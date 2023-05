L’Uttar Pradesh revendique le titre avec une victoire sur Odisha

L’Uttar Pradesh Hockey a remporté dimanche le 13e championnat national masculin sous-junior Hockey India 2023 après avoir battu l’Association de hockey d’Odisha en finale à l’emblématique stade de hockey Birsa Munda.

Pendant ce temps, Hockey Haryana a battu Hockey Madhya Pradesh pour terminer troisième de la compétition.

A LIRE AUSSI | Premier League: Manchester City défend son titre alors que Leeds, Leicester et Southampton sont relégués

Uttar Pradesh Hockey a remporté le tournoi en battant l’Association de hockey d’Odisha 7-1.

Ujjwal Pal (6′, 38′, 47′) a converti trois corners de pénalité, tandis que Rahul Yadav (30′), Ketan Kushwaha (39′), Rahul Rajhbar (52′) et le capitaine de l’équipe Ajeet Yadav (54′) ont chacun marqué un but pour assurer leur victoire. Deonath Nanwar (57′) a marqué le seul but de l’Association de Hockey d’Odisha.

Le match pour la 3e/4e place a vu Hockey Haryana remporter une victoire 4-2 contre Hockey Madhya Pradesh. Tushar Parmar (14′) et Subhan Abid (22′) ont marqué pour donner à Hockey Madhya Pradesh une avance confortable, mais Hockey Haryana a riposté avec des buts de Sunil (29′, 51′), Happy (37′) et Neeraj (58 ′) pour assurer leur victoire.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – IANS)