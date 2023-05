Luton promu en Premier League: Tom Lockyer célèbre de l’hôpital après s’être effondré à Wembley | Nouvelles du football

Le capitaine de Luton, Tom Lockyer, a pu célébrer la promotion de son équipe en Premier League depuis l’hôpital dans un état stable après s’être effondré lors de la finale des barrages du championnat à Wembley.

Lockyer est tombé au sol intact alors qu’il faisait marche arrière au début du match contre Coventry, puis a semblé s’effondrer alors qu’il tentait de se relever. Le défenseur a reçu des soins médicaux pendant plusieurs minutes avant d’être transporté sur une civière.

Pendant le match, Luton a publié une mise à jour sur les réseaux sociaux, qui déclarait : « Après s’être effondré sur le terrain, Tom Lockyer a été transporté à l’hôpital pour d’autres tests. Il est réactif et parle à sa famille, qui est avec lui. »

Son père Steve a ensuite publié une photo de son fils entouré de sa famille et d’amis de l’hôpital capturant le moment historique de Luton.

S’exprimant après le match, le patron de Luton, Rob Edwards, a déclaré Sports aériens : « C’est incroyable, mais la seule chose à laquelle je pense en ce moment est Tom Lockyer. Il a été immense pour nous cette saison. La santé et la famille sont la chose la plus importante et je m’en fiche jusqu’à ce qu’il aille bien – je sais il va bien.

« Quelques-uns des gars lui ont parlé à l’hôpital. Il est vraiment bien soigné. C’est là que j’ai la tête en ce moment. C’était un peu mal de célébrer à l’époque. Je me sentais juste ému.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dan Potts partage ce que la promotion en Premier League signifie pour Luton Town après avoir joué pour le club pendant neuf ans.



« Je dois dire un énorme crédit à Mark Robins et Coventry, et à la commisération. Je sais tout ce qu’ils ont traversé et le travail qu’il a fait a été incroyable.

« C’était tellement serré. Vous n’avez pas été en mesure de nous séparer en trois matchs, jusqu’aux tirs au but. Il mérite tellement de crédit. Le travail qu’il a fait, je n’aurais pas pu faire ça. Je sais qu’ils seront De retour plus fort. Une base de fans incroyable, un club incroyable. C’était notre journée mais je ressens aussi pour eux.

« Je suis incroyablement fier de mon groupe de joueurs. Pour Locks, qui a été notre meilleur joueur cette saison, partir au bout de quatre ou cinq minutes, pour que les gars s’organisent ensuite, gèrent de voir leur capitaine sortir comme ça émotionnellement dans cette atmosphère le plus grand jour, ils ont si bien géré cela.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le penalty manqué de Fankaty Dabo lors de la fusillade voit Luton Town battre Coventry lors de la finale des barrages du championnat et sceller la promotion en Premier League.



« Notre performance après cela en première mi-temps a été incroyable. »

À peine neuf ans après la fin de leur séquence de cinq saisons dans le Conference Premier, les Hatters célèbrent leur retour dans l’élite pour la première fois depuis 1992.

Les déductions de points et les déceptions précédentes ont été laissées dans le rétroviseur à Wembley, où le premier match de Jordan Clark a été annulé par le favori de Coventry, Gustavo Hamer.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Luton Town soulève le trophée des vainqueurs des barrages du championnat après avoir battu Coventry aux tirs au but pour sceller la promotion en Premier League.



Le match s’est terminé 1-1 après la prolongation et le penalty raté de Fankaty Dabo a signifié une célèbre victoire 6-5 en fusillade à mort subite pour le jubilatoire Luton.

Après le match, les joueurs de Luton ont brandi le maillot n ° 4 de Lockyer pendant les célébrations.

Edwards a ajouté à propos de son capitaine: « Je ne peux pas parler assez de lui et je suis vraiment ravi qu’il aille bien. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la finale des barrages du championnat Sky Bet entre Coventry et Luton.



« Je suis dégoûté pour Locks (Lockyer), il méritait d’être là avec ce trophée », a déclaré le défenseur de Luton Dan Potts. Sports du ciel. « J’espère que nous pourrons le voir ce soir. »

L’équipe d’Edwards a pris les devants après 23 minutes lorsque Jordan Clark a frappé à la maison après un excellent travail d’Elijah Adebayo sur le flanc gauche, mais Gustavo Hamer – qui a ensuite été blessé par la suite – a égalisé avec style, ce qui a forcé la prolongation.

Les 30 minutes supplémentaires n’ont pas réussi à produire un vainqueur, le penalty manqué de Fankaty Dabo envoyant les Hatters en Premier League pour la première fois en 31 ans.

Image:

Rob Edwards célèbre la promotion de Luton





Le directeur général de Luton, Gary Sweet, Sports aériens : « J’espère que Locks va bien. Je suis de tout coeur avec lui. Il subit des tests à l’hôpital. Il a été monumental cette saison. C’est mal de célébrer sans lui.

« Je ne sais pas comment nous récupérons cela. Nous devons le célébrer, il y a 36 000 fans avec nous. C’est aussi pour eux et la ville de Luton. J’ai des tas de membres du conseil et des gens qui sont tout à fait avec nous dans ce voyage et c’est aussi pour eux. »

La victoire de samedi couronne un changement de fortune remarquable pour Luton, qui jouait dans la Conférence de cinquième niveau il y a neuf ans après une décennie de difficultés financières. Ils sont la première équipe à passer du niveau supérieur à la non-ligue et vice-versa.

« J’ai terminé le football! Je prendrai ma retraite cet été », a déclaré Pelly Ruddock Mpanzu, qui a joué pour Luton à tous les niveaux lors de leur ascension vertigineuse.

« Ça a été un voyage, à travers les hauts et les bas, mais il faut croire en soi. Me voici, un joueur de Premier League. »

Luton rejoindra Burnley et Sheffield United, qui ont remporté une promotion automatique en tant que vainqueurs et finalistes du championnat, en Premier League la saison prochaine.

Leur stade de Kenilworth Road accueillera un football de haut niveau pour la première fois depuis 1992, date à laquelle ils ont été relégués de la première division de la Ligue de football.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Coventry, Mark Robins, n’a pas tari d’éloges pour les deux équipes après que son équipe ait perdu contre Luton Town lors de la finale des barrages du championnat.



Le directeur de Coventry, Mark Robins, a déclaré Sports aériens : « Félicitations à Luton et à leurs supporters, il s’agit d’eux maintenant. Ils ont été fantastiques toute la saison. Nous leur avons donné un match en seconde période, nous n’aurions pas pu jouer beaucoup plus mal en première mi-temps. Nous avons marqué un but et ils commençaient à bouger, ça se sentait.

« Nous avons tout donné. Cela doit nous alimenter pour aller de l’avant. Il faut un sentiment comme celui-ci pour que les bons moments se sentent mieux.

« Il y a de la douleur maintenant mais nous devons reconnaître que cela a été un effort magnifique. Nous avons perdu l’un des 20 derniers matchs en temps réglementaire, il n’y a pas de honte à cela. »