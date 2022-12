Lutte contre la myopie chez les enfants : le temps passé à l’extérieur peut-il aider ?

La recherche suggère que le temps passé à l’extérieur réduit le risque de myopie, un problème de vision en augmentation dans le monde.



Il s’avère que lorsque votre mère vous a dit d’arrêter de vous asseoir près de la télévision ou que vous pourriez avoir besoin de lunettes, elle était sur quelque chose.

La myopie, ou myopie, est un problème croissant dans le monde. Alors qu’un enfant myope peut voir clairement les objets proches, les objets plus éloignés semblent flous. Une partie de ce problème croissant, selon les experts, est que les enfants passent trop de temps à l’intérieur à regarder des choses proches d’eux plutôt que de sortir et de regarder des choses qui sont loin.

Qu’est-ce que la myopie ?

La myopie est très fréquente, affectant environ 5 % des enfants d’âge préscolaire, 9 % des enfants d’âge scolaire et 30 % des adolescents. Mais ce qui inquiète les experts, c’est qu’au cours des dernières décennies, sa prévalence mondiale a doublé – et pendant la pandémie, les ophtalmologistes ont remarqué une augmentation de la myopie.

La myopie survient lorsque le globe oculaire est trop grand d’avant en arrière. Les gènes jouent un grand rôle, mais la recherche croissante montre qu’il existe des facteurs de développement. Le stéréotype du nerd portant des lunettes est en fait vrai ; la recherche montre que la plus d’années que l’on passe à l’école, plus le risque de myopie est élevé. Des études montrent également, de manière encore plus fiable, que passer du temps dehors peut diminuer le risque de myopie chez l’enfant.

Pourquoi le temps passé à l’extérieur ferait-il une différence dans la myopie ?

Bien que surprenant, cela a en fait un certain sens. Au fur et à mesure que les enfants grandissent et changent, leur mode de vie affecte leur corps. Un enfant sous-alimenté, par exemple, peut ne pas grandir aussi grand qu’il aurait pu l’être s’il était mieux nourri. Un enfant qui développe une obésité pendant son enfance est beaucoup plus susceptible d’être obèse tout au long de sa vie. Et les yeux d’un enfant qui regarde toujours les choses proches de lui pourraient s’adapter à cela – et perdre une certaine capacité à voir de loin.

La myopie a de réelles conséquences. Non seulement cela peut causer des problèmes avec les tâches quotidiennes qui vous obligent à voir à plus de quelques mètres, comme l’école ou la conduite, mais les personnes atteintes de myopie courent un risque plus élevé de cécité et de décollement de la rétine. Les problèmes ne peuvent pas toujours être résolus avec une paire de lunettes.

Que peuvent faire les parents ?

Assurez-vous que votre enfant passe régulièrement du temps à l’extérieur – tous les jours, si possible . C’est le meilleur moyen d’être sûr qu’ils regardent les choses de loin. C’est aussi un excellent moyen de les amener à être plus actifs, à consommer suffisamment de vitamine D et à acquérir des compétences de vie importantes.

. C’est le meilleur moyen d’être sûr qu’ils regardent les choses de loin. C’est aussi un excellent moyen de les amener à être plus actifs, à consommer suffisamment de vitamine D et à acquérir des compétences de vie importantes. Essayez de limiter le temps que votre enfant passe près d’un écran. De nos jours, une grande partie du travail scolaire est sur les écrans, mais les enfants passent également beaucoup trop de temps de jeu sur des appareils plutôt que de jouer avec des jouets, de dessiner ou d’autres activités. Ayez quelques règles de base. L’American Academy of Pediatrics ne recommande pas plus de deux heures de contenu multimédia par jour, et a une grande Forfait média familial pour aider les familles à y parvenir.

De nos jours, une grande partie du travail scolaire est sur les écrans, mais les enfants passent également beaucoup trop de temps de jeu sur des appareils plutôt que de jouer avec des jouets, de dessiner ou d’autres activités. Ayez quelques règles de base. L’American Academy of Pediatrics ne recommande pas plus de deux heures de contenu multimédia par jour, et a une grande Forfait média familial pour aider les familles à y parvenir. Faites contrôler régulièrement la vue de votre enfant. La plupart des pédiatres effectuent un dépistage visuel régulier, mais il est important de se rappeler que le dépistage de base peut passer à côté de problèmes de vision. C’est une bonne idée que votre enfant subisse un examen complet de la vue par un ophtalmologiste ou un optométriste dès la maternelle.

La plupart des pédiatres effectuent un dépistage visuel régulier, mais il est important de se rappeler que le dépistage de base peut passer à côté de problèmes de vision. C’est une bonne idée que votre enfant subisse un examen complet de la vue par un ophtalmologiste ou un optométriste dès la maternelle. Appelez votre pédiatre ou l’ophtalmologiste de votre enfant si vous remarquez signes d’un problème de vision possibletel que assis près de la télévision ou tenant des appareils près du visage plisser les yeux ou se plaindre de toute difficulté à voir ne pas être en mesure d’identifier des objets éloignés (lorsque vous vous promenez, jouez à I Spy et pointez du doigt des objets éloignés !) éviter ou ne pas aimer les activités qui impliquent de regarder de près, comme faire des puzzles ou regarder des livres, ce qui peut être un signe d’hypermétropie (hypermétropie) incliner la tête pour regarder les choses couvrir ou frotter un œil un œil qui se tourne vers l’intérieur ou vers l’extérieur.

si vous remarquez signes d’un problème de vision possibletel que

Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant la vision de votre enfant, parlez-en à votre pédiatre.

Suis moi sur Twitter @drClaire