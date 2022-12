Lutte en Terre Sainte : les législateurs israéliens condamnent les actions “illégales” de l’UE sur la terre biblique

JÉRUSALEM—Dans un lettre fulgurante envoyé à trois hauts responsables de l’Union européenne, 40 membres du parlement israélien, la Knesset, ont accusé l’organe européen de travailler contre l’État juif dans le cadre d’une fuite d’un document de l’UE montrant comment il cherche à se tailler illégalement un territoire pour la création d’un État palestinien .

La lettre déclarait : “Nous avons pris connaissance d’un document politique officiel de l’Union européenne, un document dont la gravité ne peut être surestimée, qui ne laisse aucun doute quant à l’unilatéralité et à l’animosité de l’UE envers l’État d’Israël. et le peuple juif. Le document ignore complètement l’affinité historique de notre peuple avec notre patrie, ignore complètement les accords politiques et le statut de l’État d’Israël dans la zone C et cherche à établir les frontières de 1949 comme frontières permanentes de statut définitif d’Israël – en toute mépris des communautés juives de la région. »

La zone C est située dans le territoire contesté de Cisjordanie, désigné par de nombreux Israéliens par les noms bibliques de la région comme Judée et Samarie. Près de 500 000 Israéliens et environ 300 000 Palestiniens vivent dans la zone C, qui représente 60 % de la superficie totale de la Judée-Samarie.

Les Palestiniens veulent que la zone C fasse partie d’un État indépendant, tandis qu’un certain nombre de partis israéliens veulent que le territoire soit absorbé par Israël proprement dit. Le document divulgué par l’UE a fait surface avant les efforts de Benjamin Netanyahu pour former un nouveau gouvernement de droite.

Les membres de la Knesset ont ajouté que le document « ne révèle que la pointe de l’iceberg des activités de l’UE visant à saper l’État d’Israël. Nous n’avons pas perdu de vue votre contribution continue et continue, directe et indirecte, aux campagnes visant à ternir nom, des diffamations de sang concernant la violence présumée de la part des colons, en passant par des accusations infondées selon lesquelles Israël nuit délibérément à des enfants, à des comparaisons spécieuses des politiques du gouvernement de l’État d’Israël avec celles du régime d’apartheid en Afrique du Sud d’antan.

Chanel d’Israël 13 chaînes de télévision ont fait faillite pour la première fois l’histoire de la semaine dernière sur le document de six pages divulgué intitulé “Programme européen de développement conjoint pour la zone C”.

Peter Stano, porte-parole de la politique étrangère et de sécurité de l’UE, a déclaré à Fox News Digital que le haut représentant de l’UE pour la politique étrangère, Josep Borrell, “ne semble pas être parmi les destinataires, nous ne pouvons donc pas vraiment commenter le fond. Pour cela, vous devrez contacter les équipes de presse des trois présidents mentionnés.”

Fox News Digital a envoyé des questions aux trois responsables, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente du Parlement européen Roberta Metsola, mais n’a pas reçu de réponse.

israélien les médias ont rapporté que l’UE délégation en Israël a déclaré dans un communiqué en réponse au document divulgué que « les politiques et les positions de l’UE sont formées par 27 États membres et sont transmises et communiquées de manière appropriée tant aux partenaires qu’aux médias. Notre politique concernant la Cisjordanie n’a pas changé: l’UE est unie dans son engagement à parvenir à une solution à deux États, l’État d’Israël vivant côte à côte dans la paix, la sécurité et la reconnaissance mutuelle avec un État de Palestine indépendant, démocratique, contigu, souverain et viable, avec Jérusalem comme future capitale des deux États. »

Le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, l’ambassadeur Emmanuel Nahshon, a envoyé une déclaration à Fox News Digital et a noté : « Selon nous, il s’agit d’un document interne de l’Union européenne. Il présente une série de positions inacceptables pour Israël, notamment en ce qui concerne à la zone C. Israël l’a clairement fait savoir à la [European] Union dans une série de contacts avec ses représentants à tous les niveaux.”

La déclaration du ministère israélien des Affaires étrangères a ajouté : “Depuis la rédaction du document, très probablement en juin 2022, Israël et l’Union européenne ont tenu à la fois une réunion du Conseil d’association [a high-level meeting between Israel, the EU and neighboring countries] en octobre de cette année (pour la première fois en 12 ans) et un dialogue politique au cours duquel les questions à l’ordre du jour dans les relations entre Israël et l’Union européenne ont été discutées.”

“La fuite du document de l’UE n’a pas été une surprise pour nous. Nous sommes satisfaits de la réponse de la Knesset. Pendant trop d’années, le gouvernement israélien n’a pas répondu aux violations flagrantes de la juridiction d’Israël et du droit international”, a déclaré Naomi Linder Kahn, la directrice. de la division internationale pour Regavim, une organisation israélienne qui se décrit comme se consacrant à la protection des ressources naturelles d’Israël.

Elle a déclaré à Fox News Digital : “C’est obscène qu’ils [the EU] condamne les activités de colonisation. Ils conduisent toute la région à la confrontation plutôt qu’ils n’encouragent les Palestiniens à reprendre les négociations pour régler les choses pacifiquement.”

Alors que les questions envoyées à l’Autorité palestinienne sont restées sans réponse, le Jerusalem Post a récemment rapporté que les Palestiniens craignaient que le nouveau gouvernement de droite dirigé par Netanyahu ne cherche à annexer l’ensemble de la zone C, ce qui, selon lui, pourrait conduire à une troisième Intifada.

Le Jerusalem Post a cité un haut responsable palestinien disant qu’une telle décision d’annexer la zone C conduirait à l’annulation des accords d’Oslo et d’autres accords similaires entre les parties.

Alex Traiman, commentateur israélien chevronné et chef du bureau de Jérusalem du Syndicat des nouvelles juives, a déclaré à Fox News Digital : « Les efforts constants de l’Autorité palestinienne pour confisquer et répartir les biens dans la zone C, territoire administré par Israël en Judée-Samarie, en violation directe de les accords d’Oslo, est l’une des histoires les plus sous-estimées de ces dernières années.”

Il a noté : « Les membres de la nouvelle coalition gouvernementale de droite d’Israël, contrairement à leurs collègues de gauche sortants, ne resteront pas les bras croisés alors que l’Union européenne sape les intérêts israéliens sous son nez. Il est désormais clair que les alliés occidentaux d’Israël au sein de l’Union européenne ont directement encouragé et financé ces efforts. »

Fox News Digital a demandé des commentaires au bureau du gouvernement israélien responsable de la Cisjordanie, l’Unité de coordination des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT), sur la lettre des législateurs et les affirmations de Regavim. Un porte-parole du COGAT a déclaré à Fox News Digital qu’ils examinaient toujours les problèmes soulevés.