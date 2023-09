Luton contre West Ham : Premier League – en direct

15 min: Barkley prend possession juste à l’intérieur de la surface de West Ham, dos au but. Il tourne vers sa gauche, laissant suffisamment d’espace pour pivoter et fouetter un tir diagonal bas large à droite. Un effort assez décent créé à partir de très peu.

9 minutes : West Ham redescend d’un cran avec une certaine possession défensive. Pendant ce temps, Stelios Jackson aimerait faire une offre pour notre concert de corrections et de clarifications : « Juste pour que vous le sachiez, Tomáš Souček n’est pas suspendu, mais le club adhère aux protocoles de commotion cérébrale du PL, après la réunion malheureuse mais accidentelle de notre équipe la semaine dernière. la caboche courageuse du Tchèque et une paire de gants remplis de poings de Bart Varbruggen !

2 minutes : Burke envoie une longue passe spéculative sur la droite. Adebayo et Morris bourdonnent et remportent quelques lancers. Doughty le lance. West Ham ne peut pas dégager. Chong enroule un centre depuis la gauche et il tombe sur Barkley, qui envoie un effort turbulent à des kilomètres de large à gauche. Néanmoins, c’est un bon début pour les hôtes.

Les équipes sont éliminées… et c’est ainsi que commence le quatrième chapitre de Luton en tant qu’équipe de haut niveau. Entre 1955 et 1960, ils portaient des chemises blanches. En 1974-75, ils portaient du orange avec une ceinture blanche. Entre 1982 et 1992, ils étaient de retour avec des hauts à prédominance blanche. Et maintenant, ils sont à nouveau dans l’une de leurs phases orange. Alors, que porte West Ham ce soir ? Eh bien, blanc bien sûr. Une vieille raquette rare alors que les Hatters et les Hammers entrent sur le terrain de jeu. Nous partons dans quelques minutes !

Cette victoire a donné au manager de Luton, David Pleat, l’espoir que son équipe pourrait une fois de plus éviter la relégation de l’ancienne Première Division et il a déclaré : « Vous pouvez voir les choses de deux manières. Les gens diront que, selon la loi des moyennes, Luton ne peut plus recommencer. J’essaie d’être optimiste… »

David Moyes parle à Sky. « Ce n’est jamais facile d’affronter une équipe nouvellement promue pour la première fois à domicile… nous pensons naturellement que ce sera un match difficile, mais j’espère que nous pourrons encore le surmonter… Kudus est en forme et prêt à jouer, il a joué la semaine dernière pour Ajax, alors j’espère que nous pourrons avoir l’occasion de le faire sortir ce soir… il a l’air bien… nous abordons le match avec beaucoup de positivité… c’est une équipe solide et en forme et nous devons égaler cela.

Rob Edwards parle à Sky Sports. « Ça y est… c’est ce que nous attendions… c’est pour cela que tout le monde travaille si dur, depuis si longtemps… nous devons en profiter… nous devons essayer de profiter de ce moment … nous connaissons l’ampleur de notre défi cette année, nous savons que ça va être très difficile, donc c’est là que nous devons essayer de gagner… ça y est… nous devons essayer d’utiliser tout cela [gesticulates all around Kenilworth Road] et faire en sorte que cela fasse ressortir le meilleur de nous… les gens disent que jouer au jeu n’est pas l’occasion, mais tant que nous gardons 11 joueurs sur le terrain, utilisons cette énergie… nous essaierons de l’utiliser à notre avantage.

… et après tout ça, un farfelu s’est garé en trombe devant le but. Bah !

West Ham effectue deux changements par rapport au onze de départ nommé pour la victoire 3-1 à Brighton samedi dernier. Nayef Aguerd et Said Benrahma remplacent Angelo Ogbonna, qui descend sur le banc, et Tomas Soucek, suspendu. Mohammed Kudus, nouveau venu dans la boîte, est nommé remplaçant.

Luton Town apporte deux changements au XI qui a débuté la défaite 3-0 à Chelsea à cette époque la semaine dernière. Alfie Doughty et Mads Andersen viennent sous la forme d’Issa Kaboré, qui tombe sur le banc, et du capitaine Tom Lockyer, totalement absent de l’équipe.

il y a 1h 14h00 HAE Préambule

Bienvenue, bienvenue, bienvenue à la maison ITV Route Kenilworth ! Ce soir, Luton Town accueille son premier match dans l’élite du football anglais depuis le 25 avril 1992. Rétrospectivement, une journée douce-amère, alors que les Hatters ont battu Aston Villa 2-0 grâce à la tête de Brian Stein et au ratage de 25 mètres de Mark Pembridge, un résultat qui a maintenu leurs minces espoirs de survie jusqu’au dernier week-end. Ces espoirs ont ensuite été anéantis par la défaite à Notts County, et Luton a été exclu du premier niveau, loin de la nouvelle Premier League brillante pour laquelle ils avaient voté en faveur de la formation. Signalez une grande chute et une grande montée, et nous voilà à nouveau.

Le fait est que, alors que Luton était en train de se faire reléguer lors de cette fatidique saison 1991-92, sa forme à domicile était en fait plutôt bonne. Leur match à domicile avant le match de Villa était un match nul 1-1 contre Manchester United qui a semé un tel doute dans l’esprit collectif de l’équipe d’Alex Ferguson qu’ils ont perdu leurs trois matches suivants et ont perdu le titre. Avant cela, Kenilworth Road était le théâtre de victoires contre Nottingham Forest et Wimbledon. Plus loin, quelques nuls contre les Spurs et Crystal Palace ; plus loin encore, des victoires sur Sheffield United et Norwich. En d’autres termes, Luton a quitté la division alors qu’il était sur une séquence de huit matchs sans défaite à domicile.

En fait, il faut remonter au 18 janvier 1992 pour la dernière défaite de Luton en première division à Kenilworth Road, qu’ils ont subie aux mains de… ça s’écrit tout seul… West Ham United. Ce match a été décidé au milieu de la seconde mi-temps par Mike Small, dont le tir a dévié sur Trevor Peake et a bouclé sur le gardien Steve Sutton pour le seul but du match. Signalez une grande chute et une grande montée, et nous voilà à nouveau.

West Ham aura envie de répéter l’exploit, 31 ans plus tard, ce soir, après s’être envolé cette saison avec des victoires impressionnantes contre Chelsea et Brighton. Luton, en revanche, n’a pas encore marqué le moindre point, mais les matches à l’extérieur à Brighton et Chelsea n’allaient jamais être faciles pour les outsiders nouvellement promus, et pour être honnête, les hommes de Rob Edwards ont gardé les deux équipes honnêtes pendant de longues périodes. Jeux. De plus, comme le montre l’histoire, Kenilworth Road peut être un sacré endroit pour obtenir des résultats. Voilà pour un cracker. Le coup d’envoi est à 20h BST. C’est en marche!