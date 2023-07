L’UTT nous offrira un entraînement de match de qualité avant les Jeux asiatiques, déclare Sharath Kamal Achanta

Le joueur de tennis de table indien vétéran Sharath Kamal Achanta a déclaré mercredi que la quatrième édition de l’Ultimate Table Tennis commençant jeudi aiderait les joueurs à s’entraîner en match de qualité avant les Jeux asiatiques de Hangzhou en septembre.

La ligue revient après un écart de quatre ans avec l’ancien vainqueur Chennai Lions affrontant Puneri Paltan lors de l’ouverture de la saison.

« L’UTT est de retour après une pause de quatre ans. Nous avons eu de bonnes saisons et expériences. Cette année, nous espérons voir du très bon tennis de table », a déclaré Sharath lors de la conférence de presse d’avant-tournoi mercredi.

« Beaucoup de jeunes joueurs ont la chance de faire partie de ce voyage. L’UTT nous a aidés à acquérir la confiance et l’exposition dont nous avons besoin au niveau international », a-t-il déclaré.

Sharath a déclaré que bien que les préparatifs des Jeux asiatiques aient déjà commencé, l’UTT apportera une préparation de qualité à l’événement continental.

« La ligue fait partie de l’ensemble du programme qui se déroule dans la préparation de chaque joueur pour, disons, les Jeux asiatiques et les Jeux olympiques. Ce qui vous motive, c’est que je suis capable de concourir au plus haut niveau et que je suis capable de maintenir ma forme physique et mon conditionnement mental à ce niveau, ce qui nécessite un certain nombre de processus, ce que j’apprécie toujours.

« J’aime revenir à la table et préparer et jouer ces matchs », a déclaré Sharath, qui a également eu 41 ans mercredi.

Le joueur indien G Sathiyan s’est rappelé avoir joué dans la ligue en tant que futur joueur », ajoutant que la ligue aide les joueurs à combler le fossé entre eux et leurs pairs sur la scène internationale.

« Quand j’ai joué ma première saison, j’étais ce joueur à venir » et maintenant les gens m’appellent un joueur chevronné. Ce genre de croissance que j’ai eu, l’UTT m’a aidé à gagner la confiance que vous pouvez affronter des joueurs de classe mondiale et ensuite le prendre sur la scène internationale », a déclaré Sathiyan, qui a été retenu par Dabang Delhi TT.

L’Américaine Lily Zhang, qui jouera pour U Mumba, TT, a déclaré que le sport avait connu une forte croissance en Inde.

« J’étais ici en 2018 pour la deuxième saison et j’ai personnellement vécu l’un des meilleurs moments. L’esprit d’équipe et l’environnement étaient tellement incroyables. C’est incroyable de voir la croissance (en Inde) », a déclaré Lily.

L’Espagnol Alvaro Robles a souligné l’importance de la ligue. « En tant que joueurs, nous vivons un moment très important car c’est une année olympique. C’est un grand moment pour jouer et voir où nous en sommes », a-t-il déclaré.

Robles a déclaré que le niveau du tennis de table indien est actuellement à son apogée.

« Sharath a un an de plus aujourd’hui, mais le niveau des jeunes générations avec les seniors est l’un des plus élevés du tennis de table indien, ce sera très serré et intéressant pour la ligue », a déclaré Robles, qui jouera pour Challengers de Goa.

