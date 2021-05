Luton 0 – 0 Rotherham

Rotherham a gardé leurs espoirs de survie au Sky Bet Championship alors qu’ils disputaient un match nul et vierge lors de leur dernier match contre Luton mardi.

Dans une première mi-temps effrénée, Elijah Adebayo a frappé le poteau pour les hôtes, peu de temps avant que le gardien de but des Millers Jamal Blackman ne pousse un corner de Kiernan Dewsbury-Hall sur les boiseries et Matt Crooks a emboîté le pas à l’autre bout du terrain.

Les procédures sont devenues de plus en plus tendues après le redémarrage et Crooks a eu la chance de le gagner tard lorsqu’il a dirigé la brillante livraison de Ryan Giles depuis le flanc gauche large du poteau droit, tandis que Sonny Bradley avait un but inscrit dans les dernières secondes.

Mais ce n’était pas pour les hommes de Paul Warne, qui restent 22e après avoir disputé leur 11e match en 33 jours, à deux points de Derby, 21e. Un point pour Luton, quant à lui, signifie qu’ils ont obtenu une première moitié du championnat pour la première fois en 15 ans.

Image:

Luton et Rotherham ont joué un match nul et vierge à Kenilworth Road



Comment une rencontre tendue s’est terminée sans but dans le Bedfordshire

Bien qu’il soit remarquable en soi que les Miller aient toujours crié à la survie malgré un empilement de matches récent impitoyable, une victoire solitaire lors de leurs neuf matchs précédents signifiait qu’une tâche déjà ardue était loin d’être terminée.

La première moitié était à la fois frénétique et grande ouverte dans les sorts. Luton semblait peut-être un peu plus susceptible de rattraper ses adversaires en première mi-temps et l’a presque fait après 21 minutes, quand Adebayo a attendu que la balle en boucle de James Bree tombe avant de lancer une demi-volée sur le poteau.

Moins de 10 minutes plus tard, ils se sont rapprochés encore plus, lorsque le méchant virage inswing de Dewsbury-Hall a été griffé de manière impressionnante sur les boiseries par Chelsea Loanee Blackman et ensuite dégagé par le capitaine Richard Wood.

Les équipes ont continué à échanger des occasions à intervalles réguliers par la suite, et les boiseries ont été frappées une troisième fois quatre minutes avant la pause, lorsque Crooks a balancé une jambe à l’attaque de Michael Smith et a intuitivement fait passer le ballon sur Simon Sluga, qui s’est rassemblé après. frappez l’intérieur du montant droit.

Il y avait un air nerveux à propos de l’endroit en seconde période et les ouvertures venaient moins fréquemment des deux côtés. Les courses de fléchettes de Pelly Ruddock Mpanzu ont ajouté une nouvelle dimension pour les hôtes, mais lui et Adebayo étaient coupables de tirs flamboyants au-dessus du bar.

Il a souvent été le cas cette saison que Rotherham a créé une abondance d’occasions et n’a tout simplement pas été capable de les terminer et c’était le cas à 18 minutes du moment où Crooks s’est retrouvé la tête dans ses mains après avoir jeté un coup d’œil au centre de Giles. marque.

Bradley s’est ensuite dirigé depuis le coin de Dewsbury-Hall dans les dernières secondes, mais l’arbitre David Webb l’a exclu pour une poussée dans la zone, malgré les rediffusions suggérant que la décision était discutable, garantissant que le match se terminait sans but.

Homme du match – Matt Crooks

Lee Hendrie sur Sky Sports Football:

« Il est revenu sur le côté et a tout livré sauf le ballon au fond des filets. Il a réalisé une performance infatigable et a été mon meilleur joueur. »

2:36



Le patron de Luton, Nathan Jones, dit qu’il ne sait pas comment le but non autorisé de son équipe n’a pas été accordé lors de leur match nul 0-0 contre Rotherham dans le championnat Sky Bet



Luton Nathan Jones: « Les deux équipes ont probablement manqué un peu de qualité ce soir-là en termes de transformation des chances en buts. Je connais Paul et j’espère vraiment qu’ils le font mais nous avons dû garder notre professionnalisme ce soir. Je pensais que nous avons joué avec une réelle positivité; nous fait des changements pour essayer de gagner la partie.

« Il y a eu une performance qui m’a vraiment déçu toute la nuit et ce n’était personne aux couleurs du club. C’était juste un match honnête. Nous sommes relativement heureux car cela nous garantit une arrivée dans le top 12, ce qui n’est rien de moins que ce que nous méritons. Nous pensons que nous devrions être plus élevés, mais d’où nous venons et ce que nous avons, je suis tellement fier du groupe et du club pour ce que nous avons accompli parce que nous sommes simplement catégoriquement différents de ce que nous étions. an. »

















4:16



Le manager de Rotherham, Paul Warne, dit que ses joueurs sont dévastés après qu’ils n’aient pas profité de leur match en main alors qu’ils faisaient match nul 0-0 lors de leur affrontement au championnat Sky Bet avec Luton.



Rotherham’s Paul Warne: « Nous devions gagner l’un des [last two games] au moins, peut-être deux pour rester debout et, malheureusement, nous avons tout simplement échoué ce soir. Nous avons eu quelques opportunités décentes et avons porté notre chance par la façon dont ils ont frappé le poteau et la barre, donc je ne suis pas naïf. Je pensais que c’était un match compétitif mais à ce moment de la saison, avec la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous avions besoin de victoires.

« Les gars ne peuvent plus donner physiquement. Ils ont tout donné pour rester éveillés, mais quand vous avez juste besoin d’un peu de sucre, nous ne l’avons tout simplement pas. Vous devez rester positif. Ils sont dévastés. car ils ont vu cela comme une opportunité, mais les résultats pourraient aller dans notre sens samedi. [Cardiff] jeu dès la première minute en pensant que nous devons juste le gagner. «

Et après?

Les deux équipes seront les suivantes en action à 12h30 le samedi 8 mai, lorsque la saison du championnat Sky Bet se terminera. Luton se rend au Kiyan Prince Foundation Stadium pour affronter QPR, tandis que Rotherham se rend au Cardiff City Stadium pour affronter Cardiff.