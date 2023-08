Luton Town a quitté la Football League en 2010 mais a depuis grimpé en Premier League : cinq autres ont chuté pour ne plus jamais être revus

Luton Town a été relégué de la Ligue de football en 2009 après avoir échoué à se remettre de la déduction de 30 points qui leur avait été imposée au début de la campagne.

Avance rapide de 13 ans, cependant, et les Hatters se préparent pour leur première saison de retour dans le plus haut niveau du football anglais, 31 ans après avoir abandonné l’ancienne première division avant l’inauguration de la Premier League.

Alors que Luton Town a rebondi de manière experte, d’autres clubs n’ont pas été aussi chanceux au fil des ans. Dessous, QuatreQuatreDeuxsélectionne cinq équipes qui n’ont pas pu échapper à l’oubli de la non-ligue depuis leur abandon de la Ligue deux.

Ville de Chester

Chester City est de retour sous le nom de Chester FC (Crédit image : Getty Images)

Sous Mark Wright, Chester City a plongé hors de la Ligue 2 la même année que Luton Town en 2009 – les autres victimes de l’acte d’évasion tardive de l’équipe de Bournemouth d’Eddie Howe.

Leur précédente rétrogradation hors de la Ligue de football sous Terry Smith n’avait duré que quatre ans, mais cette fois, ils sont immédiatement entrés dans l’administration, avant d’être expulsés de la Conférence quelques mois plus tard. De retour dans le huitième rang en tant que Chester FC, ils débuteront la nouvelle saison dans la National League North.

Rushden & Diamants

Rushden & Diamonds a malheureusement été dissous en 2011 (Crédit image : Getty Images)

Basé dans la petite ville d’Irthlingborough (9 000 habitants), le club du Northamptonshire était le Forest Green Rovers de son époque, démentant un endroit peu probable pour grimper jusqu’au troisième niveau en 2003.

Trois saisons plus tard cependant, leur mandat de cinq ans dans la Ligue de football était terminé et après des problèmes financiers, le club s’est dissous en 2011. Une nouvelle équipe appelée AFC Rushden & Diamonds a été reléguée la saison dernière hors de la Southern League Premier Division Central, le septième niveau. .

Scarborough

Scarborough a dû recommencer en tant que Scarborough Athletic (Crédit image : Getty Images)

Un but dramatique de dernière minute du gardien de but Jimmy Glass a sauvé Carlisle United d’être relégué à la Conférence en 1999, reléguant Scarborough en non-ligue à la place.

Sept ans plus tard, l’équipe du Yorkshire a abandonné une autre division en raison de problèmes financiers, puis a fait faillite et a dû recommencer en tant que Scarborough Athletic dans la Northern Counties East League Division One, le 10e niveau. Ce n’est qu’en 2022 qu’ils sont finalement revenus au moins jusqu’à la National League North.

Torquay United

Torquay a commencé la nouvelle saison dans le sixième niveau (Crédit image : Getty Images)

Club de Football League pendant la majeure partie de leur histoire, les Gulls se préparent désormais à une 10e campagne consécutive hors championnat, après leur relégation en 2014.

Ils semblaient tous prêts pour un retour à l’EFL lorsqu’ils ont dirigé la Ligue nationale pendant une grande partie de la saison 2020/21 sous Gary Johnson, mais après avoir perdu contre Hartlepool United lors de la finale des barrages, leur forme s’est effondrée et, malgré la présence continue de Johnson sur la ligne de touche de Plainmoor, ils ont glissé vers la relégation en Ligue nationale sud cette année. Pauvre Helen Chamberlain…

Ville de Yeovil

Yeovil Town a été promu au championnat en 2013, mais a chuté depuis (Crédit image : Getty Images)

Le plus grand exploit de Gary Johnson (enfin, à part ce sort étrange qui gère la Lettonie) a été de guider Yeovil Town de la non-ligue à la Ligue 1, puis de revenir pour emmener les Glovers jusqu’au championnat en 2013.

Mais ensuite tout s’est dégradé : deux relégations consécutives, une autre pour abandonner l’EFL en 2019, puis rejoindre Torquay en plongeant dans la National League South. Avec Boston, Darlington, Hereford, Scunthorpe et Maidstone, il y aura neuf anciens clubs EFL au niveau sixième cette saison.

La Football League a peut-être déjà commencé, mais Découvrez comment QuatreQuatreDeux pense que chaque équipe des quatre premiers niveaux du football anglais s’en sortira cette saison.

L’ancien manager de Luton Town, Mick Harford, se souvient du jour où le club a été déduit de 30 points alors qu’il était en Ligue 2.

Pendant ce temps, FourFourTwo revient sur 2003, lorsque les propriétaires du club a proposé un remplacement de 70 000 places pour Kenilworth Road, avec une piste de Formule 1.