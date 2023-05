Luton Town remporte une promotion en Premier League avec une victoire en séries éliminatoires

Luton Town a été battu par Coventry City lors de la finale des éliminatoires du championnat EFL samedi pour réserver une place en Premier League la saison prochaine. Le match passionnant a dû aller aux tirs au but après que les deux équipes n’aient pas pu être séparées. Luton a maintenant réussi à passer de la non-ligue au sommet du football anglais en seulement neuf ans. était là pour chaque promotion.

Un bon départ pour les Hatters

Les Hatters ont commencé le match sur le pied avant alors qu’ils avaient le ballon dans le filet en cinq minutes. Cependant, le but a finalement été, et correctement, exclu pour hors-jeu. Après avoir été en contrôle pendant une grande partie des 20 premières minutes, les Hatters ont finalement pris les devants. Et cette fois, ça compterait.

Le but est venu à la 23e minute d’un long ballon d’un défenseur de Luton profondément dans sa propre surface. Elijah Adebayo a réussi à terminer la longue passe et à courir sur le flanc gauche. L’attaquant a ensuite dribblé devant un défenseur de Coventry et a trouvé Jordan Clark au bord de la surface. Clark a pris une touche intelligente vers le but de Coventry et a frappé un coup dur au-delà de l’impuissant Ben Wilson dans le but. Ce n’était que le troisième but du milieu de terrain de toute la campagne.

Luton a également inscrit le but au fond des filets à la 41e minute, mais l’arbitre assistant l’a exclu pour le handball. Coventry a été essentiellement dominé pendant une grande partie de la période d’ouverture. En fait, leur premier tir du match n’est venu qu’à la 43e minute. Cependant, le ballon est passé au-dessus de la barre transversale à bout portant.

Coventry revient pour égaliser en deuxième mi-temps

Alors qu’ils ont peut-être été anémiques dans la première moitié, Coventry est sorti des blocs dans la seconde. Les Sky Blues ont égalisé le score à la 66e minute grâce à un but de Gustavo Hamer. Étrangement similaire au but de Luton, Viktor Gyökeres s’est précipité sur le flanc gauche du terrain lors d’une contre-attaque et a trouvé un coéquipier près du bord de la surface. Hamer a ensuite frappé un premier tir bas et dans le coin inférieur du filet.

Le but s’avérerait d’autant plus crucial que le match finirait par aller en prolongation. Aussi dominant que Luton ait été en première mi-temps, ils étaient tout le contraire en dernière période. En fait, les Hatters n’ont eu que deux tirs au total dans toute la seconde mi-temps.

Luton Town entre en Premier League avec des pénalités

Luton semblait certain d’attraper le vainqueur du match tard dans le temps supplémentaire grâce à un but de Joe Taylor. Cependant, le remplaçant a été jugé avoir contrôlé le ballon avec son bras avant de se diriger vers le but. C’était le troisième but refusé pour les Hatters dans la journée. Le match se terminerait par une séance de tirs au but.

Après que les cinq premiers tireurs de penalty des deux côtés aient converti leurs tirs, le match a nécessité des tirs au but supplémentaires. Dan Potts de Luton a intensifié et a marqué le sixième tir de son équipe de la phase. Cela signifiait que Coventry devait marquer pour que le match continue. Néanmoins, Fankaty Dabo a envoyé son tir haut et loin du gardien américain Ethan Horvath.

Le raté donnerait à Luton une place en Premier League la saison prochaine.

PHOTO : IMAGO / PA Images