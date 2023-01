Lutte contre les orateurs de la Chambre des États-Unis : vote de fin de soirée

WASHINGTON –

Le républicain américain Kevin McCarthy n’a pas réussi à remporter la présidence de la Chambre lors d’un 14e scrutin vendredi soir, manquant une voix alors que les tensions débordaient dans une scène chaotique sur le sol de la Chambre.

Alors que l’horloge approchait de minuit, les législateurs se sont lancés dans un 15e tour de scrutin.

Dans le bruyant 14, même après que deux résistants républicains clés aient voté pour réduire le décompte dont McCarthy aurait besoin, ce n’était pas suffisant. Il se dirigea vers le fond de la chambre pour affronter Matt Gaetz, assis avec Lauren Boebert et d’autres récalcitrants. Des doigts ont été pointés, des mots échangés et la violence apparemment juste évitée.

À un moment donné, le républicain Mike Rogers de l’Alabama a commencé à charger Gatez avant que Richard Hudson ne le retire physiquement.

« Restez civil ! » cria quelqu’un.

Pourtant, McCarthy était sur le point de devenir président de la Chambre alors que la chambre se réunissait pour un quatrième jour historique après avoir réalisé des gains extraordinaires dans une impasse exténuante qui a mis à l’épreuve la démocratie américaine et la capacité de la majorité du GOP à gouverner.

Avant le vote, McCarthy avait renversé 15 résistants conservateurs pour devenir des partisans, y compris le président du Freedom Caucus de la chambre, le laissant à quelques timides de saisir le marteau pour le nouveau Congrès.

La Chambre s’est prononcée tard dans la nuit, laissant le temps aux négociations de dernière minute et aux collègues républicains absents de retourner à Washington si leurs votes étaient nécessaires. Mais la chambre s’est tendue et immobile alors que l’appel nominal a échoué.

Il y a ensuite eu un vote pour ajourner – mais les républicains dirigés par McCarthy ont commencé à changer leurs votes pour rester en session, et un 15e tour de scrutin a commencé alors que l’horloge approchait de minuit.

McCarthy avait déclaré aux journalistes plus tôt dans la journée qu’il pensait que “nous aurons les votes pour terminer cela une fois pour toutes”.

La tournure étonnante des événements de la journée est survenue après que McCarthy ait accepté de nombreuses demandes des détracteurs – y compris le rétablissement d’une règle de la Chambre de longue date qui permettrait à tout membre de convoquer un vote pour l’évincer de ses fonctions.

Même si McCarthy est en mesure d’obtenir les voix dont il a besoin, il émergera comme un orateur affaibli, ayant cédé certains pouvoirs et constamment sous la menace d’être viré par ses détracteurs.

Mais il pourrait aussi être enhardi en tant que survivant de l’un des combats les plus brutaux pour le marteau de l’histoire des États-Unis. Jamais depuis l’ère de la guerre civile, le vote d’un orateur n’a été traîné à travers autant de tours de scrutin.

La confrontation qui a bloqué le nouveau Congrès s’est déroulée dans le contexte du deuxième anniversaire de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole, qui a secoué le pays lorsqu’une foule de partisans du président de l’époque, Donald Trump, a tenté d’empêcher le Congrès de certifier le Défaite des élections républicaines de 2020 face au démocrate Joe Biden.

Lors d’un événement au Capitole vendredi, certains législateurs, principalement des démocrates, ont observé un moment de silence et ont félicité les officiers qui ont aidé à protéger le Congrès ce jour-là. Et à la Maison Blanche, Biden a remis des médailles aux officiers et autres qui ont combattu les assaillants.

“L’Amérique est une terre de lois, pas de chaos”, a-t-il déclaré.

Le représentant Richard Hudson, RN.C., à gauche, tire le représentant Mike Rogers, R-Ala., de retour pendant qu’ils parlent avec le représentant Matt Gaetz, R-Fla., et d’autres lors du 14e tour de scrutin pour le président en tant que La Chambre se réunit pour le quatrième jour pour essayer d’élire un orateur et convoquer le 118e Congrès à Washington, le vendredi 6 janvier 2023. (AP Photo/Andrew Harnik)

Lors du vote du président de l’après-midi, un certain nombre de républicains fatigués du spectacle sont temporairement sortis lorsque l’un des challengers les plus ardents de McCarthy s’est élevé contre le chef du GOP.

Les contours d’un accord avec les conservateurs qui ont bloqué l’ascension de McCarthy ont émergé après trois jours lugubres et 11 votes ratés dans une impasse intra-parti inédite à l’époque moderne.

Et un McCarthy optimiste a déclaré aux journalistes à son arrivée au Capitole : « Nous allons faire des progrès. Nous allons vous choquer.

Un ancien résistant important, le républicain Scott Perry, président du parti conservateur Freedom Caucus qui avait été un chef de file des efforts de Trump pour contester les élections de 2020, a tweeté après son vote inversé pour McCarthy : « Nous sommes à un tournant.

Un autre résistant républicain, Byron Donalds de Floride, qui a été nommé à plusieurs reprises comme candidat alternatif à la présidence, a également changé vendredi en votant pour McCarthy.

Trump a peut-être joué un rôle dans l’influence des récalcitrants. Donalds a déclaré qu’il avait parlé à l’ancien président qui avait exhorté les républicains à conclure leur différend public la veille.

Au 12e tour de scrutin, McCarthy a remporté pour la première fois le plus de voix 213. Une 13e a été rapidement lancée, cette fois, juste entre McCarthy et le leader démocrate, et il a ramassé un détracteur de plus, à 214.

Avec 432 membres votant maintenant – y compris le retour spectaculaire du démocrate David Trone qui avait été opéré – McCarthy était toujours en deçà de la majorité. Six républicains ont voté pour un collègue républicain. Les alliés de McCarthy comptaient sur le retour de deux collègues absents pour le rapprocher encore plus de la majorité lors du vote nocturne.

Alors que le représentant Mike Garcia a nommé McCarthy pour vendredi, il a également remercié la police du Capitole des États-Unis qui a reçu une ovation debout pour avoir protégé les législateurs et le siège législatif de la démocratie le 6 janvier.

Mais en nommant le leader démocrate Hakeem Jeffries, le démocrate Jim Clyburn a rappelé l’horreur de cette journée et a dit à ses collègues : “Les yeux du pays sont sur nous aujourd’hui”, a-t-il dit.

Sans président, la chambre n’est pas en mesure de prêter serment aux membres et de commencer sa session 2023-24, signe de la difficulté à venir pour la nouvelle majorité républicaine alors qu’elle tente de gouverner.

Élire un président est normalement une tâche facile et joyeuse pour un parti qui vient d’obtenir le contrôle de la majorité. Mais pas cette fois : environ 200 républicains ont été bloqués par 20 collègues d’extrême droite qui ont déclaré qu’il n’était pas assez conservateur.

Le début désorganisé du nouveau Congrès a mis en évidence les difficultés à venir avec les républicains maintenant aux commandes de la Chambre, de la même manière que certains anciens orateurs républicains, dont John Boehner, ont eu du mal à diriger un flanc droit rebelle. Le résultat: des fermetures gouvernementales, des impasses et la retraite anticipée de Boehner lorsque les conservateurs ont menacé de l’évincer.

L’accord que McCarthy a présenté aux récalcitrants du Freedom Caucus et d’autres se concentre sur les changements de règles qu’ils recherchent depuis des mois. Ces changements réduiraient le pouvoir du bureau du président et donneraient aux législateurs de base plus d’influence dans la rédaction et l’adoption de lois.

Au cœur de l’accord émergent se trouve le rétablissement d’une règle de la Chambre qui permettrait à un seul législateur de présenter une motion pour «libérer le fauteuil», appelant essentiellement à un vote pour évincer le président. McCarthy avait résisté à autoriser un retour à la règle de longue date que l’ancienne présidente Nancy Pelosi avait supprimée, car elle avait été maintenue au-dessus de la tête de l’ancien président républicain Boehner. Mais il semble que McCarthy n’avait pas d’autre choix.

D’autres victoires pour les récalcitrants sont plus obscures et incluent des dispositions dans l’accord proposé pour augmenter le nombre de sièges disponibles au sein du comité du règlement intérieur, pour mandater 72 heures pour que les projets de loi soient affichés avant les votes et pour promettre d’essayer un amendement constitutionnel qui serait imposer des limites fédérales au nombre de mandats qu’une personne pourrait servir à la Chambre et au Sénat.

Ce qui a commencé comme une nouveauté politique, la première fois depuis 1923 qu’un candidat n’avait pas remporté le marteau lors du premier vote, s’est transformé en une querelle amère du Parti républicain et en une crise potentielle qui s’aggrave.

Avant les scrutins de vendredi, le chef démocrate Jeffries de New York avait remporté le plus de voix à chaque scrutin, mais il était également resté en deçà de la majorité. McCarthy a couru deuxième, sans gagner de terrain.

La pression a augmenté chaque jour pour que McCarthy trouve d’une manière ou d’une autre les votes dont il a besoin ou se retire. Le Congrès ne peut pas fonctionner pleinement, les nouveaux présidents républicains des commissions des affaires étrangères, des services armés et du renseignement de la Chambre ont tous déclaré que la sécurité nationale était menacée, le personnel risquant de ne pas recevoir de chèques de paie.

La plus longue lutte pour le marteau a commencé à la fin de 1855 et s’est prolongée pendant deux mois, avec 133 bulletins de vote, lors des débats sur l’esclavage à l’approche de la guerre civile.

——

Les écrivains AP Mary Clare Jalonick et Kevin Freking et les journalistes vidéo Nathan Ellgren et Mike Pesoli ont contribué à ce rapport.