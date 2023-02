Lutte pour obtenir de l’aide pour la Turquie et la Syrie après un séisme massif

Commentez cette histoire Commentaire

JINDERIS, Syrie – Les agences d’aide et les gouvernements ont intensifié leurs efforts mardi pour obtenir de l’aide dans les régions dévastées par le tremblement de terre en Turquie et en Syrie, mais une semaine après la catastrophe, de nombreux sans-abri avaient encore du mal à répondre à leurs besoins fondamentaux, comme trouver un abri contre l’amer. froid. La situation était particulièrement désespérée en Syrie, où une guerre civile de 12 ans a compliqué les efforts de secours et signifié des jours de querelles sur la manière même d’acheminer l’aide dans le pays, et encore moins de la distribuer. Certaines personnes ont dit qu’elles n’avaient rien reçu. En Turquie, pendant ce temps, des familles se sont entassées dans des wagons de train.

Mardi, les Nations Unies ont lancé un appel de 397 millions de dollars pour fournir « une aide vitale et désespérément nécessaire à près de 5 millions de Syriens » pendant trois mois. Cela s’est produit un jour après que l’organisme mondial a annoncé un accord avec Damas pour acheminer l’aide de l’ONU via deux autres passages frontaliers de la Turquie vers les zones tenues par les rebelles du nord-ouest de la Syrie – mais les besoins sont restés énormes.

Ahmed Ismail Suleiman a installé un abri de couvertures devant sa maison endommagée dans la ville de Jinderis, l’une des communautés les plus touchées du nord-ouest de la Syrie. Il avait peur de réinstaller sa famille dans une maison qui pourrait ne pas être structurellement solide, alors 18 personnes ont dormi dehors sous la tente de fortune.

« Nous sommes assis, mais nous ne pouvons pas dormir allongés ici », a-t-il dit. “Nous attendons une vraie tente.”

Mahmoud Haffar, chef du conseil municipal, a déclaré que les habitants avaient pu monter environ 2 500 tentes jusqu’à présent, mais quelque 1 500 familles restent toujours sans abri – alors que les températures nocturnes chutent à environ moins 4 degrés Celsius (26 degrés Fahrenheit).

“Nous en sommes au neuvième jour et nous entendons toujours la question de savoir quand l’aide arrivera”, a déclaré Haffar.

Bien que les tentes soient rares, une femme a déclaré que la ville disposait d’un surplus de pain et d’eau donnés.

Au sud-ouest, à Lattaquié, tenue par le gouvernement, Raeefa Breemo a déclaré que seuls ceux qui s’entassaient dans des abris semblaient recevoir de l’aide.

« Nous avons besoin de manger, nous avons besoin de boire, nous avons besoin de survivre. Nos emplois, nos vies, tout s’est arrêté », a déclaré Breemo.

Des offres d’aide – des équipes de secours et des médecins aux générateurs et à la nourriture – sont venues du monde entier, mais les besoins restent immenses après le séisme de magnitude 7,8 et de puissantes répliques qui ont renversé ou endommagé des dizaines de milliers de bâtiments, détruit des routes et fermé des aéroports pendant une temps. Le tremblement de terre a touché 10 provinces de Turquie qui abritent quelque 13,5 millions de personnes, ainsi qu’une vaste zone du nord-ouest de la Syrie qui abrite des millions de personnes.

Une grande partie du système d’approvisionnement en eau de la région touchée par le séisme ne fonctionnait pas et le ministre turc de la Santé a déclaré que des échantillons provenant de dizaines de points du système montraient que l’eau n’était pas potable.

Dans la ville portuaire turque d’Iskenderun, des familles déplacées se sont réfugiées dans des wagons depuis la semaine dernière.

Alors que beaucoup sont partis ces derniers jours vers des camps voisins ou d’autres parties de la Turquie, des dizaines de personnes vivaient encore dans les trains mardi.

“Les wagons sont devenus notre maison”, a déclaré Nida Karahan, 50 ans, à l’agence Anadolu.

Alors qu’un premier avion d’aide saoudien, transportant 35 tonnes de nourriture, a atterri mardi à Alep, tenue par le gouvernement syrien, l’acheminement de l’aide à Idlib, tenue par les rebelles du pays, a été particulièrement compliqué.

Jusqu’à l’accord de lundi entre l’ONU et le gouvernement syrien du président Bashar Assad, l’organisme mondial n’était autorisé à acheminer de l’aide dans la région que par un seul passage frontalier avec la Turquie ou via le territoire gouvernemental.

Les points de passage récemment ouverts à Bab al-Salameh et Al Raée doivent fonctionner pendant une période initiale de trois mois. La Russie s’est hérissée des suggestions selon lesquelles l’ouverture des points de passage pourrait être rendue permanente, et son ministère des Affaires étrangères a accusé l’Occident d’essayer d’apporter de l’aide “exclusivement” aux zones non contrôlées par le gouvernement syrien.

Les principales organisations humanitaires ont salué cette évolution mais ont averti que des problèmes logistiques subsistaient, alors même que le premier convoi d’aide de l’ONU avec 11 camions est entré dans le nord-ouest de la Syrie par Bab al-Salameh mardi.

“Il s’agit d’un va-et-vient constant dans les négociations”, a déclaré le porte-parole de l’Organisation mondiale de la santé, Christian Lindmeier. “Chaque partie doit accepter de recevoir des convois.”

Pendant ce temps, le nombre de morts a dépassé 35 500, dont près de 32 000 en Turquie. En Syrie, le bilan dans la région du nord-ouest tenue par les rebelles a dépassé les 2 200, selon le groupe de secours connu sous le nom de Casques blancs. Plus de 1 400 personnes sont mortes dans les zones contrôlées par le gouvernement, selon le ministère syrien de la Santé.

Le bilan est presque certain d’augmenter à mesure que les équipes de recherche découvrent plus de corps – et la fenêtre pour trouver des survivants se fermait.

Néanmoins, plus de 200 heures après le séisme, l’enseignante Emine Akgul a été tirée d’un immeuble à Antakya par une équipe de recherche et de sauvetage dans le secteur minier, a rapporté l’agence de presse turque Anadolu.

Dans la province d’Adiyaman, les sauveteurs ont atteint Muhammed Cafer Cetin, 18 ans, et les médecins lui ont administré une intraveineuse avec des fluides avant de tenter une extraction dangereuse d’un bâtiment qui s’est encore effondré pendant que les sauveteurs travaillaient. Les médecins lui ont mis une minerve et il a été transporté sur une civière avec un masque à oxygène, a montré la télévision turque.

Beaucoup en Turquie ont blâmé la construction défectueuse pour la vaste dévastation, et les autorités ont continué de cibler les entrepreneurs prétendument liés aux bâtiments qui se sont effondrés. La Turquie a introduit des codes de construction qui répondent aux normes d’ingénierie parasismique, mais les experts disent que les codes sont rarement appliqués.

Dans un abri temporaire d’un centre sportif à Afrin, dans le nord-ouest de la Syrie, 190 familles dormaient sur le sol d’un terrain de basket, allongées sur des tapis généralement utilisés pour l’entraînement. Les familles ont tenté de créer un semblant d’intimité en accrochant des couvertures sur des colonnes ou des bars sportifs.

Sabah el Khodr a déclaré qu’elle et ses deux enfants étaient malades depuis neuf jours. Les enfants étaient enveloppés dans des couvertures et dormaient sur le sol de la cour.

Les responsables locaux ont déclaré que l’abri est temporaire, jusqu’à ce que de nouvelles tentes soient sécurisées.