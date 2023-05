Luton promu en Premier League après avoir battu Coventry aux tirs au but à Wembley

Luton Town a été promu en Premier League après avoir battu Coventry City aux tirs au but à Wembley lors de la finale des barrages du championnat samedi.

Jordan Clark a fait irruption dans la surface pour propulser Luton en tête après 23 minutes et l’équipe de Rob Edwards était en tête à la pause.

Mais Coventry a riposté après 66 minutes alors que Gustavo Hamer a marqué avec un entraînement bas féroce du bord de la surface pour égaliser les scores à 1-1.

Sans autre score dans le reste des 90 minutes, le match est allé en prolongation et Luton pensait l’avoir gagné vers la fin de la demi-heure supplémentaire lorsque le remplaçant Joe Taylor a battu Ben Wilson, seulement pour voir son effort exclu. par VAR pour le handball.

Donc, les tirs au but sont allés et les 11 premiers coups de pied ont tous été marqués jusqu’à ce que Fankaty Dabo de Coventry fasse exploser son effort au-dessus de la barre et que Luton soit promu en Premier League.

Luton avait terminé troisième du championnat avec 80 points, 10 de plus que Coventry. L’équipe de Kenilworth Road est devenue le 51e club à jouer en Premier League, après avoir été impliqué pour la dernière fois dans le football de haut niveau en 1991-92.