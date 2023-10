Luton Town 0-1 Tottenham Hotspur (7 octobre 2023) Analyse du match

Tottenham a pris la tête du classement de la Premier League avec une victoire 1-0 à Luton Town samedi, bien qu’il ait joué toute la seconde mi-temps avec 10 hommes.

Le défenseur néerlandais Micky van de Ven a marqué le seul but du match à la 52e minute lorsqu’il a marqué un premier tir après une réduction de James Maddison à la suite d’un court corner des Spurs.

« Beaucoup de caractère et de résilience, dont l’équipe a fait preuve lors des matchs précédents avant aujourd’hui », a déclaré le patron des Spurs, Ange Postecoglou.

Les Spurs restent invaincus après huit matches de championnat et comptent désormais deux points d’avance sur Manchester City et trois sur Arsenal, avant que ces deux équipes ne se rencontrent dimanche. Luton reste sur quatre points.

Les visiteurs ont fait expulser Yves Bissouma dans le temps additionnel à la fin de la première mi-temps, recevant un deuxième avertissement pour un plongeon en dehors de la zone de Luton, mais ont ensuite réussi à sortir de l’impasse au début de la seconde mi-temps pour finalement remporter les trois points.

Luton a raté quelques occasions claires de tirer quelque chose du match après avoir résisté à une première tempête des Spurs, mais est tombé à sa sixième défaite en championnat de la saison.

Dès le début, tout était à sens unique et, à la septième minute, Pedro Porro des Spurs s’est placé derrière le gardien après un une-deux avec Son Heung-Min, mais Porro a écarté son tir.

Le gardien de Luton, Thomas Kaminski, a de nouveau été appelé à l’action à la 17e minute lorsqu’un centre de Dejan Kulusevski a été dégagé par Tom Lockyer mais seulement jusqu’à Son, mais son tir était directement sur le gardien.

« Ils ont commencé fort, nous avons profité de notre chance pendant les 10 premières minutes environ, puis nous avons trouvé notre chemin dans le match », a déclaré le manager de Luton, Rob Edwards.

Luton a réussi son premier tir au but à la 21e minute, mais Marvelous Nakamba a lancé son effort haut et large. L’équipe locale a cependant fait preuve d’un peu de courage après avoir tenu les Spurs sans but et a commencé à faire des incursions dans le but des visiteurs.

Les Spurs ont continué à pousser et, à la demi-heure de jeu, le premier tir de Kulusevski a été repoussé par Kaminski à fond.

Luton pensait avoir trouvé la percée après 40 minutes. Un coup franc dans la surface a été dirigé par Carlton Morris et Elijah Adebayo a mis un pied sur le ballon et l’a envoyé vers le deuxième poteau.

Le ballon est revenu du montant et Lockyer a été le plus rapide à réagir et à se diriger vers un but ouvert. Mais après un long contrôle du VAR, le but a été annulé pour une faute d’Adebayo sur Cristian Romero.

Le coup franc s’est toutefois avéré coûteux pour les Spurs, puisque Bissouma a reçu un avertissement pour sa faute sur Chiedozie Ogbene. Alors que le temps additionnel était presque terminé, Bissouma a reçu un deuxième avertissement pour un plongeon flagrant.

« Nous avons très bien commencé, nous aurions dû mener trois ou quatre, mais ensuite vous recevez le carton rouge et c’est un autre type de match », a déclaré Postecoglou.

Luton aurait dû profiter pleinement de l’homme supplémentaire au début de la seconde période, mais Adebayo a raté la meilleure occasion du match à la 47e minute lorsque son tir est passé à côté.

Cinq minutes plus tard, le premier but de Van de Ven pour les Spurs suffirait à placer Tottenham en tête du classement, tandis que Luton attend toujours sa première victoire à domicile de la saison.