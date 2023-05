Luton Town complète l’ascension du conte de fées des jours sombres du cinquième niveau à la Premier League

L’offre de promotion de Luton Town a atteint un ralentisseur lorsque Southampton a écarté son manager bien-aimé Nathan Jones plus tôt cette saison, mais ils ont maintenant rendu la pareille en prenant la place du club de la côte sud en Premier League.

Jones avait conduit Luton à une promotion automatique de la Ligue 2 et même à une demi-finale des séries éliminatoires du championnat en deux périodes, mais est parti en novembre alors qu’ils étaient neuvièmes, laissant Luton dans une situation difficile.

Entrez Rob Edwards, la dernière victime de la politique de porte tournante managériale de Watford, et Luton n’a eu aucun scrupule à remettre à l’homme qui a entraîné leurs rivaux un contrat de trois ans et demi.

« Soyons honnêtes … si nous évitions tous ceux qui ont un lien avec nos adversaires, notre choix serait un peu plus limité », a déclaré à l’époque le PDG du club, Gary Sweet.

Le reste appartient à l’histoire puisque Luton a terminé troisième du championnat et s’est qualifié pour les séries éliminatoires après une série de 14 matchs sans défaite.

Ils ont battu Sunderland en demi-finale après avoir perdu le match aller avant de battre Coventry City aux tirs au but lors d’une finale éprouvante à Wembley pour revenir dans l’élite après 31 ans.

« Nous (pensions que nous) étions en difficulté parce que lorsque nous en prenions à l’entraînement, nous étions des ordures », a déclaré Carlton Morris, le meilleur buteur de Luton cette saison.

« C’est bien pour tous les garçons d’intervenir aujourd’hui. J’ai dit dans notre caucus qu’il était temps d’être des hommes et d’agir. Nous avons marqué six pénalités sur six dans une situation de haute pression. »

GAINE FINANCIERE

La survie dans l’élite entraînerait une manne financière de 290 millions de livres (366 millions de dollars) selon Deloitte, mais Edwards garde les pieds fermement ancrés sur le sol, affirmant qu’ils seront « raisonnables ».

« Nous n’allons pas devenir fous. Nous devons jouer avec nos forces », a déclaré Edwards.

« Nous réalisons que ce sera le plus grand défi de tous les temps. C’est la meilleure ligue avec les meilleurs managers, les meilleurs joueurs. Nous savons à quel point cela va être difficile.

« Les fans ont connu des moments sombres et sombres. C’est formidable que nous puissions leur donner le sourire. »

Pelly-Ruddock Mpanzu a tout vu depuis qu’il a rejoint le club en 2014, s’entraînant sur le terrain d’un chien à son arrivée avant que l’argent ne vienne des promotions et que de nouvelles installations ne soient construites.

Avec 367 apparitions pour Luton, le joueur de 29 ans est désormais le premier homme à passer de la non-ligue à la Premier League avec un seul club.

« J’ai terminé le football, je prendrai ma retraite cet été », a-t-il plaisanté. « Ça a été un voyage, à travers les hauts et les bas, mais il faut croire en soi.

« Me voici, un joueur de Premier League. »

LE PLUS PETIT STADE

Kenilworth Road sera le plus petit stade de l’élite avec une capacité d’un peu plus de 10 300 places – acceptable lorsqu’ils étaient au cinquième rang il y a dix ans, mais pas en concurrence avec les richesses de la Premier League.

Le club dépensera 10 millions de livres pour des améliorations avant le début de la nouvelle saison en août, mais le terrain qui est confortablement niché au milieu de maisons mitoyennes a son propre charme et pourrait même être une arme puissante.

Avec Luton de retour dans le grand moment, ils vont maintenant se préparer à jouer dans les plus grands stades du pays, mais le défenseur Dan Potts a déclaré que les voyages à Old Trafford et à l’Emirates Stadium pouvaient attendre.

« Vegas d’abord », a-t-il dit en souriant. « Nous allons d’abord profiter de ce moment, puis la préparation commencera.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Reuter)