Lutte des non-religieux pour trouver leur voix et leur place dans la société et la politique indiennes

CHENNAI, Inde (AP) — Malgré l’histoire millénaire de mouvements non religieux en Inde, la plupart des athées et des rationalistes choisissent de garder le silence sur leur scepticisme à l’égard de la foi – c’est plus facile et beaucoup moins risqué que de le faire publiquement dans l’un des pays les plus religieux du monde.

L’espace qui existe pour débattre de l’autorité et des croyances religieuses se rétrécit, a déclaré Avinash Patil, un sceptique religieux né hindou et qui dirige maintenant un groupe anti-superstition travaillant dans l’un des États occidentaux du pays. Il attribue la responsabilité de la montée des tensions religieuses et communautaires à l’échelle nationale au cours de la dernière décennie, ainsi que montée du nationalisme hindou sous la direction du Premier ministre Narendra Modi.

« Lorsque vous en parlez ouvertement et que vous vous engagez dans l’activisme, cela peut devenir difficile, voire dangereux », a déclaré Patil, président du Maharashtra Andhashradha Nirmulan Samiti.

En fait, Patil et son organisation demandent toujours justice pour son fondateur et rationaliste renommé, Narendra Dabholkar, qui a été abattu lors d’une promenade matinale à Pune il y a 10 ans. Patil a aidé à organiser des veillées et des rassemblements les 19 et 20 août pour Dabholkar à Mumbai et Pune. Le procès pour meurtre est en cours.

Selon les statistiques gouvernementales et des enquêtes indépendantes, les Indiens qui ne sont affiliés à aucune religion – connus sous le nom de « non-non » – constituent une très petite minorité parmi les 1,4 milliard d’habitants du pays. spirituel mais pas religieux.

Il est possible qu’aucun en Inde ne soit sous-représenté dans de telles enquêtes en raison de tabous sociétaux et de raccourcis pris par les enquêteurs, a déclaré Stephanie Kramer, chercheuse principale au Pew Research Center qui a mené une enquête en 2020 sur la composition religieuse du pays.

Seuls 13 des 30 000 Indiens interrogés par Pew ont déclaré qu’ils n’étaient affiliés à aucune religion, tandis que beaucoup d’autres ont répondu que l’absence de religion n’existait pas, a déclaré Kramer.

« Un si petit pourcentage de personnes sans religion est inhabituel », a déclaré Kramer.

Les hindous constituent de loin le groupe religieux le plus important en Inde. Ils représentent environ 80 % de la population alors que Les musulmans représentent 14%, la plus grande des religions minoritaires. Le pays abrite également des bouddhistes, des chrétiens, des jaïns, des sikhs et de nombreuses traditions religieuses autochtones.

Renoncer à sa religion est autorisé en Inde, et la loi spéciale sur le mariage de 1954 autorise les personnes sans croyance religieuse à se marier, ainsi qu’aux mariages non religieux et non rituels. Mais le pays ne reconnaît pas officiellement l’athéisme ou les non-religieux. Pour éviter tout problème, certains se sentent obligés d’indiquer une religion sur des formulaires gouvernementaux tels que des actes de naissance ou sur les documents d’admission à l’école.

« Il y a des retards avec les documents lorsque vous ne déclarez pas votre religion », a déclaré Jaswant Mohali, coordinateur du groupe rationaliste Tarksheel Society Punjab. « Parfois, nous portons cette question devant les tribunaux, mais la plupart du temps, nous indiquons simplement notre religion à la naissance pour éviter des problèmes avec les documents officiels. »

Les organisations de Mohali et de Patil font partie de ceux qui font pression pour que le gouvernement ajoute une case à cocher « sans religion » dans le nouveau formulaire de recensement du pays. Mais les militants irréligieux ne se contentent pas de défendre leurs causes spécifiques ; ils défendent depuis longtemps d’autres questions de justice sociale comme les castes et l’égalité des sexes.

Bien qu’ils soient peu nombreux, les athées en Inde ont pu exercer leur influence et faire avancer leur programme « avec une approche humaine et de l’empathie », a déclaré K. Veeramani, président de Dravidar Kazhagam, une organisation de justice sociale basée à Chennai qui milite en faveur de l’égalité. Il a été lancé dans les années 1940 par EV Ramaswamy Naicker, plus connu sous le nom de Periyar, dans l’État méridional du Tamil Nadu.

« Il ne s’agit pas d’un vote à main levée », a déclaré Veeramani. « Il s’agit de clarté de pensée. Le mode de vie rationaliste est une question d’égalité et d’équité.

Le groupe, ainsi que sa coalition de partis politiques, ont résisté aux politiques du gouvernement central de Modi. Leur rhétorique mordante s’est parfois révélée controversée.

Le 2 septembre, s’exprimant lors d’un événement à Chennai, Udayanidhi Staline, ministre des Sports du Tamil Nadu et fils du ministre en chef MK Staline, a appelé à éradiquer l’hindouisme, le comparant au coronavirus, au paludisme et à la dengue. Après une tempête de critiques de la part d’opposants, d’alliés et d’hindous, tant en Inde que dans la diaspora, qui ont qualifié ses déclarations d’anti-hindoues, Staline, qui s’identifie comme athée, a doublé ses commentaires, précisant que son combat était contre un système qui perpétue les castes. discrimination.

Les discours acerbes sur l’hindouisme proviennent souvent d’une blessure profonde et du traumatisme de la caste, et non de la haine des hindous ou des brahmanes de caste supérieure, a déclaré Annamalai Arulmozhi, une avocate basée à Chennai, née de parents adeptes de Periyar et ayant élevé leurs enfants. comme athées. Arulmozhi, qui est toujours athée et féministe, affirme que le féminisme et la lutte contre les inégalités perpétrées par le système des castes ont été au cœur du mouvement de Periyar, qui se poursuit aujourd’hui.

Lutter pour la justice signifie faire face à l’opposition de la religion, de la culture, des castes et de tout ce que le système vous lance, a déclaré Arulmozhi.

« L’athéisme m’a donné la force de m’opposer à tout cela », a-t-elle déclaré. « Pour obtenir justice, il faut s’opposer à toutes ces structures, branches et institutions corollaires. Vous devez rejeter tout cela et considérer votre chemin et votre objectif uniquement en tant qu’humaniste. Ce sentiment, pour moi, c’est l’athéisme.

Arulmozhi a déclaré que sa famille n’aurait pas eu la possibilité de recevoir une éducation sans la campagne en faveur de l’égalité menée par Periyar. Elle a trouvé la vie d’athée « libératrice ».

Les non-indépendants en Inde sont issus de divers horizons religieux, notamment hindous, musulmans et sikhs. L’athéisme est encore largement invisible et ignoré en Inde, a déclaré Mohali, né dans une famille sikh. La pensée rationnelle, disait-il, n’a pas de plateforme.

« Il existe de nombreuses chaînes de télévision consacrées à la religion, mais pas à la science ou à la pensée rationnelle », a-t-il déclaré.

Sultan Shahin, fondateur d’un site Web musulman progressiste appelé New Age Islam, a déclaré qu’il voyait de plus en plus de musulmans en Inde remettre en question leur religion et certains se qualifiaient même d’« ex-musulmans ». Shahin évite de telles étiquettes mais a déclaré que la plupart le considéreraient comme un « musulman culturel ».

« Je m’interroge sur la façon dont le Coran est compilé et je pose ces questions ouvertement », a-t-il déclaré. « Nous devons avoir un espace pour ces discussions sans craindre pour notre sécurité. »

Historiquement, le doute fait partie intégrante de l’ADN spirituel de l’Inde. Les gourous ou maîtres spirituels, dont le Bouddha, encourageaient les adeptes à poser des questions. Les anciennes écritures indiennes, telles que les versets du Rig Veda, abordent le scepticisme autour de la question fondamentale d’un dieu créateur et de la création de l’univers, a déclaré Signe Cohen, professeur agrégé de religion à l’Université du Missouri qui se concentre sur l’hindouisme et le bouddhisme.

« Le bouddhisme est une religion fonctionnellement athée car il n’y a aucune croyance en un dieu créateur de l’univers ou sauveur des humains », a déclaré Cohen.

D’autres religions implantées en Inde posent des questions similaires, dit-elle. Les textes jaïns soulèvent la question que se posent la plupart des athées : s’il existe un dieu créateur qui dirige l’univers, pourquoi y a-t-il tant de souffrance ?

Les écoles de pensée matérialistes remontant aux Ve et VIe siècles déclarent que les êtres humains ne sont rien d’autre que leur corps physique et nient l’existence de Dieu, de l’âme et de la vie après la mort. D’autres qui niaient l’existence des dieux croyaient encore à la renaissance et à l’âme.

L’Inde a également connu plusieurs mouvements au siècle dernier qui mettent l’accent sur la spiritualité plutôt que sur la religion et les rituels, comme celui lancé par le philosophe Jiddu Krishnamurti. Sa fondation a son siège à Chennai et met l’accent sur la vie dans le présent.

« Il (le philosophe) a dit que nous n’avions pas besoin de vivre dans une vie antérieure ou suivante, car la façon dont nous vivons maintenant dicte la qualité du moment suivant ou du lendemain », a déclaré Harshad Parekh, disciple et éducateur de longue date dans les écoles de Krishnamurti. est né hindou et est maintenant agnostique.

Krishnamurti est mort en 1986, mais sa vision de la recherche de la vérité perdure chez des adeptes comme Parekh.

« L’homme ne peut y parvenir par aucune organisation, par aucune croyance, par aucun dogme, prêtre ou rituel, ni par aucune connaissance philosophique ou technique psychologique », selon le regretté philosophe.

Krishnamurti a également déclaré à plusieurs reprises qu’il n’avait aucune nationalité ni croyance et qu’il n’appartenait à aucun groupe ou culture particulier. Parekh s’aligne fortement sur cette conviction.

Il soutient cependant le gouvernement Modi.

« Je ne suis ni pour ni contre aucune religion ou groupe confessionnel », a-t-il déclaré. « Mais j’aime ce que ce gouvernement a fait pour l’économie. »

