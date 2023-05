Lutte contre le cancer, l’ailier serré des Saints Foster Moreau pourrait participer à des entraînements volontaires hors saison

METAIRIE, La. (AP) – L’ailier rapproché des Saints nouvellement signé, Foster Moreau, qui est traité pour un cancer, pourrait « absolument » participer aux prochains entraînements volontaires de l’intersaison qui commenceront plus tard ce mois-ci, a déclaré l’entraîneur Dennis Allen samedi.

« Nous ne prévoyons pas qu’il y aura des problèmes avec lui pour pouvoir participer et toutes les informations que j’ai sont que c’est très positif », a déclaré Allen lors d’un minicamp pour les recrues qui se tient ce week-end. « Je ne prévois vraiment pas que ce sera un défi auquel nous devrons faire face. »

Allen a également parlé avec optimisme des récupérations du vétéran double receveur All-Pro Michael Thomas et du porteur de ballon recrue Kendre Miller, un choix de troisième tour de TCU lors du repêchage de la NFL ce printemps.

Miller, qui a raté le match de championnat national après s’être foulé le genou lors de la victoire en demi-finale des éliminatoires de football universitaire du TCU contre le Michigan, était présent pour l’entraînement, portant un maillot et un short n ° 25, mais pas de casque.

Alors que la pratique était ouverte aux médias, Miller se limitait à un travail de conditionnement sur le côté qui consistait principalement en une course légère et en ligne droite.

« Je ne m’attends pas à ce qu’il rate quoi que ce soit au camp d’entraînement ou quelque chose comme ça », a déclaré Allen.

Le Miller de 6 pieds et 220 livres s’est précipité pour 1 399 verges pour TCU la saison dernière, avec une moyenne de 6,7 verges par course. En trois saisons, il a affiché des totaux en carrière de 2 410 verges et 26 touchés se précipitant pour aller avec 29 attrapés pour 229 verges et une réception de touché.

Allen a déclaré que Thomas, qui, lorsqu’il est en bonne santé, est le receveur n ° 1 de la Nouvelle-Orléans, s’est fait retirer le «matériel» de son pied réparé chirurgicalement au cours des deux dernières semaines. Sa blessure l’a tenu à l’écart de tous sauf les trois premiers matchs de la saison 2022. Et c’était après avoir raté plus de la moitié de la saison 2020 et toute l’année 2021 avec une blessure persistante à la cheville.

Sa dernière saison complète remonte à 2019, lorsque ses 149 attrapés ont établi un record de la NFL. En trois matchs la saison dernière, il a capté 16 passes pour 171 verges et trois touchés.

« Nous nous sentons bien là où il en est en termes de récupération », a déclaré Allen. « Quand nous le ferons venir ici, nous nous attendons à ce que nous obtenions le joueur que nous avons eu dans le passé. »

Le minicamp des recrues devait se terminer dimanche, et les entraînements volontaires hors saison pour toute l’équipe – connus sous le nom d’activités d’entraînement hors saison – devraient ouvrir le 23 mai.

Moreau, un natif de la Nouvelle-Orléans qui a joué à l’université pour LSU, a disputé ses quatre premières saisons dans la NFL avec les Raiders et envisageait de signer avec les Saints en tant qu’agent libre lorsque les médecins de l’équipe ont découvert des anomalies qui ont conduit à un diagnostic de lymphome de Hodgkin.

Moreau, 26 ans, a annoncé fin mars qu’il quittait le football pour se concentrer sur sa santé, mais avec son pronostic de plus en plus positif, il a accepté mercredi un contrat de 12 millions de dollars sur trois ans avec les Saints.

« Écoutez, vous obtenez ces informations négatives qui ont évidemment un impact sur la vie d’un jeune homme », a déclaré Allen. « Pourtant, le pronostic de récupération et le pronostic d’un plan de traitement ont tous été extrêmement positifs. Donc, de cette façon, nous nous sentons bien à ce sujet.

La signature était opportune pour la Nouvelle-Orléans, qui a échangé l’ailier serré Adam Trautman à Denver pendant le repêchage.

Brett Martel, Associated Press