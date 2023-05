Luton reconstruira une partie du stade délabré, s’il est promu

Luton Town démolira et reconstruira une tribune entière de son stade cet été s’il battait Coventry lors de la finale des éliminatoires du championnat. Quelle que soit l’équipe qui remporterait le match massif, elle gagnerait une promotion automatique en Premier League la saison prochaine. Les travailleurs de la construction n’auraient potentiellement que moins de trois mois pour terminer l’énorme travail.

S’il est promu, Luton démolira Bobbers Stand dans son stade historique de Kenilworth Road. Il ajouterait ensuite des sièges, un centre multimédia, des studios d’analyse de données, des toilettes et même un restaurant. Des projecteurs et des positions de caméra supplémentaires seront également inclus.

Luton confiant que la reconstruction du stade de 12 millions de dollars prend 12 semaines

Les rénovations seraient nécessaires pour se conformer aux directives du stade de Premier League. Les responsables du club ont précédemment déclaré que la démolition coûterait environ 12 millions de dollars. Cependant, le directeur général de Luton, Gary Sweet, était optimiste quant à l’entreprise mardi.

« Si quelqu’un le peut, nous le pouvons », a proclamé Sweet. « Nous devons pratiquement reconstruire un stand, mais nous serons passés de la non-Ligue à la Premier League pour pouvoir gérer ce petit problème. »

Selon le Courrier quotidien, la promotion en Premier League vaut environ 222 millions de dollars. Bien que les plans de rénovation soient assez coûteux, gagner une promotion couvrirait largement la facture.

Kenilworth Road a été construit en 1905 et accueille actuellement un peu plus de 10 000 fans. Le club prévoit de construire un stade entièrement nouveau dans un avenir proche. Cependant, Luton espère réutiliser certains des matériaux dans les rénovations possibles de la nouvelle arène.

L’exécutif de Luton adopte un terrain obsolète actuel

Sweet a également embrassé la possibilité d’avoir un vieux stade démodé en Premier League. « Erling Haaland ne va pas traverser cette entrée, il va traverser l’autre entrée merde que nous avons. Embrassez-le », a déclaré Sweet.

«Nous avons la peau dure et cela montre simplement que vous n’avez pas nécessairement besoin d’un environnement somptueux pour réussir. Vous pouvez le faire avec du travail acharné et de la ruse, avec de l’intelligence et une gestion financière sensée et une détermination et un engagement absolus.

« Vous pouvez faire tout cela sans avoir un beau stade. C’est beau pourtant. La vieille fille est belle.

Luton affrontera Coventry City lors de la finale des séries éliminatoires du championnat le samedi 27 mai au stade de Wembley. Si les Hatters sont promus, les rénovations du stade devraient commencer dès que possible. La prochaine campagne de Premier League débutera à la mi-août.

