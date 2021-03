En présentant une plainte contre un syndicat dans son entrepôt de Bessemer, en Alabama, Amazon a vanté son programme d’indemnisation. La société note que le salaire de base de l’établissement, environ 15,50 $ l’heure pour la plupart des travailleurs de base, est plus du double du salaire minimum local et qu’il offre une assurance maladie complète et des prestations de retraite.

Mais pour de nombreux employés d’Amazon Bessemer, qui votent ce mois-ci sur l’opportunité de se syndiquer, les revendications de générosité peuvent sonner vides aux côtés des exigences du poste et des taux de salaire locaux. Le chiffre le plus récent du salaire médian dans le Grand Birmingham, une région métropolitaine de environ un million de personnes qui inclut Bessemer, était près de 3 $ au-dessus du salaire d’Amazon là-bas, selon le Bureau of Labor Statistics.

«Si vous allez dans certaines zones rurales du Sud, où les salaires sont supprimés et où il n’y a pas d’industrie, cela peut sembler attrayant», a déclaré Joshua Brewer du Syndicat de la vente au détail, de gros et des grands magasins, qui est l’organisateur principal de la campagne. «Pour nos gens ici à Bessemer et à Birmingham, c’est à peine assez pour garder les lumières allumées. Le mettre devant eux comme si c’était quelque chose de précieux est légèrement offensant. »

Il est courant que les employeurs confrontés à un vote syndical mettent l’accent sur la générosité de leur salaire et suggèrent que la situation des travailleurs pourrait être pire s’ils se syndicalisaient. Mais le message prend une résonance supplémentaire dans le Sud, où les revenus sont plus bas et des emplois bien rémunérés peuvent être plus difficiles à trouver. En conséquence, disent les organisateurs, les employeurs et leurs substituts dans la région utilisent souvent ces tactiques de manière plus agressive.