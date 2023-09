Luton poignardé : un garçon de 16 ans meurt et quatre sont blessés lors d’une flambée de « violence effroyable » – alors que trois adolescents sont arrêtés

Un garçon de 16 ans a été poignardé à mort et quatre autres ont été grièvement blessés au couteau lors d’une flambée de « violence effroyable » à Luton.

Deux adolescents ont été arrêtés aujourd’hui, soupçonnés du meurtre de l’adolescent de 16 ans décédé lors d’une attaque dans la rue vendredi soir.

Un adolescent est décédé lors de la flambée de violence à Luton (image d’archive) Crédit : Getty

Trois autres personnes ont été poignardées lors du même incident et se battaient aujourd’hui pour leur vie à l’hôpital.

Trois heures plus tôt, deux autres personnes avaient été poignardées dans la même ville lors d’un incident que les détectives ont ensuite lié à l’attaque mortelle.

Un porte-parole de la police du Bedfordshire a déclaré aujourd’hui : « Deux adolescents ont été arrêtés en lien avec une agression mortelle au couteau à Luton hier.

« L’incident s’est produit vers 19 heures lorsque les policiers ont été appelés pour signaler que trois adolescents avaient été poignardés à la suite d’un incident survenu à Nunnery Lane.

« Un garçon de 16 ans a été transporté à l’hôpital avec de multiples coups de couteau, mais son décès a malheureusement été constaté peu de temps après. Bien qu’il n’ait pas encore été formellement identifié, sa famille bénéficie d’un soutien.

« Un deuxième adolescent a été blessé lors de l’attaque et est soigné à l’hôpital pour des blessures potentiellement mortelles.

« Une troisième victime a également été grièvement blessée, même si ses jours ne sont pas considérés comme mettant sa vie en danger.

« Deux adolescents ont été arrêtés car soupçonnés de meurtre en lien avec l’incident et restent en garde à vue pour être interrogés.

« Plus tôt dans la même journée, vendredi, à 16 heures, des agents ont été appelés pour signaler que deux personnes avaient été poignardées à Sundon Park Road, à Luton.

« Un adolescent a subi des blessures mettant sa vie en danger et un deuxième a été grièvement blessé, mais sa vie n’est pas en danger. Tous deux sont soignés à l’hôpital.

« Un homme a été arrêté parce qu’il était soupçonné de tentative de meurtre et il est actuellement en garde à vue pour être interrogé.

« L’unité des crimes majeurs du Bedfordshire, du Cambridgeshire et du Hertfordshire a ouvert une enquête pour meurtre et traite actuellement les deux incidents comme étant liés. »

L’inspecteur-détective Lee Martin a déclaré : « Des violences épouvantables à Luton ont coûté la vie à un adolescent hier et ont laissé deux autres dans des conditions potentiellement mortelles.

« Des incidents comme ceux-ci ont un impact important sur nos résidents. Nos pensées vont avant tout aux proches du garçon qui a perdu la vie dans des circonstances aussi tragiques et horribles.

« Nous faisons tout notre possible pour prévenir tout nouvel incident et nous voulons rassurer la communauté dans son ensemble sur le fait que les agents poursuivent toutes les pistes d’enquête et effectuent des patrouilles accrues dans la région.

« La criminalité et la violence au couteau n’ont pas leur place dans notre société, mais c’est un problème que nous devons résoudre ensemble, aux côtés de nos communautés, pour remettre en question les attitudes à l’égard du port de couteaux et offrir des opportunités permettant à nos jeunes de se sentir en sécurité.

« Les deux incidents se sont produits dans des zones très fréquentées, en présence de plusieurs personnes. Si vous avez été témoin de l’un de ces incidents, ou si vous disposez de séquences vidéo ou d’images, veuillez nous contacter.