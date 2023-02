Lutte de la Saint-Valentin pour l’Ukraine et les réfugiés afghans au Canada

Les réfugiés ukrainiens et afghans au Canada éprouvent des difficultés en cette Saint-Valentin, car beaucoup sont incapables de se connecter en personne avec leurs proches.

Dans un petit appartement de l’est de Regina, à des milliers de kilomètres de leur famille, le couple ukrainien Denis et Olena prévoient de célébrer la Saint-Valentin en allumant une bougie. C’est leur première Saint-Valentin sans que les membres de leur famille ne soient à proximité.

« Ma ville me manque [Kyiv] et son bel environnement. J’espère qu’un jour je pourrai y retourner et célébrer nos festivals là-bas avec mes proches et les membres de ma famille », a déclaré Olena à CTVNews.ca. « Nous préférons rester à la maison et célébrer la Saint-Valentin avec un souper romantique.

Lorsque la guerre s’est intensifiée en Ukraine, notamment à Kiev, Denis et Olena ont tout laissé derrière eux.

« Nous avons tout perdu. J’étais caméraman dans une chaîne de télévision, mais maintenant je suis agent de sécurité dans une entreprise. Ma femme était rédactrice en chef, mais elle travaille maintenant dans un restaurant », a déclaré Denis à CTVNews.ca. “Nous sommes heureux, au moins nous sommes en sécurité maintenant.”

Denis et Olena disent que l’adaptation à leur nouvelle vie au Canada s’est accompagnée de défis, mais qu’ils sont reconnaissants de passer la Saint-Valentin ensemble.

« Je suis vraiment fatigué et épuisé, non seulement physiquement mais aussi mentalement », a déclaré Denis. « La vie au Canada n’est pas facile. Vous devez travailler très dur pour nourrir la famille et gagner de l’argent pour payer les dépenses. Mais je suis heureux d’avoir ma femme à mes côtés.

Denis et Olena. (avec l’aimable autorisation de Hayatullah Amanat)

La Saint-Valentin n’est pas non plus aussi romantique que les années précédentes pour Maryna Dnipro, qui ne peut pas passer la journée avec son mari après qu’elle et ses deux enfants ont été réinstallés à Regina, en Saskatchewan. en août de l’année dernière.

« C’est très difficile pour moi de m’occuper de mes enfants et de me concentrer sur d’autres choses aussi. J’ai eu une très belle vie dans mon pays, mais tout a disparu en un clin d’œil », a déclaré Dnipro à CTVNews.ca. “Je me concentre maintenant sur mes enfants et ils signifient tout pour moi.”

Maryna Dnipro. (Hayatullah Amanat)

Un organisme communautaire local de Regina aide les réfugiés, qui n’ont peut-être pas d’êtres chers, à établir des liens les uns avec les autres en organisant une fête pour la Saint-Valentin.

« Nous avions 210 badges nominatifs et ils étaient tous épuisés. Je le fais depuis 12 ans », a déclaré l’organisateur Harold Lutzer à CTVNews.ca. “Il s’agit d’encourager les nouveaux arrivants et de les aider de toutes les manières possibles à rendre la transition vers un nouveau pays beaucoup plus fluide.”

Selon les données du gouvernement fédéral, plus de 150 000 citoyens ukrainiens et résidents permanents de retour sont arrivés au Canada par voie terrestre ou aérienne entre le 1er janvier 2022 et le 5 février.

Pour Shakiba Teimori, une chanteuse afghane qui a fui au Canada après la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans en août 2021, cette Saint-Valentin est un moment spécial.

Elle prévoit de surprendre son nouveau fiancé Azizullah Roshangar après que le couple se soit fiancé à Calgary en juin de l’année dernière.

“Nous allons faire un dîner romantique à la maison et nous offrir un cadeau.” Shakiba a déclaré à CTVNews.ca. “Nous sommes tellement bénis d’avoir nous-mêmes en ce beau jour, qui est un jour spécial pour les amoureux, et nous sommes si infiniment amoureux l’un de l’autre.”

Shakiba Teimori et son fiancé Azizullah Roshangar. (Fourni)

Bien que Teimori soit heureuse d’avoir rencontré son partenaire au Canada, où elle admet ne pas connaître beaucoup de monde et s’adapte toujours à la culture, elle a déclaré que sa maison était toujours vide alors que le reste de sa famille restait en Afghanistan.

«Je peux sentir la place vide de ma famille dans toute ma vie, à chaque seconde, de tout mon cœur. Les parents sont le premier amour de tout le monde. dit Temori.

Depuis la prise du pouvoir par les talibans, le Canada a accueilli plus de 28 000 réfugiés afghans, selon le gouvernement fédéral, mais les défenseurs et les familles des ressortissants afghans continuent d’exercer des pressions pour tenter de retrouver leurs familles.

Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.