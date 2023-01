Lutte contre les orateurs de la Chambre des États-Unis: McCarthy propose un accord pour mettre fin à l’impasse

WASHINGTON –

Les contours d’un accord qui pourrait faire du leader républicain Kevin McCarthy le président de la Chambre ont commencé à émerger après trois jours exténuants et 11 votes ratés dans un spectacle politique jamais vu depuis un siècle. Il a laissé les républicains dans le désarroi et exposé à nouveau la fragilité de la démocratie américaine.

La Chambre y sera de retour vendredi, les républicains essayant d’élire leur nouveau président de la Chambre – cette fois, dans le contexte du deuxième anniversaire de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole. L’attaque meurtrière a été une scène de chaos inimaginable qui a secoué le pays lorsqu’une foule de partisans du président de l’époque, Donald Trump, a tenté d’empêcher le Congrès de certifier la défaite électorale du républicain en 2020.

McCarthy n’a fait aucune promesse d’un vote final qui lui assurerait le marteau du président, mais des lueurs d’un accord avec au moins certains des résistants d’extrême droite qui lui ont refusé le soutien émergeaient.

“Nous avons des progrès en cours”, a déclaré McCarthy jeudi soir, repoussant les questions sur le processus long et désordonné. “Ce n’est pas la façon dont vous commencez, c’est la façon dont vous finissez.”

L’accord que McCarthy a présenté aux récalcitrants du Freedom Caucus conservateur et d’autres se concentre sur les changements de règles qu’ils recherchent depuis des mois. Ces changements réduiraient le pouvoir du bureau du président et donneraient aux législateurs de base plus d’influence dans la rédaction et l’adoption de lois.

Même si McCarthy est en mesure d’obtenir les voix dont il a besoin, il émergera comme un orateur affaibli, ayant cédé certains pouvoirs, le laissant constamment sous la menace d’être rejeté par ses détracteurs. Mais il serait également potentiellement enhardi en tant que survivant de l’un des combats les plus brutaux pour le marteau de l’histoire des États-Unis.

Au cœur de l’accord émergent se trouve le rétablissement d’une règle de la Chambre qui permettrait à un seul législateur de présenter une motion pour «libérer le fauteuil», appelant essentiellement à un vote pour évincer le président. McCarthy avait refusé de l’autoriser, car il avait eu lieu au-dessus de la tête de l’ancien président républicain John Boehner, le poursuivant vers une retraite anticipée.

Le président du Freedom Caucus de la chambre, Scott Perry de Pennsylvanie, qui avait été un chef de file dans les efforts de Trump pour contester sa défaite à l’élection présidentielle face au démocrate Joe Biden, s’est montré réceptif au paquet proposé, tweetant un adage de Ronald Reagan, “Faites confiance mais vérifiez .”

D’autres victoires pour les récalcitrants incluent des dispositions dans l’accord proposé pour augmenter le nombre de sièges disponibles au sein du comité du règlement intérieur, pour mandater 72 heures pour que les projets de loi soient affichés avant les votes et pour promettre d’essayer un amendement constitutionnel qui imposerait des limites fédérales sur le nombre de mandats qu’une personne peut servir à la Chambre et au Sénat.

De peur que les espoirs ne devancent la réalité, le conservateur conservateur Ralph Norman de Caroline du Sud a déclaré: “C’est le premier tour.”

Cela pourrait être l’étoffe d’un accord pour mettre fin à une impasse qui a empêché la Chambre de fonctionner pleinement. Les membres n’ont pas prêté serment et presque aucune autre affaire ne peut avoir lieu. Une note de service envoyée jeudi soir par le directeur administratif de la Chambre a déclaré que les comités “ne doivent s’acquitter que des responsabilités constitutionnelles essentielles”. La paie ne peut pas être traitée si la maison ne fonctionne pas avant le 13 janvier.

Après une longue semaine de votes infructueux, le décompte de jeudi était lamentable: McCarthy a perdu les septième, huitième puis historiques neuvième, 10e et 11e tours de scrutin, dépassant le nombre d’il y a 100 ans lors du dernier combat interminable pour choisir un orateur.

Le républicain californien a quitté la chambre et a plaisanté sur le moment : “Apparemment, j’aime écrire l’histoire.”

Les sentiments d’ennui, de désespoir et d’agacement semblaient de plus en plus évidents.

Un critique de McCarthy, le représentant Matt Gaetz de Floride, a voté pour Trump – un signe symbolique mais pointu des larges divisions sur l’avenir du Parti républicain. Puis il est allé plus loin, faisant passer la journée de la protestation à l’absurde en nommant officiellement l’ancien président président de la Chambre au 11e tour de scrutin. Trump a obtenu un vote, de Gaetz, faisant rire.

Les démocrates ont dit qu’il était temps de devenir sérieux. “Cette sacrée Chambre des représentants a besoin d’un chef”, a déclaré le démocrate Joe Neguse du Colorado, nommant le chef de son propre parti, Hakeem Jeffries, comme président.

Ce qui a commencé comme une nouveauté politique, la première fois depuis 1923 qu’un candidat n’avait pas remporté le marteau lors du premier vote, s’est transformé en une querelle amère du Parti républicain et en une crise potentielle d’approfondissement.

Le chef démocrate Jeffries de New York a remporté le plus de voix à chaque scrutin, mais est également resté en deçà de la majorité. McCarthy a couru deuxième, sans gagner de terrain.

La pression a augmenté chaque jour pour que McCarthy trouve d’une manière ou d’une autre les votes dont il a besoin ou se retire. Les nouveaux présidents républicains des commissions des affaires étrangères, des services armés et du renseignement de la Chambre ont tous déclaré que la sécurité nationale était menacée.

“L’administration Biden n’est pas contrôlée et il n’y a aucune surveillance de la Maison Blanche”, ont écrit les républicains Michael McCaul, Mike Rogers et Mike Turner dans un communiqué commun.

Mais les détracteurs du flanc droit de McCarthy, dirigés par le Freedom Caucus et alignés sur Trump, ont semblé enhardis – même si l’ancien président a publiquement soutenu McCarthy.

Les résistants du Parti républicain ont avancé à plusieurs reprises le nom du représentant Byron Donalds de Floride, assurant la poursuite de l’impasse qui portait de plus en plus de courants sous-jacents de race et de politique. Ils ont également mis en avant le républicain Kevin Hern de l’Oklahoma, divisant le vote de protestation.

Donalds, qui est noir, est considéré comme un chef de parti émergent et un contrepoint du GOP au chef démocrate, Jeffries, qui est le premier chef noir d’un grand parti politique au Congrès américain et qui est lui-même sur la bonne voie pour devenir un jour orateur.

Les bulletins de vote ont continué à produire presque le même résultat avec 20 résistants conservateurs refusant toujours de soutenir McCarthy, le laissant bien en deçà des 218 généralement nécessaires pour remporter le marteau.

En fait, McCarthy a vu son soutien glisser à 201, alors qu’un autre républicain est passé à voter simplement «présent», puis à 200. Avec seulement 222 sièges au GOP, il ne pouvait pas épargner de voix.

Le début désorganisé du nouveau Congrès a mis en évidence les difficultés à venir avec les républicains maintenant aux commandes de la Chambre, de la même manière que certains anciens orateurs républicains, dont Boehner, ont eu du mal à diriger un flanc droit rebelle. Le résultat : des fermetures gouvernementales, des impasses et la retraite anticipée de Boehner.

La plus longue bataille pour le marteau a commencé à la fin de 1855 et s’est prolongée pendant deux mois, avec 133 bulletins de vote, lors des débats sur l’esclavage à l’approche de la guerre civile.

