaré Mamby Alexander.

Médicaments

Il est important de noter qu’un certain nombre de médicaments contribuent à l’alopécie. Les médicaments utilisés pour lutter contre l’hypertension artérielle, l’arthrite, les caillots sanguins, les convulsions, le cancer et l’indigestion contribuent souvent à la perte de cheveux de ces patients.

Mamby Alexander a déclaré que l’alopécie peut survenir dans les mois, voire les jours suivant la prise de médicaments. Médicaments contre l’acné, aides anti-inflammatoires telles que la naprosyne, l’indocine et le méthotrexate ; les antidépresseurs dont le zoloft, le prozac, le paxil et le lithium ; OCP Yasmin et les anticoagulants ne sont que quelques traitements qui provoquent la chute des cheveux.

L’alopécie peut être traitée à l’aide d’une approche multisystémique comprenant la thérapie au laser léger. Cela fonctionne au niveau de la racine des cheveux et ne pénètre pas dans le crâne ou le cerveau, et les patients reçoivent des lunettes de protection pendant le traitement. Les meilleurs résultats de ce traitement peuvent être observés neuf mois après le traitement. Cependant, au cours des deux premiers mois, une chute peut survenir à mesure que la nouvelle pousse remplace les poils miniaturisés.

Pour prévenir l’alopécie, Mamby Alexander a conseillé que les cheveux doivent rester propres à tout moment. Utiliser des huiles essentielles, diminuer la traction exercée sur les cheveux en ne portant pas de coiffures trop serrées, ne pas coller les cheveux et les cils sur la peau et ne pas utiliser de défrisants chimiques et de colorations le même jour, sont autant de méthodes préventives recommandées contre l’alopécie.

« Avoir le courage d’affronter des problèmes comme la perte de cheveux peut transformer votre vie d’innombrables façons. Lorsque vous êtes intrépide, vous êtes plus confiant, plus sûr de vous et maître de votre vie. Ce n’est pas un hasard si, à la Hair Loss Clinic of Jamaica, notre devise est « Restaurez vos cheveux, restaurez votre confiance » », a conclu Mamby Alexander.

Au fil des années, le séminaire de formation continue est devenu reconnu comme la principale plateforme pour les pharmaciens jamaïcains, les aidant à se développer professionnellement tout en leur offrant des opportunités de réseautage.

Parrainé par le Fonds national de santé (NHF), il s’agit du premier séminaire pharmaceutique approuvé par le CAP, et il s’est tenu virtuellement cette année pour faciliter le soutien de la grande région des Caraïbes.

Sous le thème « L’édition sans peur », le séminaire de cette année a remis en question un certain nombre de peurs qui existent au sein de la société et a présenté des présentations de Mamby Alexander, Dr Tyeesha Palmer Morgan, Dr Keisha Allen Dougan, Ann-Merita Golding, Dathan Henry et Dr Alfred. Dawes.

Outre la chute des cheveux, d’autres sujets abordés comprenaient le blanchiment de la peau, les troubles colorectaux, le bégaiement et les phobies.