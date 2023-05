Luton Town ne sera actuellement pas autorisé à jouer au football de Premier League s’il est promu

Luton Town est sur le point d’achever le Manager de football rêve, après avoir gravi les échelons de la non-ligue à la finale des barrages du championnat. La terre promise des Barclays scintille au loin comme un mirage dans le désert.

Mais alors que la plupart des propriétaires pensent avant tout à ce que le football de Premier League peut leur offrir, Luton devra payer pour rejoindre la table du haut. Kenilworth Road a désespérément besoin d’une cure de jouvence – et certes, les Hatters ont commencé à explorer des moyens de quitter leur ancienne maison dès 1955 – mais concourir au sommet de la pyramide du football anglais imposerait cette rénovation de stade attendue depuis longtemps.

L’alternative serait que Luton quitte complètement son terrain. Les choses ne peuvent sûrement pas être si mauvaises qu’ils devraient jouer à Milton Keynes, n’est-ce pas ?

Luton Town doit payer 10 millions de livres sterling pour la rénovation du stade pour se conformer aux règles de la Premier League

Kenilworth Road deviendra le plus petit terrain de la Premier League si Luton est promu (Crédit image : Catherine Ivill/Getty Images)

Luton joue à Kenilworth Road depuis 1905. C’est un stade classique dans le moule de beaucoup à l’époque qui semble bouleverser les étrangers lorsqu’ils les voient pour la première fois : il est étroitement coincé entre des maisons mitoyennes, ne peut pas être agrandi sans perturbation grave. au quartier et peu de choses ont changé architecturalement au fil des décennies.

« Il y a beaucoup de travail à faire », a expliqué le président-directeur général Gary Sweet à propos du terrain, qui deviendrait le plus petit de la Premier League – oui, encore plus petit que le Vitality Stadium de Bournemouth. Au début de 2008, les deux équipes étaient ancrées dans la Ligue 2 – Luton -30, Bournemouth -17 – face à l’expulsion totale de la Ligue de football. Maintenant, ils pourraient tous les deux s’affronter dans les stades mêmes du plus haut niveau du football anglais.

Mais alors que Dean Court à Bournemouth se conforme à la réglementation, les Hatters devraient investir jusqu’à 10 millions de livres sterling dans la reconstruction de l’un des stands en moins de trois mois, s’ils devaient monter, afin de rencontrer la diffusion et l’installation du Prem. exigences.

Luton est actuellement en train de déménager

Luton Town est terriblement proche du football de Premier League (Crédit image : Alex Pantling/Getty Images)

Luton se prépare à déménager de toute façon – donc toutes les mises à jour qu’ils donneront à Kenilworth Road seraient extrêmement temporaires. Le terrain Power Court proposé est également plus proche du centre-ville, plutôt que de traîner le club au milieu de nulle part, comme le font malheureusement certains nouveaux stades.

Mais le nouveau terrain n’est pas assez loin pour que Luton puisse s’installer plus tôt. Heureusement, le club envisage de récolter 100 millions de livres sterling, s’il parvient à gagner du temps – donc l’argent ne sera pas un problème – le plus gros problème concernant les fans est de savoir si Kenilworth Road pourrait ou non accueillir les plus grands clubs de foot anglais. C’est une atmosphère et une expérience uniques au football anglais – et certainement différentes de tout ce que l’élite a connu depuis le début du siècle.

Il est possible que la Premier League reporte les matchs à domicile des premières semaines de la saison si des travaux de construction doivent être achevés – l’alternative serait une part de terrain pendant que Luton est dans l’élite. Il est prudent de dire que l’argent de la Premier League aiderait certainement à la construction du nouveau terrain, qui a été retardé en raison de COVID-19.

« C’est un investissement assez lourd pour le football à ce niveau pour nous et cela nous placera fermement dans la catégorie de la Premier League », a déclaré le président Sweet à propos de l’aménagement de Kenilworth Road. « Mais juste pour pouvoir obtenir [the ground] prêt maintenant, juste pour peut-être deux ou trois ans, est peut-être plus une tâche gargantuesque que la construction d’un nouveau stade. »