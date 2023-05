Luton Town promu en Premier League après la victoire des éliminatoires du championnat EFL contre Coventry City

Luton Town jouera en Premier League pour la première fois après avoir battu Coventry City 6-5 aux tirs au but lors de la finale des éliminatoires du championnat de samedi au stade de Wembley, gagnant un retour dans l’élite de l’Angleterre après une absence de 31 ans.

Fankaty Dabo de Coventry a lancé son coup de pied au-dessus de la barre transversale après que la fusillade se soit soldée par une mort subite après un match nul 1-1 et une période de prolongation tendue mais sans but, lorsque Joe Taylor de Luton s’est vu refuser un but tardif en raison du handball.

Un égaliseur en seconde période du milieu de terrain de Coventry Gustavo Hamer a annulé le brillant premier match de Jordan Clark, après que le capitaine de Luton, Tom Lockyer, ait été emporté sur une civière tôt après s’être effondré sur le terrain.

Luton a confirmé que Lockyer, 28 ans, était réactif et parlait à sa famille après avoir été transporté à l’hôpital pour des tests. Le défenseur central était tombé au sol sans joueur autour de lui et a été soigné par le personnel médical sur le terrain.

« C’est incroyable », a déclaré le manager de Luton, Rob Edwards. « Je dois être honnête, la seule chose à laquelle je pense maintenant est Tom Lockyer… La santé est la chose la plus importante, plus importante que le football. »

Luton rejoindra Burnley et Sheffield United en Premier League la saison prochaine. Leur stade de Kenilworth Road accueillera du football de haut niveau pour la première fois depuis 1992, date à laquelle ils ont été relégués de la première division de la Ligue de football.

La victoire de samedi couronne un changement de fortune remarquable pour Luton, qui jouait dans la Conférence de cinquième niveau il y a neuf ans après une décennie de difficultés financières. Ils sont la première équipe à passer du niveau supérieur à la non-ligue et vice-versa.

« J’ai terminé le football ! Je prendrai ma retraite cet été », a déclaré Pelly Ruddock Mpanzu, qui a joué pour Luton à tous les niveaux lors de leur ascension vertigineuse.

« Ça a été un voyage, à travers des hauts et des bas, mais il faut croire en soi. Me voici, un joueur de Premier League. »

Luton a largement dominé la première mi-temps et a pris les devants à juste titre à la 23e minute grâce à Clark, qui a été mis en place par Elijah Adebayo et a pris une touche avant de tirer à la maison un tir du pied gauche.

Ils avaient également deux buts refusés avant la pause mais un Coventry bien amélioré a égalisé grâce à un contre rapide juste après l’heure de jeu.

Viktor Gyokeres a coulé sur le côté gauche et a choisi Hamer dans la surface. Le milieu de terrain a fait une course éclatante pour rencontrer la passe et a lancé le ballon dans le coin avec une finition sublime.

Luton, qui a terminé troisième du championnat et battu Sunderland lors de leur demi-finale de barrage, a scellé sa promotion lorsque Dabo de Coventry a envoyé son penalty hors cible après que les 11 preneurs précédents aient tous marqué leurs tirs au but.

« C’était notre journée, qui était super, mais je ressens aussi pour eux », a déclaré Edwards.

« Il y a beaucoup d’émotions en ce moment, mais je suis incroyablement fier. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Reuter)