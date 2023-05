Lutte contre la pollution plastique : « Nous ne pouvons pas nous en sortir par recyclage »

La deuxième réunion sur un éventuel traité international sur la pollution plastique a lieu cette semaine au siège de l’UNESCO à Paris. Le recyclage est souvent présenté comme une solution pour réduire les déchets plastiques, mais des études récentes montrent que le processus présente ses propres risques et n’est pas à la hauteur de l’essor de la production de plastique.

L’ampleur de la pollution plastique augmente, sans relâche. Le monde produit deux fois plus de déchets plastiques en deux décennies il y a, atteindre 353 millions de tonnes en 2019, selon les chiffres de l’OCDE.

La grande majorité va dans des décharges, est incinéré ou est « mal géré », c’est-à-dire laissé comme litière ou pas correctement éliminés. Juste 9 pour cent des déchets plastiques sont recyclés.

Accélérer le recyclage du plastique peut sembler un moyen logique de transformer les déchets en Ressource. Mais récent des études suggèrent ce recyclage le plastique pose son propre environnement et sa santé risques, y compris les niveaux élevés de microplastiques et de toxines nocives produites par le processus de recyclage qui peut être dangereux pour les personnes, les animaux et l’environnement.

Microplastiques

« Pour être honnête, nous avons trouvé des quantités assez effrayantes », a déclaré la spécialiste des plastiques Erina Brown, auteure principale de un document de recherche dans le ruissellement des microplastiques produits par les centres de recyclage, publiés en mai 2023.

Le centre de recyclage britannique à que Brown a basé ses études a utilisé de grandes quantités d’eau (pratique courante dans l’industrie du recyclage) pour trier, déchiqueter et séparer plastiques avant ils ont été composés et transformés en granulés pour la revente.

Ses recherches ont testé le taux de microplastiques – particules de plastique jusqu’à 5mm en taille – libéré dans l’eau par le processus.

« Il y avait 75 milliards de particules par mètre cube dans l’eau de lavage », a-t-elle déclaré. « Environ 6 pour cent de tous les plastiques qui entraient dans l’installation étaient ensuite rejetés dans l’eau sous forme de microplastiques, même avec la filtration [system].”

Les scientifiques étudient toujours le risques possibles des microplastiques sur la santé humaine. On pense qu’ils transportent des organismes pathogènes qui agissent comme un vecteur de maladies dans l’environnement – où de nombreux particules de plastique produits par le recyclage sont susceptibles de finir.

L’eau utilisée dans les centres de recyclage du monde entier passe souvent par des installations de traitement des eaux usées, qui « ne sont tout simplement pas conçues pour filtrer cette taille de microplastique », dit Brown.

Les microplastiques capturés dans les boues d’épuration sont souvent appliqués par inadvertance sur les champs comme fertiliseuhtandis que ceux qui restent dans l’eau traitée entrent dans les cours d’eau locaux et finir encore plus loin – une étude publiée en mars a montré que les microplastiques des rivières européennes avaient se répandre dans les mers arctiques.

Plus des deux tiers de Les États membres de l’ONU ont convenu en mars de l’année dernière élaborer un accord juridiquement contraignant sur la pollution plastique d’ici 2024et la deuxième série de réunions pour dresser le traité commencé lundi à Paris et se poursuivra jusqu’à vendredi.

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), qui accueille les pourparlers, a publié une feuille de route réduire les déchets plastiques de 80% d’ici 2040.

Mais certains groupes environnementaux ont déclaré que les trois principaux domaines d’action décrits – la réutilisation, le recyclage et la réorientation vers des matériaux alternatifs – sont une concession à l’industrie mondiale des plastiques et de la pétrochimie, car ils minimisent la nécessité de réduire complètement l’utilisation du plastique.

Les plastiques recyclés présentent un plus grand risque

La libération de microplastiques n’est pas le seul défaut du système. Recycler les plastiques signifie travailler avec des produits chimiques toxiques non réglementés.

Les plastiques sont fabriqués avec pas moins de 13 000 produits chimiques, selon un Rapport de l’ONU ce mois-ci, et 3 200 d’entre eux ont des « propriétés dangereuses » qui pourraient affecter la santé humaine et l’environnement. Beaucoup d’autres n’ont jamais été évalués et peuvent également être toxiques, selon un rapport de Greenpeace sorti la semaine dernière.

De plus, « seule une très, très petite partie de ces produits chimiques est réglementée à l’échelle mondiale », dit Thérèse Karlssonscientifique et technique conseiller au Réseau international pour l’élimination des polluants (IPEN). « Puisqu’il n’y a pas de transparence [in the market], il n’y a aucun moyen pour les gens de savoir quels plastiques contiennent des produits chimiques toxiques et lesquels n’en contiennent pas.

Le risque que ces produits chimiques posent augmente parmi les plastiques recyclés, car des produits de compositions inconnues sont chauffés et mélangés.

« Le résultat est un produit complètement inconnu qui est réintroduit sur le marché », a déclaré Karlsson.

Le rapport de Greenpeace aussi augmentation détaillée des risques pour la santé des travailleurs des centres de recyclage exposés à des substances toxiques produits chimiques, y compris les problèmes de santé à long terme tels que le cancer et nuire aux systèmes reproducteurs.

Il a également trouvé des niveaux plus élevés de produits chimiques toxiques en plastique recyclé que dans leur vierge homologues, y compris ustensiles de cuisine, jouets pour enfants et emballages alimentaires.

La propagation ne s’arrête pas là. « Nous avons fait des études sur les œufs qui se trouvent à proximité d’endroits qui recyclent les plastiques et avons constaté que ces produits chimiques se frayaient un chemin dans la chaîne alimentaire », a déclaré Karlsson.

« Les plastiques peuvent servir de transporteurs de ces produits chimiques même dans des endroits très éloignés. »

L’essor de la production de plastique

La part des déchets plastiques recyclés dans le monde devrait monter à 17 pour cent d’ici 2060, selon les chiffres de l’OCDE. Mais recycler davantage ne résoudra pas un problème majeur : unAprès avoir été recyclés une ou deux fois, la plupart des plastiques se retrouvent dans une impasse.

« Il existe un mythe avec le recyclage du plastique selon lequel si la qualité est suffisamment bonne, les plastiques peuvent être recyclés en bouteilles en plastique », explique Natalie Fée, le fondateur de City to Sea, une organisation caritative environnementale basée au Royaume-Uni.

« Mais au fur et à mesure qu’il traverse le système, il devient plastique de qualité inférieure et inférieure. Il est recyclé dans des choses comme des tuyaux de drainage ou parfois des vêtements en polaire. Mais ces articles ne peuvent pas être recyclés par la suite.

Il est donc difficile d’affirmer que le plastique recyclé est un matériau durable, a déclaré Graham Forbes, responsable de la campagne mondiale sur les plastiques chez Greenpeace USA, dans une déclaration cette semaine.

« Les plastiques n’ont pas leur place dans une économie circulaire. Il est clair que la seule véritable solution pour mettre fin à la pollution plastique est de réduire massivement la production de plastique.

Et c’est impossible pour un recyclage accru de suivre le rythme de la quantité de déchets plastiques produits – qui devrait presque tripler d’ici 2060.

« Il n’y a aucun moyen de recycler notre chemin pour nous en sortir », a ajouté Karlsson. « Pas comme ça marche aujourd’hui. Parce qu’aujourd’hui, le recyclage du plastique ne fonctionne pas.

C’est quelque chose qu’elle espère que le traité en discussion à Paris cette semaine abordera.

Lors des pourparlers à Paris, une coalition de 55 pays a appelé à des restrictions sur certains produits chimiques dangereux et à l’interdiction de produits en plastique problématiques, difficiles à recycler et qui finissent souvent dans la nature.

Karlsson assiste aux pourparlers, et elle voit des raisons d’espérer. « Le traité sur les plastiques est une opportunité incroyable de protéger la santé humaine et l’environnement de la pollution plastique. Cela signifierait éliminer progressivement les produits chimiques toxiques des plastiques, en garantissant la transparence à travers le plastique vie cycle et aussi en diminuant la production de plastique.