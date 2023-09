Lutte juridique attendue après que le gouverneur du Nouveau-Mexique ait suspendu le droit de porter des armes en public

L’ordonnance d’urgence de la gouverneure du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, suspendant le droit de porter des armes à feu en public à Albuquerque et dans ses environs déclenchera une lutte juridique, mais pourrait également sensibiliser le public à la violence armée, ont déclaré des juristes et des défenseurs.

« Cela va être contesté. Mais elle essaie de faire avancer le débat », a déclaré Jessica Levinson, professeur de droit à la Loyola Law School de Los Angeles, après que Lujan Grisham a annoncé vendredi qu’elle suspendait temporairement le droit de porter des armes à feu dans la plus grande ville de son État et autour du comté de Bernalillo. .

La suspension de 30 jours, adoptée comme mesure de santé publique d’urgence, s’applique dans la plupart des lieux publics, des trottoirs aux parcs récréatifs urbains.

« Nulle personne, autre qu’un agent des forces de l’ordre ou un agent de sécurité agréé, ne doit posséder une arme à feu… ouvertement ou dissimulée », indique l’ordonnance du gouverneur.

« Politiquement, beaucoup de gens réagiront favorablement », a prédit Levinson lors d’un entretien téléphonique vendredi soir avec l’Associated Press. « Mais elle se heurte au deuxième amendement, cela ne fait aucun doute. Et nous avons une Cour suprême très conservatrice qui est prête à étendre les droits du deuxième amendement.

Miranda Viscoli, co-présidente des Nouveaux Mexicains pour prévenir la violence armée, a applaudi l’ordre du gouverneur.

« Si cela amène les gens à réfléchir à deux fois avant d’utiliser une arme à feu pour résoudre un conflit personnel, cela les amène à réfléchir à deux fois qu’ils ne veulent pas aller en prison », a déclaré Viscoli, « alors cela fonctionnera. »

Le plus haut républicain du Sénat du Nouveau-Mexique, Greg Baca de Belen, a dénoncé l’ordre de Lujan Grisham comme une violation du droit des citoyens respectueux des lois sur les armes à feu. Dan Lewis, qui siège au conseil municipal non partisan d’Albuquerque, a qualifié cet ordre d’édit inconstitutionnel.

Le gouverneur, un démocrate, a déclaré qu’elle était obligée d’agir à la suite de récentes fusillades, notamment la mort cette semaine d’un garçon de 11 ans à l’extérieur d’un stade de baseball d’une ligue mineure et des coups de feu le mois dernier qui ont tué une fillette de 5 ans qui était endormi dans un camping-car. Le gouverneur a également cité la mort par balle en août d’une jeune fille de 13 ans dans le comté de Taos.

« Je salue le débat et le combat sur la manière de rendre les Néo-Mexicains plus sûrs », a déclaré Lujan Grisham lors d’une conférence de presse au cours de laquelle elle était flanquée de responsables de l’application des lois, dont le procureur de la région d’Albuquerque.

Lujan Grisham a déclaré que la police d’État serait chargée de faire respecter les infractions civiles passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 dollars. Les résidents peuvent toujours transporter des armes à feu vers des lieux privés comme un champ de tir ou un magasin d’armes si l’arme à feu se trouve dans un conteneur ou si elle est dotée d’un verrou de gâchette ou d’un mécanisme rendant impossible le déchargement.

Le maire d’Albuquerque, Tim Keller, et le chef de la police, Harold Medina, ont déclaré que la police municipale n’appliquerait pas l’ordre, et le shérif du comté de Bernalillo, John Allen, s’est dit inquiet de la réaction des propriétaires d’armes à feu.

« Je me méfie de placer mes adjoints dans des postes qui pourraient conduire à des conflits de responsabilité civile », a déclaré Allen, « ainsi que des risques potentiels posés par l’interdiction aux citoyens respectueux des lois d’exercer leur droit constitutionnel à l’autodéfense ».

Keller, un démocrate, a déclaré dans un communiqué que la ville accueille favorablement « des solutions significatives et des ressources supplémentaires pour lutter contre la criminalité à Albuquerque », mais a déclaré que la police municipale n’était « pas responsable de l’application de l’interdiction du gouverneur ».

Medina a noté que la police d’Albuquerque avait procédé à plus de 200 arrestations de suspects de meurtre au cours des deux dernières années.

« Nous ne savons que trop bien ce que signifie le fait qu’un garçon de 11 ans et une fille de 5 ans ont été tragiquement tués par des violences armées aveugles », a déclaré le chef de la police. « Nous partageons la douleur. »

Le porte-parole de la police, Gilbert Gallegos, a souligné que l’application de l’ordre pourrait également placer la police d’Albuquerque dans une position difficile face à un accord sur la réforme de la police du ministère américain de la Justice.

L’ordre de Lujan Grisham appelle à des inspections mensuelles des marchands d’armes à feu dans tout l’État pour garantir le respect des lois sur les armes à feu et à ce que le ministère de la Santé de l’État compile un rapport sur les victimes par balle dans les hôpitaux qui inclut l’âge, la race, le sexe et l’origine ethnique, ainsi que la marque et le calibre de arme à feu impliquée.

Levinson a déclaré qu’elle n’était au courant d’aucun autre gouverneur ayant pris une mesure aussi restrictive que Lujan Grisham. Mais elle a souligné une proposition du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, un démocrate, visant à amender la Constitution américaine pour durcir les lois fédérales sur les armes à feu.

« Je ne pense pas que ce sera une perte politique pour (Lujan Grisham) d’être renversé », a déclaré Levinson. « Elle peut dire qu’elle a fait tout ce qu’elle pouvait mais qu’elle a été arrêtée par les tribunaux.

Jacob Charles, professeur de droit à la Pepperdine Caruso School of Law qui étudie le deuxième amendement, a noté que la Cour suprême, dans l’affaire Bruen de juin 2022, a élargi le droit des Américains respectueux des lois de porter des armes en public pour se défendre.

Il a déclaré que cette décision limite la capacité de prendre en compte des arguments concernant un intérêt impérieux du gouvernement, comme la violence armée qui, selon Lujan Grisham, a motivé sa décision.

« Cela signifie que les coûts et les avantages contemporains ne font pas partie de l’analyse », a déclaré Charles.

Stern et Sonner ont rapporté de Reno, Nevada. Les rédacteurs d’Associated Press Ken Ritter et Rio Yamat à Las Vegas, Morgan Lee à Santa Fe., Nouveau-Mexique ; Terry Tang à Phoenix et Felicia Fonseca à Flagstaff, en Arizona, ont contribué à ce rapport. Stern est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America place des journalistes dans les salles de rédaction locales à travers le pays pour rendre compte de questions inédites.

Gabe Stern et Scott Sonner, Associated Press