Luton v Sunderland: demi-finale des éliminatoires du championnat, match retour – en direct

Les évènements clés

il y a 30 s 15.04 HAE 2 minutes Gelhardt attrape Lockyer qui attend qu’un ballon tombe et le fait sortir, mais Lockyer en fait juste assez pour remporter le coup franc.



il y a 1 m 15.04 HAE 1 minute Kenilworth Road est peut-être la plus désordonnée du pays, mais lorsque vous êtes si près du terrain, vous pouvez oublier l’esthétique parce que vous êtes là.



il y a 2 m 15.03 HAE 1 minute Nous partons !



il y a 5 m 15h00 HAE “J’ai vécu ici toute ma vie et j’ai été détenteur d’un abonnement à Sunderland pendant plus de 30 ans,” tweete Jen O’Neill, « et je ne connais personne qui parlerait comme ça qui ne soit pas du nord de Newcastle ou de Northumberland ! C’est un Toe-knee assez guttural. J’adore votre travail, juste moi et moi fam étions confus ! » Oui, ça m’a été signalé par un pote de Mackem (il est là ce soir) qui a grandi à Newcastle. Je me demandais si c’était spécifique à là-bas, mais je n’étais pas sûr, alors je suis allé avec le général. J’ai appris.



il y a 6 mois 14h59 HAE Et les voilà ! Kenilworth Road bourdonne.



il y a 7 mois 14h58 HAE Nos équipes sont tunnellisées. C’est serré là-dedans…



il y a 8 mois 14h57 HAE « Le derby hebdomadaire du football ! » hurle Joe Pearson. « OK, donc Glendenning et Wilson sont des supporters de Sunderland, mais Faye Carruthers est une fan de Luton. Donc 2-1 Sutherland, tout comme le score actuel. Allons-y ! »



il y a 10 mois 14h55 HAE C’était un jeu épouvantable, mais j’étais encore pire au Stade de Lit en octobre 2004 alors que j’allais voir Man United à Ibrox. C’était contre Rotherham, terminé 0-0, et c’est là-haut ou là-bas avec le plus terrible que j’aie jamais vu.



il y a 12 mois 14h53 HAE Juste pour être clair, je ne connais pas ce genre de choses à propos de tout le monde, plus c’est dommage; J’étais juste là cette nuit-là, traînant avec quelques potes dont l’un soutient Watford et l’autre Sunderland. Je pense que Sunderland a gagné 1-0.



il y a 15 mois 14h50 HAE Kevin Phillips est au bord du terrain pour Sky, ce qui me rappelle une utilisation parfaite pour un football « ironiquement », alors voilà : Kevin Phillips a fait ses débuts à Watford en 1995 – ironiquementcontre Sunderland.

Mis à jour à 14h53 HAE

il y a 18 mois 14h47 HAE « Intéressant de voir comment les joueurs larges de Sunderland s’en sortent avec le manque d’espace ce soir », e-mail Alan Johnson à Sunderland. « Amad et Roberts sont particulièrement bien liés. Alors que Clarke a l’habitude de courir dans l’espace. Attendez-vous à ce qu’ils attaquent plus à droite qu’à gauche. Oui, je pense que Sunderland voudra que ces deux-là se liguent contre Drameh, mais comme vous le dites sur un terrain étroit, l’espace pour cela pourrait être plus difficile à organiser.



il y a 19 mois 14h46 HAE Tom Lockyer dit que Luton rebondit toujours après les défaites et ils le feront ce soir ; Rob Edwards admet que Sunderland a un avantage, mais est convaincu que ses joueurs peuvent produire. Mowbray sait que son équipe devra défendre de longs ballons et des coups de pied arrêtés, mais son équipe cherchera à faire tomber le ballon, à jouer au milieu de terrain et à attaquer. Il veut affronter ses attaquants larges en tête-à-tête et commencer rapidement. Dan O’Neil, quant à lui, note que vous n’avez pas beaucoup de chances de jouer en Premier League, ce qui nous rappelle, comme si nous avions besoin d’une telle chose, ce que cela signifie pour ceux qui sont chargés de notre divertissement.



il y a 22 mois 14h43 HAE Les deux matchs de championnat entre les équipes se sont terminés 1-1 tandis que, cette fois l’année dernière, Luton perdait 2-1 au total contre Huddersfield dans un match nul qu’ils penseraient avoir dû gagner, tandis que Sunderland battait mercredi par le même score avant de voir Wycombe à Wembley.



il y a 25 mois 14h40 HAE Le plus drôle, c’est que La formation de Luton oblige nécessairement Sunderland à s’éloigner en embouteillant le milieu de terrain. Contre la plupart des équipes, cela a beaucoup de sens, car cela éloigne le ballon du but. Je ne sais pas si ça marchera bien ce soir, cependant.



il y a 32 mois 14h33 HAE Luton cherchera, j’en suis sûr, à profiter de la situation défensive de Sunderland. Leurs deux attaquants pourraient presque être conçus pour intimider Hume et O’Nien, le problème étant que leur formation d’ailier arrière pourrait les laisser en infériorité numérique. En particulier, Roberts et Amad sur la droite de Sunderland pourraient signifier beaucoup de problèmes pour Cody Drameh et Gabriel Osho.



il y a 40 m 14h25 HAE Je dis ces arrangements de ce dont ils disposent parce que les quatre arrières de Sunderland sont pour le moins improvisés. Patrick Roberts est un ailier et Lynden Gooch est un ailier ou un ailier arrière, tandis que Luke O’Nien et Trai Hume ne sont pas exactement des défenseurs centraux spécialisés. Cependant, en attaque, ils peuvent endommager n’importe quelle équipe, donc le rôle de Pierre Ekwah et Dan Neil pour protéger les hommes derrière eux et nourrir ceux qui sont devant sera crucial.



il y a 53 mois 14.12 HAE Ces deux côtés sont inchangés, ce qui est logique. Les deux gestionnaires sont satisfaits de ces arrangements de ce dont ils disposent.



il y a 1h 14.09 HAE Faisons des équipes… Ville de Luton (3-5-2): Horvat; Osho, Lockyer, Bell ; Drameh, Ruddock, Nakamba, Clark, Doughty ; Morris, Adebayo. Sous-titres : Shea, Potts, Berry, Burke, Campbell, Onyedinma, Taylor. Sunderland (4-2-3-1) : Patterson ; Roberts, Hume, O’Nien, Gooch ; Neil, Ekwah; Diallo, Pritchard, Clarke ; Gelhardt. Sous-titres : Bass, Lihadji, Ba, Anderson, Michut, Alese, Huggins.