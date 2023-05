L’utilisation quotidienne d’Internet par les personnes âgées pourrait aider à tenir la démence à distance

LUNDI 8 mai 2023 (HealthDay News) – Dans un monde de plus en plus consommé par les médias sociaux, on a beaucoup parlé du temps que les jeunes générations passent en ligne chaque jour – et des méfaits que cette habitude peut entraîner.

Mais maintenant, une nouvelle étude sur les personnes âgées suggère que l’utilisation régulière d’Internet peut en fait être une aubaine pour les Américains âgés, évitant ainsi le risque à long terme de démence.

« Nous avons étudié l’association entre l’utilisation d’Internet et le risque de démence à long terme chez les adultes sans démence âgés de 50 ans et plus », a expliqué l’auteur de l’étude, Gawon Cho.

« Nous avons constaté que les utilisateurs réguliers présentaient environ la moitié du risque de démence que les utilisateurs non réguliers », a déclaré Cho, doctorant au département des sciences sociales et comportementales de la School of Global Public Health de l’Université de New York, à New York.

« Surprise par l’ampleur de la différence de risque », a observé son équipe, Cho a reconnu qu’il n’est pas tout à fait clair si les patients sans démence sont simplement plus susceptibles de surfer sur le Web en premier lieu, ou si surfer sur le Web peut réellement aider à réduire le risque de démence. à la baie.